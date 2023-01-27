Зидан готов возглавить «Реал», «Баварию», «ПСЖ» или «Юве» летом (RMC Sport)

Теги Бавария ПСЖ Ювентус бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Зинедин Зидан Футбол

Зинедин Зидан летом готов вернуться к тренерской работе.

По информации RMC Sport, французский специалист готов возглавить «Реал», «Баварию», «ПСЖ» или «Ювентус».

Напомним, последним место работы Зидана был «Реал», который он покинул в 2021 году.

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126 комментариев

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Yri Yrov
Скриньте Зизу будет в реале
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d3fstqd
Ответ Football poet
Вот именно, это другое. Гвардиола хоть и берет топ-клубы, но он каждому клубу ставит свой стиль, свой почерк, Гвардиола всегда совершенствует своих игроков, кого бы он не покупал они все получают развитие и становятся ТОПами. Зидан же вообще никого не раскрыл, даже тот же Винисиус начал сверкать лишь при Анчелотти. В общем Гвардиола строит команды! Именно строит, а когда Зидан попал в ситуацию, что надо ему надо Мадрид новый строить с нуля он по сути слился с команды
И что Пеп пострил в Баварии, которая выиграла требл в последнем сезоне Хайнкеса? Продал Кроса в Реал? Может развил кого, а мы не в курсе?
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Ярик01
Наличие Баварии в этом списке - повод поржать над уткой.
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Iks Zet
Ответ Karl0709
Кстати а почему Тоттенхэм не рассматривает?
то что в списке нет английских клубов, ни о чем не говорит?
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ShamilK
Ответ Олег М
Вот кто точно "лысый шарлатан" 😄 Готов возглавить тех, кто итак всегда выигрывает, чтоб его потом называли гением😄😄 А как же он рвался возглавить сборную Франции, как раз в момент "золотого поколения" 😆😆
Смешат такие комменты. Зидан, конечно, не гениальный тренер, но результат даёт. Выжал максимум из того Мадрида, хотя с Бенитесом казалось, что Мадрид просто обречён. С Ла Лигой не особо задалось, но своё он сделал. Мне не нравится стиль его игры и любовь к определенным игрокам, но стоит отдать должное.
Кстати, у Французов может быть и золотое поколение, но они пока что взяли всего один ЧМ. Испанцы, к примеру, выжали максимум и доминировали с 2008 по 2012 год. Зидан явно для такой сборной подходит больше
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Руслан Гафаров
Мостовой тоже не против
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ShamilK
Ответ 5rnk2r9wwp
Зизу покинул Мадрид когда понял, что нужно перестраивать команду. Конечно, ещё было желание взять трофеи с Францией, которая на ходу. Но получилось, что Дешам продлил контракт и Зизу может вернуться в перестроенную Анчелотти команду. Типичный Зидан)
В Мадриде перестройку увидел? Стиль игры другой, чем при Зидане, но играют практически те же люди. Перестройкой даже и близко не пахнет
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abdulakushev@yandex.ru
Ответ Football poet
Мне кажется возвращение в ЮВЕ было бы красивой историей
А мне кажется , что Аллегри на своём месте и выдал серию из 9 побед.
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Audi
Ответ Дядя ТУРА
Прям как Гвардиола получается
Пеп переходил в Сити, когда тот не доминировал в АПЛ. И именно Пеп сделал его таким. Хотя деньги и раньше у них были.
А если дело в деньгах, то пусть Зидан идет в Ньюкасл и выиграет хотя бы одну АПЛ за 5 лет.
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Gestor_36
арабский физрук может работать лишь в тандеме с мадридским судейским безлимитным произволом, поэтому у нет выбора как ждать пока анчелотти не уйдет из самого коррумпированного клуба в истории
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Ноно Гомес
Почему нет в списке Челси)
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rl&sr
Ответ Антон Фалафель
Губа конечно не дура. По сути он на одном уровне с Анри. Но фортануло знатно. Теперь корсит из себя мэтра.
Только вот Анри провалился в Монако и не показал чего-то выдающегося в Монреале, а вот 3 ЛЧ подряд от Зидана уже вошли в историю навсегда, ну а про всякие чемпионаты, кубки и суперкубки забывать тоже не стоит
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Алексей Супонинский
Ответ Karl0709
Кстати а почему Тоттенхэм не рассматривает?
Тоттенхэм даже с ним не возьмёт титул
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*****Mr.Vaart_23*****
Ответ Vlad
А почему бы и нет. Тогда узнаем насколько он гениален. А с такими клубами один из юзеров здешних титулы может взять. Шутка быть может, но с долей правды
Что еще Зизу должен тебе доказать?
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no_one_perfect
Все пишут, мол, выбрал топ-клубы...
Так если будет контракт с Юве - не исключено что их поднимать из Серии Б придется...
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Адепт Суперлиги
Ответ Bahmut
У Ювентуса из-за махинаций руководство столько проблем, что тут в пору не о грандах думать, а о выживании. Как бы опять не выкинули из Серии А.
При этом у Элканна денег больше, чем у шейхов катарских) гуляй, хейтерок, то, что нас душит активно серия А, то это нормально, лучших всегда хотят скинуть. А про махинации в школе расскажешь, всё клубы мира пытаются как-то выгоднее для себя трактовать всякие законы и формулировки в них. То, что за это наказали только Юве, причём наказали снятием очков, а не денежным штрафом, учитывая что нарушение финансовое, а не спортивное, только в очередной раз доказывает предвзятость судебной системы.
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vzi
Ответ HoratioH
Я тоже готов возглавить Реал, Псж, Баварию или Юве
Но ты не выигрывал ни ЛЧ, ни Ла лигу. ;)
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гилберт
Ответ Александр Мартынов
Спасибо, не надо. Проходили уже
Конечно не надо. Но будет.
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Sekir
Готов работать на удалёнке
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Фёдор Кузнецов
Ответ Олег М
Вот кто точно "лысый шарлатан" 😄 Готов возглавить тех, кто итак всегда выигрывает, чтоб его потом называли гением😄😄 А как же он рвался возглавить сборную Франции, как раз в момент "золотого поколения" 😆😆
Вы наверное тоже когда решили уйти из хорошей компании идёте не в другую хорошую, а в плохую чтоб доказать что Вы хороший работник?
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Алексей Кошкаров
Только в Реал. Зидан и Реал созданы друг для друга
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Karl0709
Везде есть тренера (Реал ,Бавария ,ПСЖ и Ювентус) а вот Конте продлевать контракт не собирается и летом нужен будет новый тренер, хотя я думаю что клуб возглавит Тухель.
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corazón blanco
Ответ Кактус Каким
Насчёт Баварии сразу отпадает,они физруков без видения игры не берут,пусть в риал возвращается 👍
В поисковой системе можно найти тысячу материалов с подробными разборами многих матчей Мадрида под руководством Зидана, в которой со скрупулезностью судебного секретаря, который ведет протокол заседания подробно рассказано, к каким методам, тактикам прибегал Зидан и что он очень гибкий тренер, особенно шикарно это было видно по матчу за Суперкубок Европы против Юнайтед Жозе Моуриньо и в финале Лиги Чемпионов против Ювентуса Аллегри. Но все будут говорить только про навесы, физрука, занавес.
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аdidаs
Ответ Vlad
Действительно это не делает ему чести, с такими клубами другой тренер сможет брать титулы. Пусть попробует себя в Эвертоне или в Севилье. Тогда будет видно, что он из себя представляет как тренер.
Эмери доказал какой он тренер с Севильей, но в ПСЖ ему то не помогло
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зак
Думаю ПСЖ или Бавария.
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