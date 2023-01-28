Андрей Свечников против «Сан-Хосе»: 2 передачи (пас на победный гол), 5 бросков, 3 хита. У него 39 очков в 48 играх

Теги Каролина НХЛ Андрей Свечников Хоккей

Форвард «Каролины» Андрей Свечников набрал 2 (0+2) очка в матче с «Сан-Хосе» (5:4 ОТ).

Россиянин дважды ассистировал Мартину Нечасу, который сравнял счет (4:4) и забросил победную шайбу на 60-й и 61-й минутах соответственно.

Теперь на счету Свечникова 39 (19+20) баллов, всего в текущем чемпионате НХЛ он провел 48 игр.

При этом безголевая серия нападающего продлилась до 12 матчей.

Сегодня за 17:20 (1:44 – в большинстве) у Свечникова 5 бросков в створ, 3 хита, полезность – «плюс 1».

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9 комментариев

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raspisanie77
Соглашусь, Свечниковых, Робертсонов, Футов и пр. братьев пора разделять именами, хотя бы когда друг против друга играют, иначе чушь получается.
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t0ni12
Ответ Den_94
Пояснительная бригада: в протоколе написано Свечников. Ни А. Свечников ни Е. Свечников и так уже третий год. Видимо, инициалы в протоколе надо заслужить, как, например, Э.Стал в протоколе далек
Здесь спорить не стану. Видимо не парились из-за того, что старший в НХЛ очень мало играл. С другой стороны, Кейнов тоже не уточняют и не только их.
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0
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Den_94
Ответ t0ni12
Пояснительная бригада: в Сан-Хосе играет другой Свечников — старший брат Андрея по имени Евгений. Андрей сделал 2 ассиста за Каролину, Евгений — 1 за Сан-Хосе.
Пояснительная бригада: в протоколе написано Свечников. Ни А. Свечников ни Е. Свечников и так уже третий год. Видимо, инициалы в протоколе надо заслужить, как, например, Э.Стал в протоколе далек
+4
0
+4
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Andy Brandy
Ответ Den_94
У вас в протоколе у Свечникова 3 передачи и играл он за обе команды сразу. Шел 3-ий год
Тяжёлый случай
+2
-1
+1
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t0ni12
Ответ Den_94
У вас в протоколе у Свечникова 3 передачи и играл он за обе команды сразу. Шел 3-ий год
Пояснительная бригада: в Сан-Хосе играет другой Свечников — старший брат Андрея по имени Евгений. Андрей сделал 2 ассиста за Каролину, Евгений — 1 за Сан-Хосе.
+5
0
+5
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Crenk
Ответ Den_94
У вас в протоколе у Свечникова 3 передачи и играл он за обе команды сразу. Шел 3-ий год
Их же двое
+4
0
+4
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Den_94
У вас в протоколе у Свечникова 3 передачи и играл он за обе команды сразу. Шел 3-ий год
+3
-7
-4
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Михаил1970
Брательник Свечникова из Сан-Хосе тоже голевую передачу сделал. Получился братский ассистентский хет-трик в этом матче)
+23
0
+23
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Никита Шапаренко
Каролина красиво камбекнула, пропустили с пустыми воротами и потом 2 положили.
+8
0
+8
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