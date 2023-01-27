Европейские олимпийские комитеты поддержали позицию МОК по допуску российских спортсменов
Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) поддержали позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по возвращению российских и белорусских спортсменов на международную старты.
«ЕОК осознает важность устранения барьеров для спорта как объединяющей силы. Особенно это относится к Европе, которая служит сближению разных людей разных народов.
ЕОК не считает, что спортсменам следует запрещать участвовать в соревнованиях только на основании того, какой у них паспорт.
ЕОК рассмотрел текущий статус участия России и Беларуси на своем заседании исполкома 21 января и продолжит прилагать усилия по поиску возможных решений в соответствии с консультациями, проведенными с МОК», – говорится в заявлении организации.
И кстати, не так уж "хорошо". Сначала мне припомнилось, что это о беспризорниках. Имея привычку быть точным в выражениях, я загуглил. Пишут, что это о тюрьме.
Это так и есть. Именно сейчас это реальность. И украинцы в это на полном серьёзе верят и считают, что так и должно быть.
Но как мы знаем, повестка дня - дело переменчивое.
При желании можно сделать такую картинку, что Саудовскую Аравию или Турцию сделают "изгоями". Ну как картинку - просто будут освещать те события. Но задачи такой не стоит.
---------------------------------------
Это из тюремного фольклора вообще-то.
В такую ж... засунуть свою страну - это надо очень сильно постараться