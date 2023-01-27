«ПСЖ» готов арендовать Малкома у «Зенита» с опцией выкупа, которую легко активировать. Игрок дал согласие на переход (L’Équipe)

Теги Зенит ПСЖ премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Малком Футбол

«ПСЖ» работает над трансфером полузащитника «Зенита» Малкома.

Как сообщает L’Équipe, 25-летний бразилец дал согласие на переезд в Париж в это трансферное окно.

Теперь «Пари Сен-Жермен» готовит официальное предложение для клуба из Санкт-Петербурга.

«ПСЖ» предложит аренду с опцией выкупа, которую будет легко активировать.

В этом сезоне на счету бразильца 12 голов и 5 результативных передач в 17 матчах Мир РПЛ. Его статистика доступна здесь.

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119 комментариев

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Yri Yrov
Ответ Александр Никитин
Юра! Одни звёзды в составе - это кто??? Кержаков,Кузяев,Сергеев,Бакаев,Мостовой,Круговой...??? Кто из звёзд? Клаудиньо,Барриос,Дуглас? Так у вас же есть ПРОМЕС!!!! ЛУЧШИЙ ИГРОК ВСЕХ ВРЕМЁН И НАРОДОВ)))))))
Так я про ПСЖ але
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Dmitry Family
Легко активировать опцию выкупа? А по конкретнее можно? Или это так из головы взяли как всегда
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munhin
Ответ RusDunkelheit
и что делать дальше с этими деньгами?
Медведев же подписал с бразильскими клубами соглашение о дружбе, купят новых, пяток )
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FNT
Ответ Dan Kennedy
Хорошо, рассмотрим только последние трансферы. Малком - какая перепродажа, если вы берете парня за 40 лямов и большую зарплату, а там еще агентские. Если Бенфика умудрилась продать Нуньеза за 100+, то это явно не ваш случай. Даже если за 50 продадите, то по финансам в минус. Венделл и Клаудиньо куплены за неплохие деньги, но в отличии от Малкома не имеют опыта игры в топ лигах Европы. Не, можно отбить трату на этих ребятах, если зарплату не считать можно и в плюс выйти, но такое. Вильмару уже 29, Сантосу 28. Ну это не бизнес стратегия сравнимая с Порту и Бенфикой. Это неплохие в целом трансферы, да. Но для Зенита перепродажа этих игроков не самоцель, а скорее приятный бонус и попытка сгладить углы.
П.С. Да, главное - я не говорю, что Зенит самоокупаем или даже близок к этому. Это глупости, конечно. В России в принципе нет таких клубов, в ней футбол глубоко убыточен. Но то, что в клубе как раз с прихода Медведева появилась более-менее понятная стратегия, как зарабатывать _какие-то_ деньги, в целом было понятно. И это начали пытаться делать, но теперь все на паузе. Если будет возвращение в ЕК и будет вообще о чем говорить в контексте футбола в стране, посмотрим, будут ли пытаться возобновить.
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El Canibal
Даже без евро-бана, не жалко избавиться от этого актива. Сейчас легионеры только стареют и теряют в цене, а целей нет.
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FNT
Ответ Dan Kennedy
Хорошо, рассмотрим только последние трансферы. Малком - какая перепродажа, если вы берете парня за 40 лямов и большую зарплату, а там еще агентские. Если Бенфика умудрилась продать Нуньеза за 100+, то это явно не ваш случай. Даже если за 50 продадите, то по финансам в минус. Венделл и Клаудиньо куплены за неплохие деньги, но в отличии от Малкома не имеют опыта игры в топ лигах Европы. Не, можно отбить трату на этих ребятах, если зарплату не считать можно и в плюс выйти, но такое. Вильмару уже 29, Сантосу 28. Ну это не бизнес стратегия сравнимая с Порту и Бенфикой. Это неплохие в целом трансферы, да. Но для Зенита перепродажа этих игроков не самоцель, а скорее приятный бонус и попытка сгладить углы.
Во-первых, зарплату никто не считает. Зарплату игроку платят за то, что он играет. Я думаю, что 38 млн евро от ЛЧ вполне достаточно, чтобы покрыть зп или почти всей основы Зенита, или большой ее части. Добавлять зарплату - это такой трюк, чтобы завысить затраты клуба. Кроме того, зарплату Малкома, его бонусы и агентские не знает никто, поэтому тут любят вбрасывать заоблачные цифры вроде 5, 7, 8 млн в год, хотя в реальности он получал, вероятно, существенно меньше (вроде бы около 3, но, опять же, никто не знает). Это бесполезно даже упоминать, потому что цифр у нас перед глазами нет.

