Михеев забросил 13-ю шайбу в сезоне, прервав серию из 14 игр без голов. Он набрал 100-е очко в НХЛ

Теги Коламбус Ванкувер НХЛ Илья Михеев Хоккей

Илья Михеев забросил 13-ю шайбу в сезоне, прервав серию из 14 игр без голов.

Форвард «Ванкувера» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (5:2). Шайба зашла в ворота после удачного рикошета. 

На его счету стало 28 (13+15) очков в 46 играх текущего сезона. Всего в регулярках – 100 (48+52) баллов в 192 матчах. 

Сегодня Михеев (17:09, 1:56 – в большинстве, 2:10 – в меньшинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ. 

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Why always me?!
Бильярдный год! От борта в конёк Корписало и в ворота.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zenitchik13
Илья до конца сезона выбыл(
Здоровья!
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий