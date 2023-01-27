У «ПСЖ» и «Зенита» будут переговоры по Малкому сегодня. Покупку Шерки у «Лиона» отложили до лета

«ПСЖ» интересен вингер « » Малком.

Как пишет L’Équipe, приоритет парижан – трансфер из « ». Однако переговоры по 19-летнему полузащитнику идет тяжело, поэтому «ПСЖ» намерен переключиться на других футболистов. К переговорам по Шерки клуб вернется летом, когда до конца срока его контракта с «Лионом» останется год.

Сейчас же советник парижан по спортивным вопросам намерен активизировать переговоры по Малкому, который не против перехода в «ПСЖ». Отмечается, что сейчас финансовые возможности клуба ограничены. Планируется, что переговоры с «Зенитом» по пройдут сегодня.

«ПСЖ» также интересны Маттиа Дзакканьи из «Лацио» и 17-летний Арда Гюлер из «Фенербахче», однако оба этих футболиста стоят слишком дорого для парижан.

В этом сезоне на счету 25-летнего бразильца 12 голов и 5 результативных передач в 17 матчах Мир РПЛ. Его статистика доступна здесь.