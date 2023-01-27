Тихонов о недопуске России на ЧМ по лыжам: «Подобные решения принимают сумасшедшие. Они не понимают, какой конец их ждет, когда все закончится нашей победой»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о недопуске России к чемпионату мира-2023 по лыжным гонкам в Планице.

Решение об этом ранее подтвердил генеральный секретарь Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Мишель Вион.

«Все, кто принимают подобные решения, – сумасшедшие. Они не понимают, какой конец их ждет, когда все закончится нашей победой.

Этот генсек никогда не занимался спортом. Ведь теряются конкуренция, пресса, телевидение. Сейчас у нас подросли хорошие ребята, поэтому была бы такая интрига.

А что сейчас? Только норвежцы? Международный олимпийский комитет (МОК) может надавить, но там идет круговая порука. Нельзя делать такие заявления, не оглядываясь на МОК», – заявил Тихонов.

Генсек FIS о допуске россиян к ЧМ-2023: «У нас не запланирована встреча до старта чемпионата мира, поэтому никакое решение по этому поводу не может быть принято»

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие