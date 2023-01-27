Александр Тихонов: «В России нет футбола. Лентяям бешеные деньги платят, стадионы пустуют, с Таджикистаном и Узбекистаном вничью играем»

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Александр Тихонов считает, что в России нет футбола.

«Для меня российских футбольных клубов не существует, потому что в России нет футбола.

В Советском Союзе я болел за «Динамо». «Динамо» Москва, «Динамо» Тбилиси – вот это были команды! Тогда сияли и «Торпедо», и «Спартак», и ЦСКА. Конкуренция была, трибуны были забиты.

А сейчас чего? Понастроили стадионы – они пустуют, потихоньку будут рушиться, потому что на них никто не ходит. Я привык к спорту высших достижений, а не к этому «футболу».

Вот чемпионат мира – это другая вселенная, совершенно иной уровень. Если мы с Таджикистаном и Узбекистаном вничью играем, то о каком футболе вообще идет речь?

Там играют люди, которым не платят такие деньги, как нашим бездельникам. Реальные бешеные деньги платят этим лентяям – за что? Для меня российского футбола не будет существовать до тех пор, пока они не начнут нормально играть и показывать результат», – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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72 комментария

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Антимосковский
Ответ Гамаль Хайдаров
благо признание от таких как ты не нуждаемся, удачи!
тогда зачем выпрашиваете этого признания на спортсе?)
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justbored
Ответ Йозе_Марино
Кто нибудь, заставьте его замолчать!
Скушай деточка яйцо диетическое.
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kupezz
Ответ Гамаль Хайдаров
ну опасение для вас должно быть то, что ваша молодежь просматриваемая, которая должна рвать и метать чтоб добиться основы главной сборной по итогу ничего не сделала.
В этом вы правы, но это не опасение, а разочарование, что молодняк не показал того, чего от него ожидали. Возможно обыкновенная несыгранность.
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Kabet
Ответ Гамаль Хайдаров
Так ваши парня говорят, что спокойно бы с группы ЧМ вышли, так что даже второй состав Российская сборная должна нашу Узбекистан обыгрывать) но, вы показали уровень…
Ваши парня должны нашу Узбекистан обыгрывать) Но пожалели
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Евгений Горбунов
В Российском футболе есть деньги. Вот он - Российский футбол. Сейчас игроки гонятся за деньгами. А футбол - это только прикрытие. В любой команде
+1
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Павел Ермаков
Биатлона тоже не существует и что?Всем застрелиться?
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2ran
Дипломатично не упомянул Динамо Киев
+2
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+2
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Йозе_Марино
Кто нибудь, заставьте его замолчать!
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Lex
Ответ вовочка6762
Тихонов в курсе что на футболе обналичивают миллиарды баксов околофутбольные жучки и губернаторы , а его кинули вместе с биатлоном ...
я слышал триллионы триллионов баксов. И вообще каждый губернатор богаче Билла Гейтса.
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Гамаль Хайдаров
Ответ Антимосковский
получается, узбекистан топ 1 фифа?.. извини не признал……….
благо признание от таких как ты не нуждаемся, удачи!
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вовочка6762
Тихонов в курсе что на футболе обналичивают миллиарды баксов околофутбольные жучки и губернаторы , а его кинули вместе с биатлоном ...
+2
-1
+1
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sled
Ответ igor.igorev
В 80-е посещаемость на стадионах была просто великолепная. Вот в 90-е она упала, потому как упал уровень футбола. Из высшей лиги СССР в российской высшей лиге играло всего 5 команд, а остальные были из первой и второй лиг. Там не футбол был, а слёзы.
Во-первых ни пять, а шесть, а во-вторых, 90ые это отдельный разговор, падение посещаемости, началось, как раз в 80-ые, по сравнению с помещаемостью 60-70-х гг, советские граждане еще в конце 70-х стали массово брать себе 4 и 6 соток с целью прокормить себя, и стало не до футбола
