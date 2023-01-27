Европейские олимпийские комитеты поддержали позицию МОК по допуску российских спортсменов

Теги МОК Олимпийская сборная России ЕОК Легкая атлетика

Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) поддержали позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по возвращению российских и белорусских спортсменов на международную старты.

«ЕОК осознает важность устранения барьеров для спорта как объединяющей силы. Особенно это относится к Европе, которая служит сближению разных людей разных народов.

ЕОК не считает, что спортсменам следует запрещать участвовать в соревнованиях только на основании того, какой у них паспорт.

ЕОК рассмотрел текущий статус участия России и Беларуси на своем заседании исполкома 21 января и продолжит прилагать усилия по поиску возможных решений в соответствии с консультациями, проведенными с МОК», – говорится в заявлении организации. 

МОК выставил России политические условия. Что теперь будет?

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106 комментариев

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Lukeria
Ответ Старый Негр
Я вас умаляю, кто России поднимать репутацию будет? Наше махровое ворье и махинаторы? Пока в России власть не сменится, забудьте.
вы наверное не ели ножки Буша )))))
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Lukeria
Если аттракцион невиданной щедрости этого сезона покинет ф.к еще неизвестно обрадуются ли спортсмены, ну разве что единицы, участники ГС. Столько турниров вряд ли будет и плюшек соответственно
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Старый Негр
Ответ Самасебезвезда
Откуда тогда так хорошо тюремный жаргон знаете?
Я ещё и английский знаю, хотя ни одной англоговорящей страны не посетил. Может, тоже спросите, откуда?
И кстати, не так уж "хорошо". Сначала мне припомнилось, что это о беспризорниках. Имея привычку быть точным в выражениях, я загуглил. Пишут, что это о тюрьме.
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Anastasia1990_
К чему это лицедейство? Понятно, что никто из тренирующихся в стране не поедет на Олимпиаду на таких условиях, хотя бы потому что понимает, чем это обернется для их репутации и их семей. Еще подумать надо, что гуманнее - врать о том, что спортсменов недопускают до стартов ради их безопасности или ставить политические условия, при которых спортсмены окажутся изгоями в своей стране?
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Afinogenov
Ответ Самасебезвезда
Да вы что? С территории Израиля вон тоже летят, их спортсменов отстранили?
Да всё просто: мирные граждане Украины важнее, чем таковые в Палестине, Йемене и в других "горячих точках" мира.

Это так и есть. Именно сейчас это реальность. И украинцы в это на полном серьёзе верят и считают, что так и должно быть.
Но как мы знаем, повестка дня - дело переменчивое.

При желании можно сделать такую картинку, что Саудовскую Аравию или Турцию сделают "изгоями". Ну как картинку - просто будут освещать те события. Но задачи такой не стоит.
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Мишаня Кашников
Ответ Самасебезвезда
Аа, "демократия и цивилизованность" в чистом виде, понятно.
Ну дак-с
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Самасебезвезда
Ответ Старый Негр
Мы не отсидел. Мы не цитируем тюремные заповеди и тем более не руководствуемся ими в обычной жизни. В отличии от вас. Так где чалились?
Откуда тогда так хорошо тюремный жаргон знаете?
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Маргарита В Сафронова
Настя Губанова, бери золото, пока не поздно!
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Старый Негр
Ответ Ирина С
Судя по вашему комментарию, отсидели именно вы.
Мы не отсидел. Мы не цитируем тюремные заповеди и тем более не руководствуемся ими в обычной жизни. В отличии от вас. Так где чалились?
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Самасебезвезда
Ответ Мэй Касахара
Опять русские учат других жить - нечего сказать про Россию, не сравнивая ее с другими?
Вы у себя в голове сначала порядок наведите, а потом других поучайте. Откуда вы знаете, русская я или нет или делить людей по национальности ваше любимое занятие?
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Ирина С
Ответ Olga.t
"Не верь, не бойся, не проси". --------------------------------------- Это из тюремного фольклора вообще-то.
А чем плох фольклор, если мысль правильная?
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Mortimer1
Ответ Ксения Бьорндален
Владимир Путин - молодец! В такую ж... засунуть свою страну - это надо очень сильно постараться
Опять таблетки не выпила?)
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Наталья Кононенко
Ответ Lala M
Тогда почему спортсмены США, Израиля и Турции не отстранены от соревнований?
Все равные, но есть равнее )))
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Мэй Касахара
Ответ Самасебезвезда
Про сменяемость власти расскажите немцам. Сколько лет там Меркель была канцлером, не подскажете? А может таджикам расскажете о сменяемости власти? Сколько там у них Рахмон уже президент? Да и еще куча стран, сами погуглите.
Опять русские учат других жить - нечего сказать про Россию, не сравнивая ее с другими?
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Dinamik1
Хоть какая то движуха началась а то было вобще глухо.
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Самасебезвезда
Ответ Мэй Касахара
Как минимум, сменяемость власти, возможность альтернативных партий, честные выборы, экономика, не подсаженная на нефтяную иглу, не разворованная армия, борьба с коррупцией вместо сокрытия депутатских деклараций… - до фига чего делать надо
Про сменяемость власти расскажите немцам. Сколько лет там Меркель была канцлером, не подскажете? А может таджикам расскажете о сменяемости власти? Сколько там у них Рахмон уже президент? Да и еще куча стран, сами погуглите.
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Olga.t
Ответ Ирина С
Лично мне - ничего, потому что лично я не привыкла унижаться и кланяться. Не верь, не бойся, не проси.
"Не верь, не бойся, не проси".
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Это из тюремного фольклора вообще-то.
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Ирина С
Ответ Старый Негр
Тюремные заповеди, круто) Сколько отсидели?
Судя по вашему комментарию, отсидели именно вы.
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tanya_1111
Дэвис со Смолкиным вошли в чат ))
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Ксения Бьорндален
Владимир Путин - молодец!
В такую ж... засунуть свою страну - это надо очень сильно постараться
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Старый Негр
Ответ Ирина С
Лично мне - ничего, потому что лично я не привыкла унижаться и кланяться. Не верь, не бойся, не проси.
Тюремные заповеди, круто) Сколько отсидели?
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Ирина С
Ответ expertmer2020
Левитин назвал это успехом, что вам ещё нужно.
Лично мне - ничего, потому что лично я не привыкла унижаться и кланяться. Не верь, не бойся, не проси.
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Greenalem
Ответ Самасебезвезда
Ладно, хоть кто-нибудь может объяснить, почему белорусов не допускают на соревнования? Если россиян они нашли за что отстранить, то к чему придрались у белорусов?
Пропустили российские войска через свою территорию. Причем эта угроза для Украины висит постоянно, покуда на троне сидит Лукашенко.
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Макар Телятгонялов
Ответ Ксения Бьорндален
"спорт теряет привлекательность". Долго смеялась!
Челюсть не выпала со смеху то?
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Самасебезвезда
Ответ Realist2022
Только страна - не равно власть
Да? а МОК предлагает нашим спортсменам выступать под флагом страны, или может быть, как Иванам безродным? Если страна не равно власть, то почему спортсмен не может представлять свою страну, выступать под флагом своей страны? Объясните, будьте добры.
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