Андрей Свечников против «Сан-Хосе»: 2 передачи (пас на победный гол), 5 бросков, 3 хита. У него 39 очков в 48 играх

Форвард «Каролины» набрал 2 (0+2) очка в матче с «Сан-Хосе» (5:4 ОТ).

Россиянин дважды ассистировал Мартину Нечасу, который сравнял счет (4:4) и забросил победную шайбу на 60-й и 61-й минутах соответственно.

Теперь на счету Свечникова 39 (19+20) баллов, всего в текущем чемпионате он провел 48 игр.

При этом безголевая серия нападающего продлилась до 12 матчей.

Сегодня за 17:20 (1:44 – в большинстве) у Свечникова 5 бросков в створ, 3 хита, полезность – «плюс 1».