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Феоктист
Ответ шлеп нога
Да, все так и есть! Дармоеды!
Не дармоеды. Вот кто б тебе такую зарплату установил, но нет. Если платят, то это значит, что это где-то как-то окупается, не знаю, званием ли Героя труда Миллеру или ещё чем. Но, как-то, кто-то имеет от этого профит. Есть мысли?
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Гамаль Хайдаров
Ответ kupezz
Какой уровень? Вы реально думаете, что наша сборная в официальном матче выпустила бы такой состав и не порвала вас как Тузик грелку? Если с таким составом вничью сгоняли, без соответствующего настроя и без каких-либо взглядов на таблицу, то представьте, что бы было, если вышла основа с мотивацией. Так что Карпина можно понять, он реально просматривает молодняк, не напрягается вообще, только мы напрягаемся от просмотра.
ну опасение для вас должно быть то, что ваша молодежь просматриваемая, которая должна рвать и метать чтоб добиться основы главной сборной по итогу ничего не сделала.
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Гамаль Хайдаров
Ответ kupezz
Какой уровень? Вы реально думаете, что наша сборная в официальном матче выпустила бы такой состав и не порвала вас как Тузик грелку? Если с таким составом вничью сгоняли, без соответствующего настроя и без каких-либо взглядов на таблицу, то представьте, что бы было, если вышла основа с мотивацией. Так что Карпина можно понять, он реально просматривает молодняк, не напрягается вообще, только мы напрягаемся от просмотра.
ну опасение для вас должно быть то, что ваша молодежь просматриваемая, которая должна рвать и метать чтоб добиться основы главной сборной по итогу нихера не сделала.
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Антимосковский
Ответ Гамаль Хайдаров
Расслабься, наша реальная история была тогда, когда мы обыграли Саудовскую Аравию, а они позже по итогу выиграли победителей ЧМ!)
получается, узбекистан топ 1 фифа?.. извини не признал……….
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Lex
Ответ Рашпель793
А кто виноват в пустых стадионах и бешенных зарплатах? Это футболисты что ли фан-уйди придумали? Или они сделали нормой бешенные деньги? Футболёры - люди простые. Им деньги дают, они их берут и как могут играют.
ну значит надо забрать. Я тоже против что они миллионы получают и тратят их в Эмиратах.
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Lex
Ответ OlegLawyer
Тихонову для начала нужно вернуться на родину и ответить перед родным правосудием. Обвинения тяжкие и сложные
в чем его обвиняют?
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Гамаль Хайдаров
Ответ Антимосковский
скатали ничейку в товарняке с Россией - веха в футбольной истории станов)))
а так да, ваша сборная тот еще Мем
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Гамаль Хайдаров
Ответ Антимосковский
скатали ничейку в товарняке с Россией - веха в футбольной истории станов)))
Расслабься, наша реальная история была тогда, когда мы обыграли Саудовскую Аравию, а они позже по итогу выиграли победителей ЧМ!)
0
-1
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Lex
Ответ Адепт Суперлиги
Этот клоун задолбал уже своей "икспертное" мнение высерать. Какое ему дело до футбола вообще? И без тебя его разваливают успешно, не волнуйся.
а что такое? какое тебе дело до этого клоуна?
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Ростовский
Ответ igor.igorev
А у нас есть и основной состав? Можно узнать кто в него входит?
Как минимум Головин и Миранчук
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starichok77
на это наши футболеры дружно ответят "а нас и здесь неплохо кормят")))
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Sergey Rah
В Советском Союзе я болел за «Динамо». «Динамо» Москва, «Динамо» Тбилиси – вот это были команды!
"Динамо" Киев уже под запретом. Новая история пишется прямо сейчас.
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Антимосковский
Ответ Гамаль Хайдаров
Так ваши парня говорят, что спокойно бы с группы ЧМ вышли, так что даже второй состав Российская сборная должна нашу Узбекистан обыгрывать) но, вы показали уровень…
скатали ничейку в товарняке с Россией - веха в футбольной истории станов)))
+1
0
+1
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