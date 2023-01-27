НОК Норвегии не поддержал допуск России к международным соревнованиям

Теги МОК Олимпийская сборная России НОК Норвегии Биатлон

Национальный олимпийский комитет (НОК) Норвегии не поддержал возможный допуск России и Беларуси к соревнованием.

«НОК Норвегии не хочет, чтобы россияне и белорусы участвовали в международных соревнованиях.

С прошлого февраля мы занимаем четкую позицию по вопросу о том, стоит ли разрешить участие России и Беларуси: в текущей ситуации это неправильно, и мы настоятельно рекомендуем не делать этого. Эта позиция не изменилась.

Международный олимпийский комитет (МОК) заявляет, что санкции против России и Беларуси остаются в силе. При этом изучаются разные подходы – чтобы спортсмены из России и Беларуси вновь были допущены к участию в соревнованиях. Судя по всему, большинство олимпийских комитетов согласны продолжать работу в этом направлении.

Ситуация неясна и постоянно меняется. МОК не принял окончательного решения по данному вопросу», – заявили в норвежской организации.

«Будет раскол в обществе». Наш спорт в растерянности после условий МОК – соглашаться или нет?

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Мельников
Ответ Alexander X
у Большунова, отказавшегося от встречи с ввп, как раз много шансов "пройти" по предложенным мок принципам допуска...
Большунов сначала на митинг сходил, думая, что все будет спокойно, потом на это последовала реакция и он не пришел на встречу. Но это поздно, с ним для МОК уже все понятно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оскар Муравьев
Вообще по барабану что там тявкают обиженные нации.. То что скажут штаты так и будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tanya_1111
Ответ Гарниенко не болеет за Россию
Знатно у них горит от Большунова
Зато у Ани проблем не будет, она об этом заранее подумала.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anatiana
В пору называть не "международные", а НАТОвские.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Konstantin_ZV
Ответ Alexander X
у Большунова, отказавшегося от встречи с ввп, как раз много шансов "пройти" по предложенным мок принципам допуска...
подожди, а как же Лужники? или это не считается?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Adeen
Ответ Alexander X
у Большунова, отказавшегося от встречи с ввп, как раз много шансов "пройти" по предложенным мок принципам допуска...
Только он охренеет от ответных мер государства.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zidane 55
Зажурчали викинги ряженые
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
irina1980
А что это норвежцы россиян ненавидят так сильно? Ведут себя уже хуже фашистов и довольно давно. Это было заметн6о довольно давно.Возомнили себя королями, допигнисты узаконенные.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
La Gushka
Поскольку условия участия/обоснования неучастия спортсменов РФ и РБ в международных соревнованиях должны быть юридических безупречны, последнее слово не за Федерациями, не за МОК, тем более не за НОКами, а за КАС. Его решение будут обязаны выполнять ВСЕ. Нравится, не нравится, спи, моя красавица!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
oleg9999
Симметричный ответ: ни под каким соусом не пускать в Россию скандинавов и про_балтов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RWMen
Ответ DavidVilla7
Дк они уже ультиматум поставили)
Да и в рот их...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RWMen
Фак офф, астматики!
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Danila BGR
Сейчас бесполезно возвращаться на международную арену
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Legend
Этим ребятам конкуренты не нужны
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Кудрявцев
Ответ Гарниенко не болеет за Россию
Это еще цветочки. Все ждут реакции нэзалэжной федераціи
Это не цветочки. А ягодки уже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
А ведь им газ не отключить

Прекрасная страна свободных людей
+3
-8
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AAPolyansky
Ответ Alexander X
у Большунова, отказавшегося от встречи с ввп, как раз много шансов "пройти" по предложенным мок принципам допуска...
ну и прекрасно
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AAPolyansky
кто бы сомневался
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander X
Ответ Гарниенко не болеет за Россию
Знатно у них горит от Большунова
у Большунова, отказавшегося от встречи с ввп, как раз много шансов "пройти" по предложенным мок принципам допуска...
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Арефьев
Ответ Гарниенко не болеет за Россию
Это еще цветочки. Все ждут реакции нэзалэжной федераціи
Там президент хутора уже призвал Баха съездить Бахмут/Артёмовск
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DavidVilla7
Ответ Гарниенко не болеет за Россию
Это еще цветочки. Все ждут реакции нэзалэжной федераціи
Дк они уже ультиматум поставили)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гарниенко не болеет за Россию
Это еще цветочки. Все ждут реакции нэзалэжной федераціи
+17
-5
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
IrbIS
"НОК Норвегии не хочет" Пхахахах
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
юрий зайцев
Ссссыкуны.....
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гарниенко не болеет за Россию
Знатно у них горит от Большунова
+42
-8
+34
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий