Малком готов уйти в «ПСЖ», ЕОК поддержали допуск России, НОК Норвегии – против, «Сити» выбил «Арсенал» из Кубка, Хачанов мимо финала Australian Open, Сяо Хим Фа выиграл ЧЕ по фигурке и другие новости

1. Малком и «ПСЖ» – все более чем серьезно. Накануне появилась информация о переговорах «Зенита» с парижанами. Сам бразилец готов перебраться во Францию. «ПСЖ» планирует арендовать хавбека с опцией выкупа, которую легко активировать.

2. «Манчестер Сити» выбил «Арсенал» из Кубка Англии, одержав победу со счетом 1:0 в 4-м раунде. «Канониры» проиграли впервые с ноября, а вот против «Сити» статистика пугающая – 6-е подряд поражение. Гвардиола в целом очень любит обыгрывать и «Арсенал», и Артету.

3. НОК Норвегии выступает против допуска России к международным соревнованиям, хотя европейские олимпийские комитеты позицию МОК поддержали.

4. Карен Хачанов уступил Стефаносу Циципасу в полуфинале Australian Open. Грек впервые пробился в финал, где встретится с Новаком Джоковичем. Для Хачанова это 23-е подряд поражение от соперника из топ-10. На турнире Карен заработал 657 тысяч долларов.

5. Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа одержал победу на чемпионате Европы по фигурному катанию.

6. НХЛ. «Каролина» спасла матч с «Сан-Хосе» (5:4 ОТ), Андрей Свечников ассистировал при 4-м и 5-м голах, его брат Евгений сделал передачу за «Шаркс». «Торонто» проиграл «Оттаве», Самсонов впервые пропустил 6 шайб в составе «Лифс». «Детройт» справился с «Айлендерс», Сорокин 4-й раз в сезоне сыграл на ноль. Все результаты дня – здесь.

7. Российская биатлонистка Ирина Казакевич победила в спринте на этапе Кубка Содружества в Раубичах.

8. Месси признан лучшим футболистом 2022 года по версии The Guardian.

9. Фанаты «Зенита» выпустили видео к 79-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Клуб отблагодарил своих болельщиков.

10. НБА. 41+12 от Янниса помогли «Милуоки» обыграть «Индиану» на выезде и другие результаты.

11. Алвес признает сексуальную связь с девушкой из клуба, но отрицает изнасилование – в показаниях он путался в надежде скрыть измену от жены. Супруга тем временем удалила все фото с Дани из своего инстаграма.

12. В КХЛ «Локомотив» обыграл СКА благодаря шатауту Исаева. У «Ак Барса» 5 побед в 6 последних играх, «Автомобилист» проиграл 13 из 16 последних матчей. Все результаты дня – здесь.

13. Саудовские клубы нацелились на Месси после перехода Роналду в «Аль-Наср».

14. Зинедин Зидан готов возглавить «Реал», «Баварию», «ПСЖ» или «Юве» летом.

15. Конора сбила машина во время велопрогулки: «Спасибо борьбе и дзюдо – умение падать спасло мне жизнь».

Цитаты дня

Александр Тихонов: «В России нет футбола. Лентяям бешеные деньги платят, стадионы пустуют, с Таджикистаном и Узбекистаном вничью играем»

Грассль о работе с Тутберидзе: «Чувствую давление и осуждение. Больно все это слышать, но я все равно рад, что принял это решение»

Наталья Гербулова: «Хочется выступать под родным флагом. Но если будет возможность выступать под нейтральным, думаю, никто не откажется»

Денис Глушаков: «Очень печально, что единственный за 20 лет чемпионский «Спартак» так закончился. Мы могли рвать соперников еще лет 5»

Тихонов о недопуске России на ЧМ по лыжам: «Подобные решения принимают сумасшедшие. Они не понимают, какой конец их ждет, когда все закончится нашей победой»