Сорокин стал 1-й звездой матча с «Детройтом», отбив все 23 броска. У него 4-й шатаут в сезоне

Теги Айлендерс НХЛ Илья Сорокин Хоккей

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил все 23 броска в матче с «Детройтом» (2:0) и был признан первой звездой.

Россиянин сделал 4-й шатаут в текущем чемпионате НХЛ, прервав серию из 4 поражений.

Всего в сезоне на счету Сорокина 16 побед при 20 поражениях.

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4 комментария

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владимир бредихин
Ответ Molzahn
С момента начала карьеры в НХЛ в сезоне 2020-21 у Сорокина больше всего матчей на ноль - 14. В списке вратарей Айлендерс он теперь делит четвертое место по их количеству: 1) Гленн Реш - 25 в 266 матчах; 2) Билли Смит - 22 в 637 матчах; 3) Рик Дипьетро - 16 в 318 матчах; 4-5) Томми Сало - 14 в 187 матчах; 4-5) Илья Сорокин - 14 в 112. Контракт заканчивается в 2024 году - до его конца есть некоторые шансы даже выйти на первое место.
Айлы мало забивают приходится стоять на ноль
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Molzahn
С момента начала карьеры в НХЛ в сезоне 2020-21 у Сорокина больше всего матчей на ноль - 14.
В списке вратарей Айлендерс он теперь делит четвертое место по их количеству:
1) Гленн Реш - 25 в 266 матчах;
2) Билли Смит - 22 в 637 матчах;
3) Рик Дипьетро - 16 в 318 матчах;
4-5) Томми Сало - 14 в 187 матчах;
4-5) Илья Сорокин - 14 в 112.
Контракт заканчивается в 2024 году - до его конца есть некоторые шансы даже выйти на первое место.
+7
-1
+6
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Ильмир Зайнапов
Так держать Илья
+4
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+4
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Олег-Сибирь
Шатаут награда за предыдущие усердия Сорокина
+3
0
+3
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