Денис Глушаков: «Очень печально, что единственный за 20 лет чемпионский «Спартак» так закончился. Мы могли рвать соперников еще лет 5»

Теги Спартак премьер-лига Россия Денис Глушаков Спорт-Экспресс Футбол

Денис Глушаков поделился воспоминаниями о чемпионском «Спартаке».

«В таком именитом клубе, как «Спартак», почетно быть капитаном и вписать свое имя в историю. Тем более когда ты болел за эту команду с детства и пацаном фотографировался с ее великими людьми. Не буду лукавить – горжусь тем, что внес большой вклад в золото-2017. Не знаю, когда красно-белые в следующий раз станут чемпионами. Люди шутят, что следующее чемпионство будет, когда я взойду на тренерский мостик. А может, и не шутят. Это и ребята из нашей золотой команды, и болельщики. Хотя, понятно, не все...

Из того «Спартака» поддерживаю отношения со многими – Ребровым, Ещенко, Димой Комбаровым, Селиховым, Промесом. Несколько молодых футболистов сейчас перешли в «Химки» – с ними тоже, понятно, общаемся. Как и с ветеранами – Титовым, Тихоновым. Иногда переписываемся с Зе Луишем, Фернандо, прикалываемся все время. Хорошая компания у нас была!

И с персоналом чемпионской команды общаюсь с огромным удовольствием. С администратором Жорой, с пресс-службой, с охраной, с руководителями. Врача недавно видел, массажистов. Со всеми хорошие отношения. Думаю, если сейчас приеду в Тарасовку, меня сотрудники заобнимают и зацелуют. Когда уходил, они чуть ли не плакали. Я – нет. Так, чтобы в открытую. Но накатывало. Это была почти моя семья. Да почему «почти»?..

Очень печально, что единственный за двадцать лет чемпионский «Спартак» так закончился. Что через два года от команды ничего не осталось – ни игроков, ни тренеров. Такого не должно было случиться – наоборот, мы могли бы все вместе рвать соперников еще лет пять», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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70 комментариев

