«ПСЖ» готов арендовать Малкома у «Зенита» с опцией выкупа, которую легко активировать. Игрок дал согласие на переход (L’Équipe)
«ПСЖ» работает над трансфером полузащитника «Зенита» Малкома.
Как сообщает L’Équipe, 25-летний бразилец дал согласие на переезд в Париж в это трансферное окно.
Теперь «Пари Сен-Жермен» готовит официальное предложение для клуба из Санкт-Петербурга.
«ПСЖ» предложит аренду с опцией выкупа, которую будет легко активировать.
В этом сезоне на счету бразильца 12 голов и 5 результативных передач в 17 матчах Мир РПЛ. Его статистика доступна здесь.
Во-вторых, я уже сказал, что Малком - исключение, не был частью этой стратегии.
В-третьих, и Вендела, и Клаудиньо, и Барриоса, и Сантоса можно было бы сейчас продать в какие-нибудь Брайтоны и Вулвз за 20-25-30. Это игроки вполне нормального уровня для середняка АПЛ. Я уже не говорю про Юри Алберто, который тоже покупался для этого же для развития и перепродажи. И да, я уже сказал, что это было только начало этой стратегии (Барриоса купили в начале 2019, Сантоса летом 2019, Вендела летом 2020, Клаудиньо летом 2021), и она очевидно не будет реализована из-за всего, что происходит в последнем году. Без еврокубков она не сможет работать.
Меня, сорри, не очень интересуют твои доводы, потому что они очевидно ангажированные. Я, пожалуй, прекращу этот диалог, потому что разговаривать со стенкой не очень интересно. Я могу привести 20 доводов, на них будет приведено 21 в духе "ну такое" и "ну надо зарплату добавить". Ничего личного, просто не вижу смысла дальше разговаривать, будем толочь воду в ступе. Удачи.
Этой новости 6 часов.
Зенит очень хочет избавиться от него.
Реал заинтересован в Ренане,их впечатлила его игра на кубке ЮА.
Икарди переходил скандальным игроком и уже в Интере были звоночки. Нельзя равнять пикового Икарди в Интере с тем, кого мы увидели в ПСЖ. Ну правда, скандалы вокруг него очень сильно подпортили парню карьеру, и именно по этому он не заиграл в ПСЖ. По таланту он то может и сильнее Малкому хоть на голову, хоть на две - но плевать.
Малком - какая перепродажа, если вы берете парня за 40 лямов и большую зарплату, а там еще агентские. Если Бенфика умудрилась продать Нуньеза за 100+, то это явно не ваш случай. Даже если за 50 продадите, то по финансам в минус.
Венделл и Клаудиньо куплены за неплохие деньги, но в отличии от Малкома не имеют опыта игры в топ лигах Европы. Не, можно отбить трату на этих ребятах, если зарплату не считать можно и в плюс выйти, но такое.
Вильмару уже 29, Сантосу 28.
Ну это не бизнес стратегия сравнимая с Порту и Бенфикой. Это неплохие в целом трансферы, да. Но для Зенита перепродажа этих игроков не самоцель, а скорее приятный бонус и попытка сгладить углы.