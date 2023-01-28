«Арсенал» проиграл впервые с ноября – после 6 побед и ничьей
«Арсенал» потерпел первое поражение с ноября.
Лондонский клуб на выезде проиграл «Манчестер Сити» (0:1) в 4-м раунде Кубка Англии.
Команда тренера Микеля Артеты в последний раз уступала 9 ноября – «Брайтону» (1:3) в Кубке английской лиги.
Затем канониры одержали 6 побед и один раз сыграли вничью.
4 февраля «Арсенал» в гостях сыграет с «Эвертоном» в 22-м туре АПЛ. В лиге лондонцы лидируют в таблице, имея матч в запасе и опережая «Сити» на 5 очков.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Арсенал не особо трофеями богат что бы разбрасываются ле, пусть ради чемпионства даже
Нынешняя система Арсенала начала давать реальный результат только в текущем сезоне. В чемпионате, тем более, канониры и горожане не играли ещё в нём. И я не думаю, что Сити возьмёт 6/6 с Арсеналом за две встречи. В ином случае, МС вряд-ли сможет далеко уйти от лондонцев.
(с) А.Пугачёва
И сейчас эта команда идёт на 1 месте АПЛ, тогда как многие другие именитые клубы, включая Челси с их невероятными тратами - барахтаются где-то ниже.
Что по матчу с Сити можно сказать - сложно делать каких-либо выводов по кубковой игре на ранней стадии. Игры в чемпионате между этими клубами будут явно куда более жаркими.