Тихонов о недопуске России на ЧМ по лыжам: «Подобные решения принимают сумасшедшие. Они не понимают, какой конец их ждет, когда все закончится нашей победой»

Теги Александр Тихонов лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) сборная Норвегии FIS сборная Норвегии жен Мишель Вион Лыжи

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о недопуске России к чемпионату мира-2023 по лыжным гонкам в Планице.

Решение об этом ранее подтвердил генеральный секретарь Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Мишель Вион.

«Все, кто принимают подобные решения, – сумасшедшие. Они не понимают, какой конец их ждет, когда все закончится нашей победой.

Этот генсек никогда не занимался спортом. Ведь теряются конкуренция, пресса, телевидение. Сейчас у нас подросли хорошие ребята, поэтому была бы такая интрига.

А что сейчас? Только норвежцы? Международный олимпийский комитет (МОК) может надавить, но там идет круговая порука. Нельзя делать такие заявления, не оглядываясь на МОК», – заявил Тихонов.

Генсек FIS о допуске россиян к ЧМ-2023: «У нас не запланирована встреча до старта чемпионата мира, поэтому никакое решение по этому поводу не может быть принято»

МОК готов вернуть наших спортсменов на соревнования. Но есть одно важное условие

121 комментарий

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Аркаимец
Ответ Диванный эксперт
Из какой страны Европы пишешь?
Из самой незалежной естественно.
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Велотренажёр
Ответ Pikachu Pikachu
А, ну то есть это Украина вторглась на территорию России. Хорошо, наверное, жить в вашем мире незамутненного разума
Сказал зомбированный снн и унианом)))))
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Велотренажёр
Ответ Виктор Бутко
А не подскажешь, молоко и яйца из Брянской и Смоленской областей шли на питание вермахта?
Добровольно шли, да?
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Pikachu Pikachu
Ответ СемёнСемёныч
Международный конфликты провоцируют не мы, не по адресу обратились. "Идите воюйте" - это послали украинцев против нас даже не перекрестили их, а только вложили оружие в руки. А руки у запада никогда не завязаны были, творят что хотят.
А, ну то есть это Украина вторглась на территорию России. Хорошо, наверное, жить в вашем мире незамутненного разума
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Astin
Ну расскажи уж про "конец", млин, расскажи! что ждет? всех убьете? всех изнасилуете? всех в рабство?? расскажи уж пенсионер союзного значения.
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Велотренажёр
Ответ Silky Mitts
Нет, ВВП союзников помогает обеспечить современное вооружение и разведданные, а в окопах сидят мобики, которых пачками кидают на укрепления и даже не утруждаются забирать тела. Что в принципе не удивляет, когда в России считались со своими потерями? Поэтому на вашем месте я бы не расслаблял булки, вполне вероятно, что вы следующий на очереди посидеть в окопах.
Ясно какие каналы ты смотришь))))
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Диванный эксперт
Ответ Oleg
Ну Европа уже замерзла, США загнила) Вроде так нам вещали такие как Тихонов?) В реальности Европа спокойно пережила отказ от российского газа, цены на уровне 2021 года, США все никак не загниет, по прежнему первая экономика мира. А вот царь и стратег в одночасье потерял самый мощный рынок сбыта углеводородов и Китай по демпинговым ценам это не возместит таже на треть. Всех как всегда переиграл🤣
Из какой страны Европы пишешь?
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Silky Mitts
Ответ Велотренажёр
ВВП союзников не сидит в окопах
Нет, ВВП союзников помогает обеспечить современное вооружение и разведданные, а в окопах сидят мобики, которых пачками кидают на укрепления и даже не утруждаются забирать тела. Что в принципе не удивляет, когда в России считались со своими потерями? Поэтому на вашем месте я бы не расслаблял булки, вполне вероятно, что вы следующий на очереди посидеть в окопах.
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Павел Светлов
Ответ СемёнСемёныч
наоборот снимутся. А после поражения с нами уже никто разговаривать не будет, а только на колени поставят, и трындец будет.
то есть для вас отсутствие возможности угрожать всем вокруг -- это "трындец"??? Обезьяна с гранатой.
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Oleg
Ответ Cube Litening C:68X
А что,не выросли цены разьве? Не так как он описал, конечно,но выросли,и продолжают расти..Или ты этого не заметил?
Инфляция есть, это нормальное явление для любой западной страны в пределах до 10%.
На меня не оказало это никакого влияния существенного, что бы мы начали на чем то экономить.
Такого вообще нет.
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Виктор Бутко
Ответ Велотренажёр
Чехословацкая, которая давала огромное количество оружия))
