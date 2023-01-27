Европейские олимпийские комитеты поддержали позицию МОК по допуску российских спортсменов

Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) поддержали позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по возвращению российских и белорусских спортсменов на международную старты.

«ЕОК осознает важность устранения барьеров для спорта как объединяющей силы. Особенно это относится к Европе, которая служит сближению разных людей разных народов.

ЕОК не считает, что спортсменам следует запрещать участвовать в соревнованиях только на основании того, какой у них паспорт.

ЕОК рассмотрел текущий статус участия России и Беларуси на своем заседании исполкома 21 января и продолжит прилагать усилия по поиску возможных решений в соответствии с консультациями, проведенными с », – говорится в заявлении организации.

МОК выставил России политические условия. Что теперь будет?