Жена Алвеса удалила все фото с Дани из инстаграма – даже со свадьбы. Сразу после обвинений в изнасиловании она поддержала его

Жена Дани Алвеса удалила из инстаграма все фото с ним на фоне выдвинутых недавно обвинений.

Бывшего футболиста «Барселоны», « » и « » взяли под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании.

Жоана Санс, жена футболиста, сначала поддержала Дани, но сейчас удалила из инстаграма все фото с ним, а также любые упоминания о нем. Удалены были даже фотографии со свадьбы.

Санс замужем за Алвесом с 2017 года. До этого у него был еще один брак – с Динорой Сантаной. Он продлился с 2008 по 2011 год.

Девушка, обвинившая Алвеса в изнасиловании, отказалась от компенсации и хочет, чтобы Дани посадили в тюрьму. Футболист несколько раз дал противоречащие друг другу показания.

Бразильцу грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

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