Конора сбила машина во время велопрогулки: «Спасибо борьбе и дзюдо – умение падать спасло мне жизнь»

Теги происшествия UFC MMA Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор сообщил, что попал под колеса автомобиля во время ежедневной велопрогулки.

«Только что меня сзади ударила машина. Водитель не виноват – его ослепило солнце. Въехал в меня на полной скорости.

Слава Богу, мое время еще не пришло. Спасибо борьбе и дзюдо – умение падать спасло мне жизнь», – написал ирландец.

Водитель подвез бойца домой.

«Ник сбил меня, и теперь везет домой вместе с велосипедом. Слава Богу, я все еще здесь, и только это имеет значение», – добавил Конор.

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28 комментариев

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Romuliq
Ответ Евгений Кириенко
По пути заехали к нотариусу, машину переписали!
Оруу)
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здоровяк
Ник Диас?)
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sanek maloi
Это конора артёмка легенда заказал)))
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Dinarxxx
Приора жи есть?
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Kanonir152
Не зассал и познакомился
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Евгений Кириенко
Ответ Danckoi tabak
Номер на машине не с 05 регионом был?
Не, те на автобусе были...
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уличный иуда
Едешь такой по Сочи, ослепляет солнце, сбиваешь мужика, смотришь, а там Конор
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Манюшный
Умение вовремя падать спасло ему уши, нос и зубы.
+1
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Евгений Кириенко
По пути заехали к нотариусу, машину переписали!
+2
0
+2
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Ibragim Mejidow
В день рождения Хасбика)
0
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filippa
Ответ Кирилл.С-Пб
Что с машиной? всмятку?
этож не Чак Норрис! тот юы разбил и иашину и дорогу...
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Дмитрий Турецкий
Ответ Тимур Ибрагимов
Спасибо за флешбек, бро)))
☺👍
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Тимур Ибрагимов
Ответ Дмитрий Турецкий
Ты думаешь это удар? Вот это удар!
Спасибо за флешбек, бро)))
+3
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Кстати очень важно подметил Конор. Единоборства основанные на борьбе, в таких ситуациях здорово помогают.
+5
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Кирилл.С-Пб
Что с машиной? всмятку?
Машина в нокауте
+1
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Дмитрий Турецкий
Ответ Кот под ногами майора
ну она же не с Чаком Норрисом столкнулась
Ты думаешь это удар? Вот это удар!
+4
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Асатур Сарибикян
Было бы наоборот попал бы на деньги и много
+1
0
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Адепт Суперлиги
Если б Хабиба так сбил кто, то этого водитель уже без вести пропавшим считался бы.
+4
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Кот под ногами майора
Это тебе привет от того самого автобуса
+3
-2
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Кот под ногами майора
Ответ Кирилл.С-Пб
Что с машиной? всмятку?
ну она же не с Чаком Норрисом столкнулась
+32
0
+32
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Дмитрий Турецкий
Ответ Danckoi tabak
Номер на машине не с 05 регионом был?
Да хз. Там номер бумажкой был закрыт
+19
0
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Максим Ачкасов
Ответ Power Lifting
Виновато солнце! В суд подай!
Иди подай на солнце в суд, он то поумнее будет и ничего против мужика не имеет
+1
0
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Danckoi tabak
Номер на машине не с 05 регионом был?
+47
-2
+45
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Дима33
Коннор,тупо медиа,не имеющее ничего общего с боями.ps очень жаль
0
-5
-5
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vulturecrow
как всё плохо, уже под машины кидается, чтобы о себе напомнить.
0
-5
-5
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