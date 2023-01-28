Сорокин стал 1-й звездой матча с «Детройтом», отбив все 23 броска. У него 4-й шатаут в сезоне

Вратарь « » отразил все 23 броска в матче с «Детройтом» (2:0) и был признан первой звездой.

Россиянин сделал 4-й шатаут в текущем чемпионате , прервав серию из 4 поражений.

Всего в сезоне на счету Сорокина 16 побед при 20 поражениях.