«Арсенал» проиграл впервые с ноября – после 6 побед и ничьей

«Арсенал» потерпел первое поражение с ноября.

Лондонский клуб на выезде проиграл « » (0:1) в 4-м раунде Кубка Англии.

Команда тренера в последний раз уступала 9 ноября – «Брайтону» (1:3) в Кубке английской лиги.

Затем канониры одержали 6 побед и один раз сыграли вничью.

4 февраля « » в гостях сыграет с «Эвертоном» в 22-м туре . В лиге лондонцы лидируют в таблице, имея матч в запасе и опережая «Сити» на 5 очков.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.