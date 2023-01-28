Михеев забросил 13-ю шайбу в сезоне, прервав серию из 14 игр без голов. Он набрал 100-е очко в НХЛ

забросил 13-ю шайбу в сезоне, прервав серию из 14 игр без голов.

Форвард « » отличился в матче регулярного чемпионата с « » (5:2). Шайба зашла в ворота после удачного рикошета.

На его счету стало 28 (13+15) очков в 46 играх текущего сезона. Всего в регулярках – 100 (48+52) баллов в 192 матчах.

Сегодня Михеев (17:09, 1:56 – в большинстве, 2:10 – в меньшинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ.