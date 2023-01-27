Наталья Гербулова: «Хочется выступать под родным флагом. Но если будет возможность выступать под нейтральным, думаю, никто не откажется»

Российская биатлонистка прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о критериях допуска россиян к соревнованиям.

В МОК заявили, что рассмотрят допуск российских атлетов к международным соревнованиям при соблюдении строгих правил.

В частности, участвовать в соревнованиях смогут только те спортсмены, которые не выступали против миротворческой миссии МОК и не выступали с активной поддержкой боевых действий, а также соблюдают правила Всемирного антидопингового кодекса.

«Конечно, такие заявления вызывают приятные эмоции. Мы тренируемся для того, чтобы выступать на международной арене. Отдаем для этого все силы.

Надеюсь, что все это в скором времени выправится и у спортсменов будет шанс выступать. Конечно, хочется выступать под родным флагом.

Но если будет возможность выступать под нейтральным флагом, думаю, что никто не откажется. Любой поедет туда», – сказала Гербулова.

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