Наталья Гербулова: «Хочется выступать под родным флагом. Но если будет возможность выступать под нейтральным, думаю, никто не откажется»
Российская биатлонистка Наталья Гербулова прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о критериях допуска россиян к соревнованиям.
В МОК заявили, что рассмотрят допуск российских атлетов к международным соревнованиям при соблюдении строгих правил.
В частности, участвовать в соревнованиях смогут только те спортсмены, которые не выступали против миротворческой миссии МОК и не выступали с активной поддержкой боевых действий, а также соблюдают правила Всемирного антидопингового кодекса.
«Конечно, такие заявления МОК вызывают приятные эмоции. Мы тренируемся для того, чтобы выступать на международной арене. Отдаем для этого все силы.
Надеюсь, что все это в скором времени выправится и у спортсменов будет шанс выступать. Конечно, хочется выступать под родным флагом.
Но если будет возможность выступать под нейтральным флагом, думаю, что никто не откажется. Любой поедет туда», – сказала Гербулова.
Понятно, что если ты на голову сильнее всех соперников(Большунов), то это им не поможет. Или оказались вдруг на НЕЙТРАЛЬНОЙ площадке(ОИ в Китае). Но в остальном, соревнуются более-менее равные соперники на ИХ птерритории. И если им, но не тебе, позволено больше, но ты Наташа обречена на поражение.
Ваши угрозы «америкосам» просто смешны. Потому что в худшем случае не сдюжим, а в лучшем все вместе отправимся, и далеко не в рай.