Во-вторых, я уже сказал, что Малком - исключение, не был частью этой стратегии.

В-третьих, и Вендела, и Клаудиньо, и Барриоса, и Сантоса можно было бы сейчас продать в какие-нибудь Брайтоны и Вулвз за 20-25-30. Это игроки вполне нормального уровня для середняка АПЛ. Я уже не говорю про Юри Алберто, который тоже покупался для этого же для развития и перепродажи. И да, я уже сказал, что это было только начало этой стратегии (Барриоса купили в начале 2019, Сантоса летом 2019, Вендела летом 2020, Клаудиньо летом 2021), и она очевидно не будет реализована из-за всего, что происходит в последнем году. Без еврокубков она не сможет работать.

Меня, сорри, не очень интересуют твои доводы, потому что они очевидно ангажированные. Я, пожалуй, прекращу этот диалог, потому что разговаривать со стенкой не очень интересно. Я могу привести 20 доводов, на них будет приведено 21 в духе "ну такое" и "ну надо зарплату добавить". Ничего личного, просто не вижу смысла дальше разговаривать, будем толочь воду в ступе. Удачи.
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Виталик Украинский
Ответ Moors
А зачем ПСЖ Малком, если лучший игрок РПЛ это Промес?
Промес лучший дилер. А ажиотаж вокруг лучшего игрока.
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Shuller18
Ответ Zenit2013
В деградирующей рпл Квара, например, и королём не был. Теперь разрывает Серию А. Думаю, Малкому не грех хотя бы попробовать. Не получится, это аренда, вернётся в Зенит.
Квара вполне разрывал РПЛ, когда был в настроении. И на каждого Квару есть свой Азмун.
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Морщина Модрича
Ответ pashajj
Игроки Зенита переходят в топы, игроки Спартака на повышение в Крылья Советов...
Из Спартака много кто в топы уходил. Не поленись посмотри
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Zenith forever
Ответ Сергей Орлов
Как же так? Ведь питерские с пеной у рта доказывали, что он мечтает о звёздочке?)
Так он звезду все равно получит.
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Егор Егор
Ответ pashajj
Игроки Зенита переходят в топы, игроки Спартака на повышение в Крылья Советов...
Да, спасибо Зениту за то, что нашли и открыли миру Халка, Витцеля, Малкома и Парадеса, что бы мы делали без питерской кузницы талантов
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Дмитрий9779
Ответ Valentin Kompaneytsev
Не знаешь кому верить. Почему нет от Зенита информации.
https://www.sportsdaily.ru/news/v-zenite-otreagirovali-na-slukhi-ob-ukhode-malkoma-i-barriosa
Этой новости 6 часов.
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Power Lifting
„ с опцией выкупа, которую легко активировать“
Зенит очень хочет избавиться от него.
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Дмитрий9779
Не знаю будет это на спортс или нет.
Реал заинтересован в Ренане,их впечатлила его игра на кубке ЮА.
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Хамыч
Ответ pashajj
Игроки Зенита переходят в топы, игроки Спартака на повышение в Крылья Советов...
Так то вы его купили в топе , не из Томи он к вам или Ротора перешёл... такие же Коли у вас в Сочи прочие переходят ..
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sled
Ответ RusDunkelheit
и что делать дальше с этими деньгами?
кукурузину достроить в коем то веке
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Zenit2013
Ответ safe1q
Мешок будет доить мешок? До «вы не понимаете, это другое» 3, 2, 1…
Зенит по сравнению с ПСЖ - это сельский владелец магазина рядом с олигархом.
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sled
Ответ Сергей Пашков
Давайте Александр Иванович, ждем 50% прав на Неймара)
после ивана и матуана, сразу неймар пойдет, конечно
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-3
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sled
Ответ pashajj
Игроки Зенита переходят в топы, игроки Спартака на повышение в Крылья Советов...
сколько из 40 мульонов отобьете?
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Zenit2013
Ответ Shuller18
Вопрос в уровне Малкома. Это в деградирующей РПЛ он король, и то видали получше, а в ПСЖ? Там на подмене сидели такие игроки как Сарабия, Икарди, Дракслер, дотягивает ли до них Малком?
В деградирующей рпл Квара, например, и королём не был. Теперь разрывает Серию А. Думаю, Малкому не грех хотя бы попробовать. Не получится, это аренда, вернётся в Зенит.
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Dan Kennedy
Ответ Shuller18
Так и Малком не выдающийся от слова совсем. Принижать Икарди, который при переходе в ПСЖ был одним из лучших страйкеров мира, ну такое.
Ну так Малком будет в общем-то заниматься тем же чем и Сарабия) Первое время точно, после ухода Месси - посмотрим.