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sancho81
Настоящий рвач) Выиграли-то во многом на эмоциях, на настрое. 5 лет так выигрывать не получится)))
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Isshin88
Бред. Абсолютно случайное чемпионство. Спартак в том сезоне даже близко не был сильнейшим по игре, хотя и все команды лидеры были тогда не очень.
Но самомнение у Глушакова от этого чемпионства как до Луны выросло.
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maddantist maddantist
Нет, не могли, это карма.
Спрта-ак всегда таким был. Была идея закрыть фирму и зарегистрировать заново, в хороший день, например в ДР какого-нибудь великого игрока, но вы-ш голландца выберете, против кармы не попрешь.
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Pavel Ushanov
Кого вы там 5 лет могли еще рвать? Выиграли чемп благодаря невероятным фарту и везению. Большинство матчей - победы с минимальным счетом в унылом тухлом стиле
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pvh-82
Ответ Александр Быкович
Это очень забавно слышать из уст человека который снизил в последнее годы в Спартаке к себе требования,перестал попадать в старт и потом обозлился на тренера и слил его и соответственно ту самую команду тоже.
Ага, у меня его игра и пенальти с Тосно до сих пор перед глазами
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pvh-82
Ответ Лысыйй сый
когда мы, спартаковские болельщики, предали своего капитана-чемпиона, получили такой минус в карму, что нужно радоваться что потом не вылетели в пердь. Променяли его на залетного тренеришку (дальнейшая карьера Карреры показала что, как тренер, он середнячок), который решил отсечь "стариков" от состава. А Глушак своей последующей игрой доказал, что ещё лет 5 мог играть в основе, а потом стать дядькой для молодых, и еще не раз ..... но история не знает сослагательного наклонения.
Ты наверное забыл как этот капитан играл с Тосно и лишил команду финала ради интриг?
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natetinain
старые песни о главном. киллер - миллерово, братаны победили вчистую, бандерлоги продолжают жевать презик.
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KOTOV71
Пора снять кинофильм про " Чемпионский Сезон", исторический! А так , все уже подзабыли это " событие", только Спортс иногда напоминает.
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Alex Alex
5 лет нет, но в сезоне 2017-2018 все сами сделали, чтобы чемпионом не стать и эпично даже 2-е место упустили с прямой путевкой в ЛЧ, что на несколько лет Спартак потерялся.
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Илнур Кара
Ответ Лысыйй сый
Команду развалил Каррера, решивший отсечь "стариков". А как потом оказалось "старики" это и был Спартак. Глушак, наш уже легендарный капитан-чемпион заслуживает в бронзе стоять на входе на стадион
Куда переводить на лечение?
+2
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+2
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Илнур Кара
Ответ Лысыйй сый
когда мы, спартаковские болельщики, предали своего капитана-чемпиона, получили такой минус в карму, что нужно радоваться что потом не вылетели в пердь. Променяли его на залетного тренеришку (дальнейшая карьера Карреры показала что, как тренер, он середнячок), который решил отсечь "стариков" от состава. А Глушак своей последующей игрой доказал, что ещё лет 5 мог играть в основе, а потом стать дядькой для молодых, и еще не раз ..... но история не знает сослагательного наклонения.
Болеете?
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dimur
Ответ Лысыйй сый
Команду развалил Каррера, решивший отсечь "стариков". А как потом оказалось "старики" это и был Спартак. Глушак, наш уже легендарный капитан-чемпион заслуживает в бронзе стоять на входе на стадион
Что Вам мешает заказать и поставить памятник ему?
+3
0
+3
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Ew Asse
🤣
0
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maxdux81
а порвался ты сам, Г...н)
+1
0
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Петроград
Тот Спартак играл хорошо, спору нет, заслужил чемпионство. Но "рвать соперников 5 лет"? Серьёзно? В том сезоне у чемпиона было всего две крупные победы при трёх разгромах.
+1
0
+1
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RedDevil1909
да тот знаменитый Спартак готов был доминировать в Европе лет 5 как Барса Гвардиолы если бы не болотные со своими бесконечными заговорами, внутренние враги уволили Карреру,судьи,погода,метеобури
+5
0
+5
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Лысыйй сый
Ответ Александр Быкович
Это очень забавно слышать из уст человека который снизил в последнее годы в Спартаке к себе требования,перестал попадать в старт и потом обозлился на тренера и слил его и соответственно ту самую команду тоже.
Команду развалил Каррера, решивший отсечь "стариков".
А как потом оказалось "старики" это и был Спартак.
Глушак, наш уже легендарный капитан-чемпион заслуживает в бронзе стоять на входе на стадион
+2
-9
-7
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Alex Miheev
Всегда считал и буду что дело в Федуне в первую очередь
0
-1
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Кирилл.С-Пб
Ответ Денис Олегович
Одеть Надежду, надеть одежду. Форточку открою сам)
Согласен. Бездарь )
+3
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Nightblackwolf
Ответ Камбоджа Иванов
Спартак гордится тем чемпионством. А Краснодар до сих пор гордится той победой над Зенитом, когда Окриашвили забил гол через себя после офсайда Измайлова - vk.com/video516612394_456239174. По факту должны были фиксировать офсайд и дело с концом, но дайте им погордится.
убогие ищут любую возможность зацепиться, других поводов у них нет!
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Камбоджа Иванов
Ответ Spartakus1984
По твоей же логики,зенит нужно лишить половину чемпионств за помощь ему со всех сторон
А разве кто-то писал про лишение чемпионства? Ты уверен, что прочитал мой тезис? И что там написано?
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Камбоджа Иванов
Ответ Nightblackwolf
И так сильно повезло в том году. Судейство и везение в концовках дало разницу.
Спартак гордится тем чемпионством. А Краснодар до сих пор гордится той победой над Зенитом, когда Окриашвили забил гол через себя после офсайда Измайлова - vk.com/video516612394_456239174. По факту должны были фиксировать офсайд и дело с концом, но дайте им погордится.
+2
0
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Лысыйй сый
Ответ Кирилл.С-Пб
Дениска, в бане надо одевать шапочку. Иначе голову напекает...
когда мы, спартаковские болельщики, предали своего капитана-чемпиона, получили такой минус в карму, что нужно радоваться что потом не вылетели в пердь.

Променяли его на залетного тренеришку (дальнейшая карьера Карреры показала что, как тренер, он середнячок), который решил отсечь "стариков" от состава.

А Глушак своей последующей игрой доказал, что ещё лет 5 мог играть в основе, а потом стать дядькой для молодых, и еще не раз ..... но история не знает сослагательного наклонения.
+7
-13
-6
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Spartakus1984
Глушак не понимает,что 90% болельщиков против него,не дадут ему ни в каком качестве придти в Спартак,а если и придет,то никогда не примут его
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Гриша
Так рвал бы Тосно в кубке и Динамо в последнем туре...
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