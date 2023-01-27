«ПСЖ» готов арендовать Малкома у «Зенита» с опцией выкупа, которую легко активировать. Игрок дал согласие на переход (L’Équipe)

«ПСЖ» работает над трансфером полузащитника « » .

Как сообщает L’Équipe, 25-летний бразилец дал согласие на переезд в Париж в это трансферное окно.

Теперь « » готовит официальное предложение для клуба из Санкт-Петербурга.

«ПСЖ» предложит аренду с опцией выкупа, которую будет легко активировать.

В этом сезоне на счету бразильца 12 голов и 5 результативных передач в 17 матчах Мир . Его статистика доступна здесь.