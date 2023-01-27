Наталья Гербулова: «Хочется выступать под родным флагом. Но если будет возможность выступать под нейтральным, думаю, никто не откажется»

Теги сборная России жен МОК Наталья Гербулова Р-Спорт Биатлон

Российская биатлонистка Наталья Гербулова прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о критериях допуска россиян к соревнованиям.

В МОК заявили, что рассмотрят допуск российских атлетов к международным соревнованиям при соблюдении строгих правил.

В частности, участвовать в соревнованиях смогут только те спортсмены, которые не выступали против миротворческой миссии МОК и не выступали с активной поддержкой боевых действий, а также соблюдают правила Всемирного антидопингового кодекса.

«Конечно, такие заявления МОК вызывают приятные эмоции. Мы тренируемся для того, чтобы выступать на международной арене. Отдаем для этого все силы.

Надеюсь, что все это в скором времени выправится и у спортсменов будет шанс выступать. Конечно, хочется выступать под родным флагом.

Но если будет возможность выступать под нейтральным флагом, думаю, что никто не откажется. Любой поедет туда», – сказала Гербулова.

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54 комментария

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sdzrghx
Ответ Вячеслав Пустохин
Вас никто и не спросит, руководство откажется за вас
и правильно сделает руководство!... потому что хватит унижаться уже.
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Otto Kretschmer
Спорт это неотъемлемая часть национальной культуры, представлять свой народ под своим флагом и гимном что может быть престижней. Кого ты будешь представлять под нейтральным флагом на фоне других, выступающих под своим флагом и гимном ? Это позорнейший вариант.
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re#mn
Ответ Российский пользователь
флаг одно, а гимн то какой будет (Чайковский или Тату)
минута молчания
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Любовь Гончарова
Для начала надо отобраться в сборную , в которую моментально вернутся все болеющие , рожающие и сачкующие при первом намеке на возврат зарубежных этапов .
0
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Доминик
Ответ MironSM84
Если будет даже небольшой шанс и думать нечего. Нужно всеми силами пытаться поехать и не слушать кормушечных "патриотов" и их высееры по шпаргалки!
Одна уже прискакала ))
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лизок
Отказываться надо! РАди бабла Родину предавать не стоит.
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Любовь Гончарова
Ответ Ivan Balashov
Логично. Но если человек не замарался всякими Z-шабашами, то бояться ему нечего.
Угу , бояться нечего , пока Дума не состряпает десяток законов о признании поехавших недружественными спортсменами , потом об изьятии у них квартир и машин , полученных от государства , потом о возврате всех затраченных на них средств и т. д . и т. п .
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Витольд Бубеный
Ответ Погладь быка
Так а кто такие Рублев, Медведев, Хачанов, Касаткина, Самсонова, которые только-только под белым флагом выступали? Граждане Монако? А на двух Олимпиадах что за олимпийские атлеты из России такие выступали под белым флагом и Чайковского пели?
Хачанов точно не русский, пусть едет в свой арцах
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Nightguest
Ответ volga_olga
Никто и не собирается допустить.
А наши и сами не поедут на условиях МОК
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petr
Как в Ералаше--мы Родину за жвачку не продаем --только за джинсы!!!
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Дмитрий Чидакин
Надо отказываться. Согласившиеся спортсмены пройдут через тотальное унижение
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Российский пользователь
флаг одно, а гимн то какой будет (Чайковский или Тату)
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Gondeira
Это все равно что выступать в априори НЕРАВНЫХ условиях. Когда судьи будут проверять и штрафовать тока тебя, но не соперника.
Понятно, что если ты на голову сильнее всех соперников(Большунов), то это им не поможет. Или оказались вдруг на НЕЙТРАЛЬНОЙ площадке(ОИ в Китае). Но в остальном, соревнуются более-менее равные соперники на ИХ птерритории. И если им, но не тебе, позволено больше, но ты Наташа обречена на поражение.
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Любовь Гончарова
Ответ Классный руководитель
Шанс будет году так в 2026
Вы оптимист .
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fewral
Ну, на олимпиады ездили под "белой тряпкой" и ничего. И сейчас все поедут, разве что степанова откажется..
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Юрий Костыгин
Понятно, что Наташа за 100 евро на многое готова.
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Душелюб
Хм... и правильно сделают.
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Вечно в бане
Ответ Grigoriy_Kulikov
Что бы попасть на международные соревнования нужна парочка Посейдонов с обоих сторон америкосов.
Дмитрий Анатольевич, успокойтесь вы уже со своими Посейдонами.
Ваши угрозы «америкосам» просто смешны. Потому что в худшем случае не сдюжим, а в лучшем все вместе отправимся, и далеко не в рай.
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тоторо
я думаю государство не разрешит под нейтральным, а все желающие за свой счет. спортсменам надо будет краудфандинги открывать по сбору средств чтоб на ои поехать. я если буду донатить то только Кайшевой,Гореевой и Серохвостову)
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Ewpator
Если условием участия станет сегрегация спортсменов по политическим мотивам, то это просто смешно, и принимать участия в такой олимпиаде смысла нет абсолютно никакого для тех, у кого есть хотя бы толика самоуважения и гордости. Но это очевидно для всех разумных людей.
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starichok77
Наташа, снимись для плейбоя и тебя допустЮтЬ))
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Grigoriy_Kulikov
Ответ Iuasamotu
Чтобы попасть на международные соревнования, одного разрешения МОК мало будет. Нужны будут визы и элементарный допуск уже от гражданской власти и лояльность местного населения, которого у россиян уже не будет, как раньше
Что бы попасть на международные соревнования нужна парочка Посейдонов с обоих сторон америкосов.
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Мыкола
Если хочешь выступать под нейтральной тряпкой, то откажись от государственного финансирования и выступай под чем хочешь🥲
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VictorVallecano
Ответ volga_olga
Русский язык в школе подучи, прежде чем чему-то учить патриотов.
У вас дома форточки есть? Может, откроете?
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GullitRuud
Слушаю всё это , ну люди в полном неадеквате.. Даже если оставить в стороне грязные бумажки кои тебе придётся подписать.. кто такая Гербулова.. куда ты поедешь ? Cлава Богу мы узнали сию спортсменку благодаря тому что сейчас медиа и в целом болельщики сосредоточились на внутренних соревнованиях . Она должна благодарить судьбу за возможность побороться медали на глазах всей страны.. нет ей хочется прозябать пятой запасной в сборной или в пике раз в жизни заехать в тридцатку на КМ .. малахольные ..
+9
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