КХЛ. «Авангард» принимает «Динамо», «Металлург» против «Ак Барса», СКА в гостях у «Локомотива»
«Металлург» принимает «Ак Барс» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Авангард» играет с московским «Динамо», «Локомотив» будет противостоять СКА.
- Дата проведения
- 27 января, 16.30, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 27 января, 16.30, «G-Drive Арена»
- Дата проведения
- 27 января, 17.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 27 января, 17.00, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 27 января, 17.00, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 27 января, 19.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 27 января, 19.30, «Большой»
- Дата проведения
- 27 января, 19.30, «ЦСКА-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Много на себя берешь)
Пагибнем мы эту лису щас!!!!
Вы за свои пуканы переживайте!)))