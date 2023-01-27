Жена Алвеса удалила все фото с Дани из инстаграма – даже со свадьбы. Сразу после обвинений в изнасиловании она поддержала его

Теги ПСЖ Ювентус Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига светская хроника происшествия соцсети Футбол

Жена Дани Алвеса удалила из инстаграма все фото с ним на фоне выдвинутых недавно обвинений.

Бывшего футболиста «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» взяли под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании.

Жоана Санс, жена футболиста, сначала поддержала Дани, но сейчас удалила из инстаграма все фото с ним, а также любые упоминания о нем. Удалены были даже фотографии со свадьбы.

Санс замужем за Алвесом с 2017 года. До этого у него был еще один брак – с Динорой Сантаной. Он продлился с 2008 по 2011 год.

Девушка, обвинившая Алвеса в изнасиловании, отказалась от компенсации и хочет, чтобы Дани посадили в тюрьму. Футболист несколько раз дал противоречащие друг другу показания.

Бразильцу грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Жена Алвеса после ареста Дани по делу об изнасиловании: «Прошу журналистов проявить эмпатию и не искать новости в чужой боли»

Бывшая жена Алвеса о деле об изнасиловании: «Дани никогда бы этого не сделал, я знаю его 22 года. Это кошмар»

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94 комментария

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Isshin88
Ему надо в Россию когти рвать. Здесь сумеет устроиться нормально с таким послужным списком.
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Шагри
Ответ Абу Огого
Объясни, какая разница для жены Дани Алвеса. Она не верила не только в изнасилование, но и в сам факт измены. Появились доказательства измены, ей нет разницы, добровольно это было или принудительно.
Боже 🤦‍♂️
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Абу Огого
Ответ Шагри
Сколько изнасилований ты совершил за свою жизнь? Или ты девственник?
Объясни, какая разница для жены Дани Алвеса. Она не верила не только в изнасилование, но и в сам факт измены. Появились доказательства измены, ей нет разницы, добровольно это было или принудительно.
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Teodrakis
Хоспаде, да у меня десяток таких изнасилованых было, которые перед этим говорили "да трахни меня уже наконец", а потом " ты воспользовался и заставил, заманил прям в ловушку". Хорошо в России жить было, сейчас то и у нас лучше вздрочнуть лишний раз, чем связываться с этими ментами в юбках
Воу-воу-воу, какой крутой Мачо-девственник)))
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Teodrakis
Хоспаде, да у меня десяток таких изнасилованых было, которые перед этим говорили "да трахни меня уже наконец", а потом " ты воспользовался и заставил, заманил прям в ловушку". Хорошо в России жить было, сейчас то и у нас лучше вздрочнуть лишний раз, чем связываться с этими ментами в юбках
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TJ tigra
Мне очень жаль и ее, и их брак, и то, что может оказаться ужасной правдой. Ненавижу насильников. А Дани ранее очень нравился по-человечески, в жизни весёлый парень, их пара казалась одной из немногих дружных и искренних. Я по-настоящему расстраиваюсь.
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Yuriy Chistyakov
Ответ Красная стрела
Вот особо не слежу за этим, может всем всё понятно. Но у меня вопрос, как они вместе оказались в одном туалете. Он там ее тащил что ли туда🤷🏿‍♂️
Она сама пошла туда сама вместе с ним прямо из в па, где они вместе сидели, но думала, что он просто покажет ей вкладыши от turbo
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Yuriy Chistyakov
Ответ Игорь Буев
Ещё одно доказательство, что если хочешь разнообразить свою личную жизнь, то выбирай прости..ток . Заяву не напишет, к жене не пойдёт))
Она точно так же может написать заяву, предоставить следы спермы, показать порванную ж, и поди потом докажи, что ты ей заплатил, а не изнасиловал.
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sheikh_111
А ведь совсем недавно выступал на чм и им гордилась страна , в один момент все перевернулось, не футбола , не жены, семьи
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sundance
Все это очень грустно 😔
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BZB
Минус жена.
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Alex1104
Ответ Булат Кошкимбаев
Точнее гнев. До принятия ещё далеко.
Думаю, что уже.
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Фанат Аль-Насра
Ответ Мадрид наказывает!
слился, петушок? Помню, как ты в первые дни тут трубил, оправдывая насильника.
Красиво продолжаешь себя позорить
Я за последнюю неделю оставил на спортсе комментов ,ну 15 ,поэтому можешь посмотреть
Дам подсказку
Я не оправдывал Алвеса :)
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Ванька-Манька
Дани великий человек и спортсмен, шлём лучи поддержки!
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Моутиньо оформляет 40
Ответ MUthebest
Тег светская хроника, аххххахахаа Пожалуйста, добавьте бан тегов. На тег реклама можно же поставить запрет бана. Но я не хочу видеть новости светской хроники, ботокс кринжа, шмурнова, губерниева
С хрома сидишь?
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Ванька-Манька
Ответ Егор Крид58
Сейчас тебе докажут что бухать это полезно и круто
Бухать - это полезно и круто
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Anna Bezrukova
Такой классный футболист! Теперь из-за какой-то ш...хи присядет.(( Всем этим миллионерам нужно быть осторожными. За ними охотятся алчные бабы.
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Пацанчик реальный
Ответ Donnie
Я тоже удалил все фотки с Дани из инстаграма.
Lil Wayne знаком с Дани Алвесом?
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Пацанчик реальный
Ответ JealousNobody
Алвес должен быть кастрирован
Одно из двух - либо кастрирован,либо отпетуширован!
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Пацанчик реальный
Ответ Камбоджа Иванов
Во-первых, зона в Испании, Бразилии и России - это совсем разные зоны. Во-вторых, насильники тоже разные бывают, самый треш для тех, кто посмел тронуть несовершеннолетних и, тем более, малолетних.
К насильникам везде одинаково плохое отношение!На зоне его ждет «теплый» прием!
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MUthebest
Тег светская хроника, аххххахахаа
Пожалуйста, добавьте бан тегов.
На тег реклама можно же поставить запрет бана. Но я не хочу видеть новости светской хроники, ботокс кринжа, шмурнова, губерниева
+2
0
+2
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people people
Он же вроде признался в связи с ней, но сказал, что было обоюдно. То есть признал измену
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Шагри
Ответ people people
Какая ей разница насильно он ее или она добровольно дала?
Сколько изнасилований ты совершил за свою жизнь? Или ты девственник?
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-7
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people people
Ответ Шагри
А насильственные действия доказаны? Ты не думал, что любое добровольное проникновение тобой девуля потом может выдать за изнасилование, а отсутствие побоев оправдать тем, что боялась за свою жизнь поэтому и не сопротивлялась? Как же у вас всё однозначно. Как маленькие дети, ей богу.
Какая ей разница насильно он ее или она добровольно дала?
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Anna Bezrukova
Ответ JealousNobody
Алвес должен быть кастрирован
Два раза!!!
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0
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