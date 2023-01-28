Сорокин стал 1-й звездой матча с «Детройтом», отбив все 23 броска. У него 4-й шатаут в сезоне
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил все 23 броска в матче с «Детройтом» (2:0) и был признан первой звездой.
Россиянин сделал 4-й шатаут в текущем чемпионате НХЛ, прервав серию из 4 поражений.
Всего в сезоне на счету Сорокина 16 побед при 20 поражениях.
В списке вратарей Айлендерс он теперь делит четвертое место по их количеству:
1) Гленн Реш - 25 в 266 матчах;
2) Билли Смит - 22 в 637 матчах;
3) Рик Дипьетро - 16 в 318 матчах;
4-5) Томми Сало - 14 в 187 матчах;
4-5) Илья Сорокин - 14 в 112.
Контракт заканчивается в 2024 году - до его конца есть некоторые шансы даже выйти на первое место.