«Арсенал» проиграл впервые с ноября – после 6 побед и ничьей

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал Футбол

«Арсенал» потерпел первое поражение с ноября.

Лондонский клуб на выезде проиграл «Манчестер Сити» (0:1) в 4-м раунде Кубка Англии.

Команда тренера Микеля Артеты в последний раз уступала  9 ноября – «Брайтону» (1:3) в Кубке английской лиги.

Затем канониры одержали 6 побед и один раз сыграли вничью.

4 февраля «Арсенал» в гостях сыграет с «Эвертоном» в 22-м туре АПЛ. В лиге лондонцы лидируют в таблице, имея матч в запасе и опережая «Сити» на 5 очков.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

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28 комментариев

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Юрий Кечко
Ответ Южанин78
Это лучшее что могло случиться с Арсеналом, ещё бы из ЛЕ вылетит было бы неплохо.
Ну ле все таки престижный еврокубок, за него можно и побороться
Арсенал не особо трофеями богат что бы разбрасываются ле, пусть ради чемпионства даже
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Smith09
Ответ psixyec
Сам-то понял, что написал, глор Блюве?
Конечно понял, что ты говно, глор мерды
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Южанин78
Это лучшее что могло случиться с Арсеналом, ещё бы из ЛЕ вылетит было бы неплохо.
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Stas Politik
Ответ Артем Дорохин
Врядли .Сити доминирует над Арсеналом. 8:2 разница мячей в трёх последних матчах. И по личкам с Пепом у руля полное превосходство а ты говоришь доминируют.
Только вот стоит учесть, что до сегодняшней встречи клубы не встречались друг с другом уже больше года. Тем более в последнем матче (1-2), который был в Лондоне, не обошлось без судейского скандала, насколько я помню.
Нынешняя система Арсенала начала давать реальный результат только в текущем сезоне. В чемпионате, тем более, канониры и горожане не играли ещё в нём. И я не думаю, что Сити возьмёт 6/6 с Арсеналом за две встречи. В ином случае, МС вряд-ли сможет далеко уйти от лондонцев.
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Артем Дорохин
Ответ Stas Politik
На самом деле, нынешний Арсенал - довольно необычная команда. Смотришь на состав - каких-то ярких фамилий практически нет; всё - средние игроки по меркам топ-клубов. Даже Жезус в стан канониров переходил явно не от лучшей жизни. И сейчас эта команда идёт на 1 месте АПЛ, тогда как многие другие именитые клубы, включая Челси с их невероятными тратами - барахтаются где-то ниже. Что по матчу с Сити можно сказать - сложно делать каких-либо выводов по кубковой игре на ранней стадии. Игры в чемпионате между этими клубами будут явно куда более жаркими.
Врядли .Сити доминирует над Арсеналом. 8:2 разница мячей в трёх последних матчах. И по личкам с Пепом у руля полное превосходство а ты говоришь доминируют.
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Çary
Ответ Биограф Венгера
Скамейка решает и я думаю Артета в открытую намекнул руководству выпустив Локонгу. Хотя конечно надо признать в целом Сити - монолит и в АПЛ будет очень очень непросто
Срочно нужны 2 полузащитника если хотят бороться за титул,Локонгу в аренду отправить не готов он ещё.Но дадут ли деньги Эду?скорее всего Кронке откажется.
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заляпут
Четко, Арсеналу сити укажет его место скоро
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цирюля
Локонга вместо Парти...ясно,что матч просто отдали..
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Сергей MiKi3iP
Похоже Рэмсдейла в случае чего и заменить некем будет. Практики не хватает Тернеру
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Биограф Венгера
Ответ Михаил Солдатенков
Самое интересное, проигрывают именно в национальных Кубках. Наверное, концентрируются на доминировании в АПЛ.
Еще ведь ЛЕ есть. Надо смотреть правде в глаза с таким футболом как у Артеты, ему тупо не хватит скамейки на все 3 турнира
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Биограф Венгера
Скамейка решает и я думаю Артета в открытую намекнул руководству выпустив Локонгу. Хотя конечно надо признать в целом Сити - монолит и в АПЛ будет очень очень непросто
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Слутск Халлского
Ответ Stas Politik
На самом деле, нынешний Арсенал - довольно необычная команда. Смотришь на состав - каких-то ярких фамилий практически нет; всё - средние игроки по меркам топ-клубов. Даже Жезус в стан канониров переходил явно не от лучшей жизни. И сейчас эта команда идёт на 1 месте АПЛ, тогда как многие другие именитые клубы, включая Челси с их невероятными тратами - барахтаются где-то ниже. Что по матчу с Сити можно сказать - сложно делать каких-либо выводов по кубковой игре на ранней стадии. Игры в чемпионате между этими клубами будут явно куда более жаркими.
Потому что в Арсенале впервые за долгие годы выстроили систему, и все приобретения делаются под неё. Механизм налажен. Даже в поздние годы Венгера такого не было, брали кого попало уже тогда.
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инок
Ну чтож, пора и проиграть в кубке и сосредоточится на чемпионате АПЛ. Успехов Арсеналу там.
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#SharkTeam
Ответ Trash Talking
Здесь теперь должен быть мем про АПЛ, где Арсенал сидит на лавочке и позади крадется Сити с нетленным словами: "Он сзади, да?"
https://imgbb.com/ZSvJXBm типа этого
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Dark.Babysitter
То ли ещё будет ой-ой-ой!!!
(с) А.Пугачёва
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problemzz9
да очевидный слив кубка, как и было в кл, при этом играли достойно и сама игра была равная, и стата тоже это отображает
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Stas Politik
На самом деле, нынешний Арсенал - довольно необычная команда. Смотришь на состав - каких-то ярких фамилий практически нет; всё - средние игроки по меркам топ-клубов. Даже Жезус в стан канониров переходил явно не от лучшей жизни.
И сейчас эта команда идёт на 1 месте АПЛ, тогда как многие другие именитые клубы, включая Челси с их невероятными тратами - барахтаются где-то ниже.

Что по матчу с Сити можно сказать - сложно делать каких-либо выводов по кубковой игре на ранней стадии. Игры в чемпионате между этими клубами будут явно куда более жаркими.
+14
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+9
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psixyec
Ответ Smith09
Играли два тебя
Сам-то понял, что написал, глор Блюве?
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-2
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Михаил Солдатенков
Самое интересное, проигрывают именно в национальных Кубках. Наверное, концентрируются на доминировании в АПЛ.
+1
0
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Ashot Kafka
Главное что матч показал, что против Сити можно играть, а на кубок изначально не хватает качество скамейки. Ну и по такой игре, надо было продавать Локонга за те 8 млн, что предлагал Марсель
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+24
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Ivan Gurov
Да,проиграли ,но играли хорошо ,класс сработал.
0
-3
-3
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Серега Ракообразное
Да и чёрт с ним. По-максимуму нужно готовиться к АПЛ. Верим в доминатора!
+17
-5
+12
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Trash Talking
Здесь теперь должен быть мем про АПЛ, где Арсенал сидит на лавочке и позади крадется Сити с нетленным словами: "Он сзади, да?"
0
-1
-1
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Kalahun
надеемся снова на 6 побед и ничью )
+1
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rigobersong
Пеп идет за очередным трофеем, и самому титулованному тренеру в истории футбола!:)
+6
-4
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