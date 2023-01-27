Малком готов перейти в «ПСЖ» из «Зенита». Это может быть аренда с правом выкупа (Foot Mercato)

Теги Зенит ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Луиш Кампуш Малком Футбол

Малком хочет перейти из «Зенита» в «ПСЖ».

По данным Foot Mercato, 25-летнему бразильскому полузащитнику нравится этот вариант. Парижане рассматривают Малкома среди других вариантов усиления атаки.

Утверждается, что речь может идти об аренде с правом выкупа.

Малком был предложен советнику «Пари Сен-Жермен» по спортивным вопросам Луишу Кампушу, и эта опция заинтересовала португальского менеджера.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» и «Зенит» проведут переговоры по Малкому сегодня.

В этом сезоне на счету бразильца 12 голов и 5 результативных передач в 17 матчах Мир РПЛ. Его статистика доступна здесь.

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103 комментария

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Александр Смирнов
Ответ Typucm1
20 эконом до Стамбула, и чирик до Парижа. Если это неподъемные деньги... Ну извини....
Футболист получающий 3-5 млн. не рублей в год полетит экономом?
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Николай Леухин
Ответ Валерий Охотин
Он Барриос , это ты леУхин.
мне хоть обезьяна суть дела не меняет хотя не для таких как ты
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Typucm1
Ответ Dynamite
Э, какая аренда, тут Зенитовские визжали, что дешевле 50 миллионов они его не отдадут
Визжат свиньи или мусора...
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Typucm1
Ответ Александр Смирнов
Не разоритесь? До Парижа сейчас только через Стамбул или Дубаи.
20 эконом до Стамбула, и чирик до Парижа. Если это неподъемные деньги... Ну извини....
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chouchou
Ответ Алексей Ненахов
Будут плакать в раздевалке с Неймаром
в раздевалке ПСЖ в основном смеются
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salas
Ответ Фёдор Кузнецов
Уйти из Барселоны потому что сидел под Месси, чтоб перейти в ПСЖ где сядет под Месси?
Да, при встрече наверное подколют: "Привет, Малком, ну мы тебя берём на твое привычное место!"
- Под нападающим?
- Под Месси, на скамейку. Её для тебя из самой Барселоны перевезли!
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Алексѣй Пестовъ
Ответ haykblaugrana
Если по логике Заремы, Промес сылнее Малкома, но бразильца завет ПСЖ, то куда должен перейти Квинси ?
ФК Бутырка
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RealJericho
Ответ Фёдор Кузнецов
Уйти из Барселоны потому что сидел под Месси, чтоб перейти в ПСЖ где сядет под Месси?
Да, таков был план. Еще и мешок шейховский растрясут лямов на 60.
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Фантом
Продажа миллионов за 50 - да, нормально. Аренда с правом выкупа - нафига это "Зениту"?
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Валерий Охотин
Ответ Bulat89
Промес,как игрок,ничем не хуже Малкома.Но последний слишком распиарен.
Максимка , Максимка ....
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kk.abb
Ответ Александр Никитин
Неуважаемый спартач! Я тебе уже написал.Но дополню : даже, если, вы иной раз, какой-то клуб продаёт игроков дешевле, чем купил .... - иногда это окупается ))) . Просто, бывает,клуб зарабатывает не только на покупке продаже,но и на рекламе,билетах,майках, известности с мире футбола ,более лучшей тренировке игроков клуба( за счёт перенимания опыта у лучших игроков) ... Но,я смотрю, объяснять то не кому....Литвинов и братья Комбаровы - наше всё????? Флаг в руки вам)))))
Какой на спартач, у тебя спратак головного мозга? Ветка про Зенит, ты мне про свиней. Шизофреник, у них такая же трансферная политика как и у вас хреновая, как и у большинства клубов РПЛ. Но у Газпрома есть возможности брать топ игроков и растить их до хорошей продажи, а у остальных нет. Разница только в том, что для них 15 - рекордно дорогая покупка, а вы каждое окно по 20 даете за игрока. Про Малкома даже молчу.
