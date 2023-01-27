НОК Норвегии не поддержал допуск России к международным соревнованиям

Национальный олимпийский комитет (НОК) Норвегии не поддержал возможный допуск России и Беларуси к соревнованием.

«НОК Норвегии не хочет, чтобы россияне и белорусы участвовали в международных соревнованиях.

С прошлого февраля мы занимаем четкую позицию по вопросу о том, стоит ли разрешить участие России и Беларуси: в текущей ситуации это неправильно, и мы настоятельно рекомендуем не делать этого. Эта позиция не изменилась.

Международный олимпийский комитет (МОК) заявляет, что санкции против России и Беларуси остаются в силе. При этом изучаются разные подходы – чтобы спортсмены из России и Беларуси вновь были допущены к участию в соревнованиях. Судя по всему, большинство олимпийских комитетов согласны продолжать работу в этом направлении.

Ситуация неясна и постоянно меняется. МОК не принял окончательного решения по данному вопросу», – заявили в норвежской организации.

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