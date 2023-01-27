хочет перейти из « » в «ПСЖ».

По данным Foot Mercato, 25-летнему бразильскому полузащитнику нравится этот вариант. Парижане рассматривают Малкома среди других вариантов усиления атаки.

Утверждается, что речь может идти об аренде с правом выкупа.

Малком был предложен советнику « » по спортивным вопросам , и эта опция заинтересовала португальского менеджера.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» и «Зенит» проведут переговоры по Малкому сегодня.

В этом сезоне на счету бразильца 12 голов и 5 результативных передач в 17 матчах Мир . Его статистика доступна здесь.