Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор сообщил, что попал под колеса автомобиля во время ежедневной велопрогулки.

«Только что меня сзади ударила машина. Водитель не виноват – его ослепило солнце. Въехал в меня на полной скорости.

Слава Богу, мое время еще не пришло. Спасибо борьбе и дзюдо – умение падать спасло мне жизнь», – написал ирландец.

Водитель подвез бойца домой.

«Ник сбил меня, и теперь везет домой вместе с велосипедом. Слава Богу, я все еще здесь, и только это имеет значение», – добавил Конор.

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