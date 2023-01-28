Малком готов уйти в «ПСЖ», ЕОК поддержали допуск России, НОК Норвегии – против, «Сити» выбил «Арсенал» из Кубка, Хачанов мимо финала Australian Open, Сяо Хим Фа выиграл ЧЕ по фигурке и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. Малком и «ПСЖ» – все более чем серьезно. Накануне появилась информация о переговорах «Зенита» с парижанами. Сам бразилец готов перебраться во Францию. «ПСЖ» планирует арендовать хавбека с опцией выкупа, которую легко активировать.

2. «Манчестер Сити» выбил «Арсенал» из Кубка Англии, одержав победу со счетом 1:0 в 4-м раунде. «Канониры» проиграли впервые с ноября, а вот против «Сити» статистика пугающая – 6-е подряд поражение. Гвардиола в целом очень любит обыгрывать и «Арсенал», и Артету.

3. НОК Норвегии выступает против допуска России к международным соревнованиям, хотя европейские олимпийские комитеты позицию МОК поддержали.

4. Карен Хачанов уступил Стефаносу Циципасу в полуфинале Australian Open. Грек впервые пробился в финал, где встретится с Новаком Джоковичем. Для Хачанова это 23-е подряд поражение от соперника из топ-10. На турнире Карен заработал 657 тысяч долларов.

5. Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа одержал победу на чемпионате Европы по фигурному катанию.

6. НХЛ. «Каролина» спасла матч с «Сан-Хосе» (5:4 ОТ), Андрей Свечников ассистировал при 4-м и 5-м голах, его брат Евгений сделал передачу за «Шаркс». «Торонто» проиграл «Оттаве», Самсонов впервые пропустил 6 шайб в составе «Лифс». «Детройт» справился с «Айлендерс», Сорокин 4-й раз в сезоне сыграл на ноль. Все результаты дня – здесь

7. Российская биатлонистка Ирина Казакевич победила в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

8. Месси признан лучшим футболистом 2022 года по версии The Guardian.

9. Фанаты «Зенита» выпустили видео к 79-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Клуб отблагодарил своих болельщиков.

10. НБА. 41+12 от Янниса помогли «Милуоки» обыграть «Индиану» на выезде и другие результаты

11. Алвес признает сексуальную связь с девушкой из клуба, но отрицает изнасилование – в показаниях он путался в надежде скрыть измену от жены. Супруга тем временем удалила все фото с Дани из своего инстаграма.

12. В КХЛ «Локомотив» обыграл СКА благодаря шатауту Исаева. У «Ак Барса» 5 побед в 6 последних играх, «Автомобилист» проиграл 13 из 16 последних матчей. Все результаты дня – здесь.

13. Саудовские клубы нацелились на Месси после перехода Роналду в «Аль-Наср».

14. Зинедин Зидан готов возглавить «Реал», «Баварию», «ПСЖ» или «Юве» летом.

15. Конора сбила машина во время велопрогулки: «Спасибо борьбе и дзюдо – умение падать спасло мне жизнь».

Цитаты дня

Александр Тихонов: «В России нет футбола. Лентяям бешеные деньги платят, стадионы пустуют, с Таджикистаном и Узбекистаном вничью играем»

Грассль о работе с Тутберидзе: «Чувствую давление и осуждение. Больно все это слышать, но я все равно рад, что принял это решение»

Наталья Гербулова: «Хочется выступать под родным флагом. Но если будет возможность выступать под нейтральным, думаю, никто не откажется»

Денис Глушаков: «Очень печально, что единственный за 20 лет чемпионский «Спартак» так закончился. Мы могли рвать соперников еще лет 5»

Тихонов о недопуске России на ЧМ по лыжам: «Подобные решения принимают сумасшедшие. Они не понимают, какой конец их ждет, когда все закончится нашей победой»

8 комментариев

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expertmer2020
Кто сейчас главный миротворец в спорте?
Правильно – НХЛ. Спортсмены выступают без какой-либо дискриминации.
Есть ещё ITF, FIDE и др. , где спортсменов уважают.
На этом фоне МОК, мягко говоря, выглядит бледно, а точнее он в полном неадеквате.
Олимпийский огонь начал гаснуть – и уж точно никого не согревает.
МОК не справляется со своими задачами.
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Старый Негр
Месси все-таки уникум. Безусловно лучший с истории по получению незаслуженных наград и званий.
Чемпион по лайкам)
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Гормек Лютый
Спортс,а Детройт точно справился с Айлендерс при сухаре Сорокина?
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Zinulka
Ответ Valery Fan
Зидан хитёр бобёр.Юве точно не возглавит.а так сходил бы в утопающий Эвертон-показал бы на что способен как тренер
Мне кажется уже показал и не раз
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Anthony Hlyanov
Ответ Valery Fan
Зидан хитёр бобёр.Юве точно не возглавит.а так сходил бы в утопающий Эвертон-показал бы на что способен как тренер
Это так не работает, топовому тренеру топ клуб. Вот когда где то не получится, то уже что бы доказать что он на уровне пойдет в клуб рангом ниже. Как будто вы первый день в футболе ...
+2
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Slavick Nemkovsky
Месси признан лучшим футболистом 2023 года по версии Rigoberdian
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Iuasamotu
Российский десант школы туристоберидзе полностью провалился на ЧЕ по фигурному катанию
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-4
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Valery Fan
Зидан хитёр бобёр.Юве точно не возглавит.а так сходил бы в утопающий Эвертон-показал бы на что способен как тренер
+4
-4
0
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