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Валерий Охотин
Ответ Вадим Григорьев
Сейчас набегут питерские школьники и скажут ,что это всё происки московской прессы.😂
Ой пупсенька , плоиски, плоиски ....
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Валерий Охотин
Ответ Артём Р .
Если посмотреть стату Малкома в Барсе, то она ни о чём.Он не был хорошим партнёром для Месси. А в звёздное трио вообще не впишется.
Артемушка , мля только осталось твоего мнения ждут в ПСЖ.
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kk.abb
Ответ Александр Никитин
Купить за 10, продать за 5 с огромной з/п в спартаке - это, скорее,про нынешний Спартак)))))). Зенит, по-моему,в последние годы за копейки не продавал дорогих легов??? Или я что пропустил? Кого продали за просто так?
А кого вы продали за деньги? Азмун пришел за 12 ушел за 2, Ловрена купили за 12, 4-5 мультов зп платили, ушел за 2. Ракицкий приходил за 10, ушел за 0, Дриусси купили за 15, ушел за 0. Напомнить про Ригони,Эранани,Маману? На них портратили 20+, за сколько продали? Откуда вы берете миф про эффективную трансферную политику и положительный баланс? Единственный трансфер в плюс - Паредес. И то там выгода общая не более 10.
Халка, Витцеля отпустили за те же деньги, что и брали. Но это было 7 лет назад уже.
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Валерий Охотин
Ответ НАВАЛЬНЫЙ
А разве не было пару месяцев назад болтовни о том, что всё идёт по плану и все крутые пацаны останутся, в частности Малком? 😆
Навальный , неси станок , для тебя .....
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kvint(ksk)
Ответ Великий Алонсо
Классика. Нормальные леги больше 3-4 сезонов в Зените не играют, покупают более сильные клубы)
Покупают более сильные клубы , за куда меньшие деньги , чем заплатил Зенит. Классика ))
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Валерий Охотин
Ответ Николай Леухин
в Питере траур главное Клаудиньо не отдавать с Бариусом а то апокалипсис начнется
Он Барриос , это ты леУхин.
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kvint(ksk)
Ответ Фёдор Кузнецов
Уйти из Барселоны потому что сидел под Месси, чтоб перейти в ПСЖ где сядет под Месси?
Есть вариант нахаляву выиграть ЛЧ, перейдя оттуда, где матчи ЛЧ не светят в ближайшие лет 10. А кубок ЛЧ не светит никогда . Так то норм . Всяко лучше, чем по весне месть гомно где-нибудь в Воронеже .
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Александр Никитин
Ответ Born is the King
Передаса ПСЖ не хватило? зачем ещё один неликвид
Охрененный неликвид))))))) из ПСЖ в Юве!!!! Из твоего мяса кто-то переходил неликвидом в Ювентус???? Ответь)))))
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НАВАЛЬНЫЙ
А разве не было пару месяцев назад болтовни о том, что всё идёт по плану и все крутые пацаны останутся, в частности Малком? 😆
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Николай Леухин
в Питере траур главное Клаудиньо не отдавать с Бариусом а то апокалипсис начнется
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Александр Никитин
Ответ Назар Игорь
Промес теперь известен всему футбольному миру, не часто одному человеку инкриминируют сразу три преступления - избиение, покушение на убийство и наркоторговля. По совокупности на пожизненное тянет.
Игорь! Что Вы такое говорите???? Что за клевета и поклёп??? Это же Зенит - а кто ещё??? Кто ещё мог так прославить лучшего игрока всех времён???? Окститесь!!! И покайтесь,прости Господи 👃👃👃
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med
Ответ Вадим Григорьев
Сейчас набегут питерские школьники и скажут ,что это всё происки московской прессы.😂
Дело не в происках. Если ПСЖ хочет летом продолжить переговоры по Шерки, то зачем им Малком сейчас? Денег не хватит на двоих.
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Артём Р .
Если посмотреть стату Малкома в Барсе, то она ни о чём.Он не был хорошим партнёром для Месси. А в звёздное трио вообще не впишется.
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Вадим Григорьев
Уйдет за титулами вместо картонных кубков привилегированного клуба
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