А не подскажешь, молоко и яйца из Брянской и Смоленской областей шли на питание вермахта?
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Диванный эксперт
Ответ Pikachu Pikachu
Люди не понимают, что даже если сво кончится победой на поле боя, политически и экономически это будет иметь строго противоположный эффект - все санкции только усилятся.
Не уверен, что это игра(санкции) в одни ворота.
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Евгений Цыбулин
Ответ Savarona25
Самая большая проблема в том, что таких тихоновых миллионы (причем не только преклонного возраста) и что со всем этим делать никто толком не знает.
Это точно!Полчаса назад читал тут комменты,сейчас зашел и офигел от наплыва ватанов)))
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СемёнСемёныч
Ответ Pikachu Pikachu
Смеетесь? Это бы означало потакать такому поведению. Дескать идите, воюйте с соседом, за это мы вас потом по головке погладим. Вы представляете, сколько международных конфликтов это может спровоцировать? Ведь руки будут развязаны.
Международный конфликты провоцируют не мы, не по адресу обратились. "Идите воюйте" - это послали украинцев против нас даже не перекрестили их, а только вложили оружие в руки. А руки у запада никогда не завязаны были, творят что хотят.
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Павел Светлов
Ответ Велотренажёр
Думали, что вся их мировая промышленность им поможет
Германия напала на Великобританию раньше чем на СССР. То есть еще до июня 1941-го года гитрел был в состоянии войны со Штатами, которые немедленно впряглись за остров.
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Велотренажёр
Ответ Maxim Vasnechov
Ага. Поэтому крупнейшие заводы советского ВПК - построены американскими инженерами. Так помогал, так помогал. А какие немецкие строили американцы? У тех своё производство.
Построены американскими инденерами на совесткие деньги, 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
А вот в Германии капитал был американский, гл)(упое ты создание
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Буратинка
Ответ заляпут
Все нормально будет, не переживай, тебя бы в 93 закинуть, тогда бы понял, кто такие русские, которые пережили эти года 😂
Закинь пожалуйста? Я буду сильно благодарен. В 93м я закончил МГУ и уже в августе открыл компанию по ит разработке бухучета. Десятки моих друзей открывали бизнесы от аренд недвижимости до книгопечательства. Кто не хотел своё дело - устраивались за зарплату и имели благосостояние не хуже. Если ты вдруг действительно жил в 93м, то видимо умел только на политсобраниях за права угнетаемых высказываться. Тогда понимаю, тебе было в 93м не уютно. Зато теперь хорошо
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Велотренажёр
Ответ Виктор Бутко
Американская или британская?
Чехословацкая, которая давала огромное количество оружия))
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Madcomposer
А что он ждёт, если "победят"? В этой ситуации для нас в принципе не может быть победы.
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Павел Светлов
Ответ За Кэвс и двор стреляю в упор
Чем скорее, тем лучше для России
не дождемся, обнесут нас стеной и тут настанет ад
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Pikachu Pikachu
Ответ hov13
Ты крышей поехал?
Почему? Скорее всего, он украинец. У нас же Симонян говорит примерно то же самое. Если россиянин, то да, это была бы шиза
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Павел Светлов
Ответ Велотренажёр
Это ни разу ни Б Очевидно, что после амей европецской поддержки Гитлера, "союз" с ним был выгоден СССР для банальной защиты от него же
довыгодились тогда
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Велотренажёр
Ответ Silky Mitts
Именно.
ВВП союзников не сидит в окопах
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Илья Нагорный
Ответ mfnkai
цены на газ точно 21 года ?А то ,мой школьный друг,проживающий в Германии(Вурцен) и сдающий в аренду 12 квартир ,плачется мне ,что приходится уговаривать съёмщиков оплачивать . Вот же ,сука какой ,врёт мне.Это я серьёзно.
видите, как ваш школьный друг поднялся в Германии. А у вас в России сколько квартир?)
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Павел Светлов
Ответ Jefri AG
Когда всё начиналось, то эти люди были уверены что всё закончится быстро и довольно потирали руки. А когда всё пошло совсем не по плану, то естественно они были разочарованы и это разочарование переросло в застилающую разум озлобленность. Вот только не в ту сторону они свою злость направляют.
вот это "потирали руки" совершенно удивительно! Этим "потирающим руки" ничего бы не перепало! Добавилось бы несколько дотационных регионов и тлеющая партизанская война похуже чем в Чечне.
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