Икарди переходил скандальным игроком и уже в Интере были звоночки. Нельзя равнять пикового Икарди в Интере с тем, кого мы увидели в ПСЖ. Ну правда, скандалы вокруг него очень сильно подпортили парню карьеру, и именно по этому он не заиграл в ПСЖ. По таланту он то может и сильнее Малкому хоть на голову, хоть на две - но плевать.
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Зло российского футбола
60 миллионов потрачено не зря
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Dan Kennedy
Ответ FNT
Ну о чем ты? Какие Халк и Витсель, лол? 10 лет прошло. Зенит покупал игроков за совсем другие деньги в последнее время. Был Малком, но он был исключением. Да и то - 40 миллионов в 2019 году и в 2012 году - это очень разные суммы. Сейчас аутсайдеры АПЛ за такие бабки людей покупают. Все остальное - это покупки за 10-15 миллионов (Сантос, Клаудиньо, Барриос, Вендел чуть дороже был) с явной перспективой перепродажи, если будет очень хорошее предложение, или удержания, если игрок явно может давать хороший результат. Понятно, что реализовать это не удалось, но тут не клуб уже виноват, сорри. Идея была такая, и о ней открыто говорили. В 2012 году была гонка вооружений в РПЛ с Анжи, было барское швыряние бабла. Ну так и в стране другая ситуация была. К концу десятых это уже закончилось, сейчас, думаю, совсем сойдет на нет.
Хорошо, рассмотрим только последние трансферы.
Малком - какая перепродажа, если вы берете парня за 40 лямов и большую зарплату, а там еще агентские. Если Бенфика умудрилась продать Нуньеза за 100+, то это явно не ваш случай. Даже если за 50 продадите, то по финансам в минус.

Венделл и Клаудиньо куплены за неплохие деньги, но в отличии от Малкома не имеют опыта игры в топ лигах Европы. Не, можно отбить трату на этих ребятах, если зарплату не считать можно и в плюс выйти, но такое.

Вильмару уже 29, Сантосу 28.

Ну это не бизнес стратегия сравнимая с Порту и Бенфикой. Это неплохие в целом трансферы, да. Но для Зенита перепродажа этих игроков не самоцель, а скорее приятный бонус и попытка сгладить углы.
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Sunnyboy
Если игрок из РПЛ переходит в Европейский Топ, это игрок Зенита! Классика. Зарема захлебнется))
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Shuller18
Ответ Dan Kennedy
До Сарабии да. Пабло не выдающийся игрок, неплохой, но совсем не выдающийся. Икарди смешно, т.к. парень уже до Галатасарая докатился в 29, от него не такого ждали. Дракслер был талантом, но увы зачах в ПСЖ.
Так и Малком не выдающийся от слова совсем. Принижать Икарди, который при переходе в ПСЖ был одним из лучших страйкеров мира, ну такое.
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-1
-1
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