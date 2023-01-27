Грассль о работе с Тутберидзе: «Чувствую давление и осуждение. Больно все это слышать, но я все равно рад, что принял это решение»

Итальянский фигурист прокомментировал выступление на чемпионате Европы-2023 в Эспоо, где лидирует после третьей разминки.

Грассль недавно начал работу с .

«Конечно, после короткой было сложно. Я был очень разочарован – потому что на тренировках у меня все получается. Я знал, что здесь мне придется тяжело – потому что чувствую все это давление и ажиотаж, даже осуждение моего решения сменить место тренировок. Мне очень больно все это слышать, но я все равно рад, что принял это решение. Я чувствую, что становлюсь сильнее, более зрелым.

Я рад, что сегодня нашел в себе силы бороться – а дорога к Олимпиаде длинная, я все время стараюсь думать об этом. Я уже мыслями в новом сезоне, да, впереди еще чемпионат мира и командный чемпионат мира, но мой путь – это длинная дистанция, я смотрю в будущее.

Где я продолжу дальше тренироваться? Честно – пока не знаю, что я решу. Но я точно очень счастлив, что решился что-то изменить в своей жизни. Это правильное для моей карьеры решение, я хочу прогрессировать и идти вперед. Для меня это был бесценный, удивительный опыт. Конечно, каких-то видимых изменений и улучшений за три недели добиться сложно, нужно больше времени.

Это, наверное, самый сложный турнир в моей жизни. Я не знал, как меня примет публика – я очень боялся реакции зрителей. Но знаете, легко судить и осуждать, когда вы не знаете ничего про спортсмена, что им движет и что у него внутри. Но я должен думать про себя и свои интересы. Да, у любого фигуриста бывают взлеты и падения – но я верю, что я поднимусь и смогу собрать себя вновь.

В Москве мы старались работать и над техникой прыжков, и над скольжением, но времени было мало. Я верю, что если я смогу больше времени там тренироваться, я вырасту во всех аспектах своего катания. очень помогает мне со скольжением, но вообще со мной работает весь штаб «Хрустального», они всегда все вместе на моих тренировках, все помогают, подсказывают и что-то исправляют», – приводит слова Грассля корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

Дебют Грассля в команде Тутберидзе: что изменилось в его катании и почему новые тренеры не рядом после проката?