Зидан готов возглавить «Реал», «Баварию», «ПСЖ» или «Юве» летом (RMC Sport)
Зинедин Зидан летом готов вернуться к тренерской работе.
По информации RMC Sport, французский специалист готов возглавить «Реал», «Баварию», «ПСЖ» или «Ювентус».
Напомним, последним место работы Зидана был «Реал», который он покинул в 2021 году.
Кстати, у Французов может быть и золотое поколение, но они пока что взяли всего один ЧМ. Испанцы, к примеру, выжали максимум и доминировали с 2008 по 2012 год. Зидан явно для такой сборной подходит больше
А если дело в деньгах, то пусть Зидан идет в Ньюкасл и выиграет хотя бы одну АПЛ за 5 лет.
Так если будет контракт с Юве - не исключено что их поднимать из Серии Б придется...