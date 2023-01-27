Малком готов перейти в «ПСЖ» из «Зенита». Это может быть аренда с правом выкупа (Foot Mercato)
Малком хочет перейти из «Зенита» в «ПСЖ».
По данным Foot Mercato, 25-летнему бразильскому полузащитнику нравится этот вариант. Парижане рассматривают Малкома среди других вариантов усиления атаки.
Утверждается, что речь может идти об аренде с правом выкупа.
Малком был предложен советнику «Пари Сен-Жермен» по спортивным вопросам Луишу Кампушу, и эта опция заинтересовала португальского менеджера.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» и «Зенит» проведут переговоры по Малкому сегодня.
В этом сезоне на счету бразильца 12 голов и 5 результативных передач в 17 матчах Мир РПЛ. Его статистика доступна здесь.
- Под нападающим?
- Под Месси, на скамейку. Её для тебя из самой Барселоны перевезли!
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