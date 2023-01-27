У «ПСЖ» и «Зенита» будут переговоры по Малкому сегодня. Покупку Шерки у «Лиона» отложили до лета

Теги Зенит Лион ПСЖ Лацио премьер-лига Россия лига 1 Франция серия А Италия Фенербахче высшая лига Турция Луиш Кампуш Маттиа Дзакканьи Малком Райан Шерки Арда Гюлер Футбол

«ПСЖ» интересен вингер «Зенита» Малком.

Как пишет L’Équipe, приоритет парижан – трансфер Райана Шерки из «Лиона». Однако переговоры по 19-летнему полузащитнику идет тяжело, поэтому «ПСЖ» намерен переключиться на других футболистов. К переговорам по Шерки клуб вернется летом, когда до конца срока его контракта с «Лионом» останется год.

Сейчас же советник парижан по спортивным вопросам Луиш Кампуш намерен активизировать переговоры по Малкому, который не против перехода в «ПСЖ». Отмечается, что сейчас финансовые возможности клуба ограничены. Планируется, что переговоры с «Зенитом» по Малкому пройдут сегодня.

«ПСЖ» также интересны Маттиа Дзакканьи из «Лацио» и 17-летний Арда Гюлер из «Фенербахче», однако оба этих футболиста стоят слишком дорого для парижан.

В этом сезоне на счету 25-летнего бразильца 12 голов и 5 результативных передач в 17 матчах Мир РПЛ. Его статистика доступна здесь.

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67 комментариев

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Андрей Балабаев
Ответ Матвей Суицидин
У ПСЖ типа денег нет на нормальные трансферы. Очень смешно, конечно. А Малкома дешевле чем за 50 отдавать нельзя.
И у ювентуса 20 на Витселя не было, а на Игуаина тогда же 90 нашлось. Не привыкли платить российским клубам за редким исключением. Зато у португальцев за любой прайс готовы брать.
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Дмитрий9779
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Да причём тут ТМ? За гюлера просят условно 50 (к примеру), Малколм может приостановить контракт и никто ему слово не скажет, поэтому и за 15 договорятся без шума и пыли.
Может,но до 30.06,23 и никто эту дату пока не продлил.А надо ему с младенцем и комфорта(о котором он говорит в каждом интервью) уезжать на полгода?Да ещё и в деньгах терять.
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art.shu05@gmail.com
Малком не хуже Мудрика, лямов 50 минимум Парижане должны отдать за лучшего игрока Зенита
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Александр Шебеко
Ответ tolstiy
Ну у зенита уже есть опыт впаривать псж неликвид дорого, может добротного игрока смогут очень дорого продать....
Это Паредес неликвид?
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Lex
Ответ cektor
Малком вчера забивал Торпедо , а завтра будет играть в одной команде с Месси ))
Малком уже играл с Месси.
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Beriya
Так, так, где переговоры?, кто к кому прилетел?, как оплата будет осуществляться?, вроде санкции!, ни туда, ни сюда,,,,,хочется подробностей, а не тупой вброс
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Verhovn
Малком игре топ клуба. В этом нет сомнений. Минимум полтос надо просить.)
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DavidRobertJosephBeckham
Ответ Shikari
для тех, кто напишет Малком не уровень ПСЖ я напомню, что за ПСЖ играют и играли такие люди как Солер, Руес, Сарабия, Паредес...намного ли они талантливее и скилловее Малколма?
Паредес нет, остальные - да.
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lock0000
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Так, а если мудрика вспомнить? Сколько это чучело стоило до перехода? Тут цена ТМ не всегда соответствует.
Может ты чучело? Зачем на ровном месте человека оскорблять?
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KeepRiot
Ответ Дмитрий9779
Малком Олимпийский чемпион.
Бышовец тоже олимпийский чемпион
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kk.abb
Ответ Sevuska
Интересно , а сколько это « очень дорого « за 17-ти летнего Гюлера хотят 🧐!?
50-70
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tolstiy
Ответ Матвей Суицидин
У ПСЖ типа денег нет на нормальные трансферы. Очень смешно, конечно. А Малкома дешевле чем за 50 отдавать нельзя.
Они за 50 паредаса купили... Так что тут явно больше должно быть....
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AMORR 987
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
А кто он? Что он показал, чтобы платить за это недоразумение такие бабки? Вот Малколм да игрок определенного уровня, а мудрик это чистая профанация, которая скоро поедет в аренду в условный Андерлехт, а через годик другой окажется в команде третесортной, где и должен играть этот блогер, в амкале например и скоро все это увидят.
Мог бы просто ответить что тебе обидно что украинец перешел в топ клуб.
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tolstiy
Ну у зенита уже есть опыт впаривать псж неликвид дорого, может добротного игрока смогут очень дорого продать....
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ AMORR 987
Почему Мудрик Ч#чело?
А кто он? Что он показал, чтобы платить за это недоразумение такие бабки? Вот Малколм да игрок определенного уровня, а мудрик это чистая профанация, которая скоро поедет в аренду в условный Андерлехт, а через годик другой окажется в команде третесортной, где и должен играть этот блогер, в амкале например и скоро все это увидят.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ Дмитрий9779
Гюлер на Transfermarkt 10 млн,Малом-24. Первый дорого,второй норм?
Да причём тут ТМ? За гюлера просят условно 50 (к примеру), Малколм может приостановить контракт и никто ему слово не скажет, поэтому и за 15 договорятся без шума и пыли.
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Никита Лутченко
Ответ Shikari
для тех, кто напишет Малком не уровень ПСЖ я напомню, что за ПСЖ играют и играли такие люди как Солер, Руес, Сарабия, Паредес...намного ли они талантливее и скилловее Малколма?
Вот про Руиса не надо) был лидером и двигателем Наполи
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FNT
Ответ Мохнатый55
Паредес - чемпион мира. Руис был великолепен в Наполи, им интересовались Реал и Барселона.
Клеберсон - чемпион мира. Шюррле - чемпион мира. Гиварш - чемпион мира. Яквинта - чемпион мира.

Реал купил Гравесена и Йовича. Барселона купила Глеба и Чигринского.
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Андрей Фоминых
Псж приобрёл руиса и санчеша ниже рыночной стоимости. Для этого клуба особые правила видимо.
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AMORR 987
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Так, а если мудрика вспомнить? Сколько это чучело стоило до перехода? Тут цена ТМ не всегда соответствует.
Почему Мудрик Ч#чело?
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Ответ градус ненависти
открою секрет: клуб не обязан продавать игрока за стоимость, указанную редакторами трансфермаркта;)
Точняк
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градус ненависти
Ответ Sevuska
Посмотрел в трансфермаркете цену на Гюлера - пишут всего 10 млн . Это чо так много для ПСЖ !?
открою секрет: клуб не обязан продавать игрока за стоимость, указанную редакторами трансфермаркта;)
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vrazrez
Это уже давно не тот Малколм, который ничего не показав в Барсе уезжал в колхоз.
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AMORR 987
Ответ Tigo_Volchara93
Очень красноречиво говорит о уровне нашего чемпионата, что 17-ти летний пацан из Фенербахче дороже, чем 25 -ти летний главный игрок в лиге России ? Тем кто говорит что наш чемп в топ 9 ( Пятерка+Нидерланды-Португалия-Турция-Бельгия ) входит, могу хорошего аккулиста- психиатра посоветовать. 🤡
На Трансфермаркте Малком - 24 млн. Евро, Арда Гюлер 10 млн.
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Football Forever
Ответ Дмитрий9779
Малком Олимпийский чемпион.
Наличие такого титула одобрит один представитель Кремля
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