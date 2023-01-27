Жена Алвеса удалила все фото с Дани из инстаграма – даже со свадьбы. Сразу после обвинений в изнасиловании она поддержала его
Жена Дани Алвеса удалила из инстаграма все фото с ним на фоне выдвинутых недавно обвинений.
Бывшего футболиста «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» взяли под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании.
Жоана Санс, жена футболиста, сначала поддержала Дани, но сейчас удалила из инстаграма все фото с ним, а также любые упоминания о нем. Удалены были даже фотографии со свадьбы.
Санс замужем за Алвесом с 2017 года. До этого у него был еще один брак – с Динорой Сантаной. Он продлился с 2008 по 2011 год.
Девушка, обвинившая Алвеса в изнасиловании, отказалась от компенсации и хочет, чтобы Дани посадили в тюрьму. Футболист несколько раз дал противоречащие друг другу показания.
Бразильцу грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.
Жена Алвеса после ареста Дани по делу об изнасиловании: «Прошу журналистов проявить эмпатию и не искать новости в чужой боли»
Бывшая жена Алвеса о деле об изнасиловании: «Дани никогда бы этого не сделал, я знаю его 22 года. Это кошмар»
Я за последнюю неделю оставил на спортсе комментов ,ну 15 ,поэтому можешь посмотреть
Дам подсказку
Я не оправдывал Алвеса :)
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На тег реклама можно же поставить запрет бана. Но я не хочу видеть новости светской хроники, ботокс кринжа, шмурнова, губерниева