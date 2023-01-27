КХЛ. «Авангард» принимает «Динамо», «Металлург» против «Ак Барса», СКА в гостях у «Локомотива»

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«Металлург» принимает «Ак Барс» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Авангард» играет с московским «Динамо», «Локомотив» будет противостоять СКА. 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Барыс – Трактор 2:1 (2 период)
Дата проведения
27 января, 16.30, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 9 Борисевич (Луис, Бракко)
2:0 – 11 Михайлис (Рахманов)
2:1 – 15 Хэмилтон (Горюнов-Рольгизер)

 

Авангард – Динамо Москва 2:1 (2 период)
Дата проведения
27 января, 16.30, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео

 

Металлург Мг – Ак Барс 1:1 (1 период)
Дата проведения
27 января, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео
0:1 – 7 Войнов (Сафонов)
1:1 – 14 Акользин ()

 

Салават Юлаев – Северсталь 0:0 (1 период)
Дата проведения
27 января, 17.00, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Автомобилист – Нефтехимик 1:0 (1 период)
Дата проведения
27 января, 17.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео
1:0 – 17 Макеев (Неучев, Романцев)

 

Локомотив – СКА
Дата проведения
27 января, 19.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

 

Сочи – Витязь
Дата проведения
27 января, 19.30, «Большой»
Онлайн матча Видео

 

ЦСКА – Амур
Дата проведения
27 января, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

94 комментария

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Rialto
Ответ Рузалия Лакербая
По моему тут Казанских и нет, одни великие Уфимцы🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️
Ага, нарисовалась великая уфимка рузалия)
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Rialto
Ответ Линар Нуртдинов
Син обзый явно щиста башҡорт походу?)
Братан, ни фига не понимаю что ты написал
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Великий Кукурузо
Вместо тамады, нормального режиссера бы наняли,повтор шайбы показать не могут🤦🏻‍♂️😬
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heivani
В Омске пошла горячая; динамовцы имея возможность вести в счете 2:0 играя в меньшинстве,уступают 1:2.
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БезЧсвшный Риалто
Ответ БезЧсвшный Риалто
Да иди ты на Буй) дура) Много на себя берешь) Пагибнем мы эту лису щас!!!! Вы за свои пуканы переживайте!)))
Опечатка! Нагибнем хотел написать!!!!
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Линар Нуртдинов
Ответ Rialto
Т.е. ты определяешь себя татарином? Иначе не понимаю нахрена ты тут нарисовался, иго-защитник.
Син обзый явно щиста башҡорт походу?)
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Болельщик МГ
Авангард молодцы, ненавижу это Кудашовскую порнографию в которую он играет
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БезЧсвшный Риалто
Ответ Sibai
Мне кажется что команда Ак барс они транс ⚧ после игры с Салаватом вам так не кажется 🤔? Нечего личного
Да иди ты на Буй) дура)
Много на себя берешь)
Пагибнем мы эту лису щас!!!!
Вы за свои пуканы переживайте!)))
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Великий Кукурузо
Ахаха,вот это залетает💪😬
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Олег Тихонюк
Авангард смотрится как при рябыкине. Потери на ровном месте если не демченко было бы больше. Мирошниченко красавец.
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Волк16
Ответ Tina
БАРСЫ УДАЧИ ВАМ.!!!
пока у нас Шипа, Удачи не будет!!!
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сергей ожиганов
Ну вот и Макеев наконец то забил, с почином его, вперёд Авто
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Sibai
Мне кажется что команда Ак барс они транс ⚧ после игры с Салаватом вам так не кажется 🤔? Нечего личного
+1
0
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Олег Тихонюк
Ответ Mi4eL
Ну сегодня хорошие скорости ...
Ну не знаю динамо порезвей по моему и если они в таком темпе и дальше будут бегать так. Не чё хорошего авангарду не светит.
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Великий Кукурузо
Заметил магнитам перестали подсвистывать. Либо абонемент у аниськи не продлили,либо решили затаится до плова🤔😬
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Mi4eL
Ответ Олег Тихонюк
Что то такое ощущение что авангард проседает по физике. В последнее время.
Ну сегодня хорошие скорости ...
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Олег Тихонюк
Что то такое ощущение что авангард проседает по физике. В последнее время.
+2
0
+2
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Tina
Гооол, Войнов....
+2
-5
-3
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kopl.roma
Авангард Динамо очень хорошие скорости показывают, но к сожалению для меня Авангард так и не смог создать ни одного опасного момента .
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Rialto
Ответ Uriy1337
А зачем, ты это делаешь, такое пишешь?! Ты расист, националист? Скучно тебе, ты решил у общества опрос провести? Тебе мало зла в этом мире? Я русский, всю жизнь живу в Казани!
Т.е. ты определяешь себя татарином? Иначе не понимаю нахрена ты тут нарисовался, иго-защитник.
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Printezis1990
Хорошо что Разин во время понял кто основной вратарь у Северстали, это Шугаев , а не Вратарь-лаботряс Самонов с наркоманскими мешками под глазами . Обязательно надо Шостака возвращать из Минска, а Самонов пусть катится на все 4 стороны )
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0
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Tina
БАРСЫ УДАЧИ ВАМ.!!!
+4
-3
+1
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Brazil Barys
Трактор не может судья помогает
+1
-3
-2
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leon74
Удачи Трактору, она нам сегодня не помешает.
0
-2
-2
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Dottore
Вперёд Барыс! Нужна Победа!
+1
-1
0
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