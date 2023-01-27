Александр Тихонов: «В России нет футбола. Лентяям бешеные деньги платят, стадионы пустуют, с Таджикистаном и Узбекистаном вничью играем»
Александр Тихонов считает, что в России нет футбола.
«Для меня российских футбольных клубов не существует, потому что в России нет футбола.
В Советском Союзе я болел за «Динамо». «Динамо» Москва, «Динамо» Тбилиси – вот это были команды! Тогда сияли и «Торпедо», и «Спартак», и ЦСКА. Конкуренция была, трибуны были забиты.
А сейчас чего? Понастроили стадионы – они пустуют, потихоньку будут рушиться, потому что на них никто не ходит. Я привык к спорту высших достижений, а не к этому «футболу».
Вот чемпионат мира – это другая вселенная, совершенно иной уровень. Если мы с Таджикистаном и Узбекистаном вничью играем, то о каком футболе вообще идет речь?
Там играют люди, которым не платят такие деньги, как нашим бездельникам. Реальные бешеные деньги платят этим лентяям – за что? Для меня российского футбола не будет существовать до тех пор, пока они не начнут нормально играть и показывать результат», – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
"Динамо" Киев уже под запретом. Новая история пишется прямо сейчас.