Грассль о работе с Тутберидзе: «Чувствую давление и осуждение. Больно все это слышать, но я все равно рад, что принял это решение»
Итальянский фигурист Даниэль Грассль прокомментировал выступление на чемпионате Европы-2023 в Эспоо, где лидирует после третьей разминки.
Грассль недавно начал работу с Этери Тутберидзе.
«Конечно, после короткой было сложно. Я был очень разочарован – потому что на тренировках у меня все получается. Я знал, что здесь мне придется тяжело – потому что чувствую все это давление и ажиотаж, даже осуждение моего решения сменить место тренировок. Мне очень больно все это слышать, но я все равно рад, что принял это решение. Я чувствую, что становлюсь сильнее, более зрелым.
Я рад, что сегодня нашел в себе силы бороться – а дорога к Олимпиаде длинная, я все время стараюсь думать об этом. Я уже мыслями в новом сезоне, да, впереди еще чемпионат мира и командный чемпионат мира, но мой путь – это длинная дистанция, я смотрю в будущее.
Где я продолжу дальше тренироваться? Честно – пока не знаю, что я решу. Но я точно очень счастлив, что решился что-то изменить в своей жизни. Это правильное для моей карьеры решение, я хочу прогрессировать и идти вперед. Для меня это был бесценный, удивительный опыт. Конечно, каких-то видимых изменений и улучшений за три недели добиться сложно, нужно больше времени.
Это, наверное, самый сложный турнир в моей жизни. Я не знал, как меня примет публика – я очень боялся реакции зрителей. Но знаете, легко судить и осуждать, когда вы не знаете ничего про спортсмена, что им движет и что у него внутри. Но я должен думать про себя и свои интересы. Да, у любого фигуриста бывают взлеты и падения – но я верю, что я поднимусь и смогу собрать себя вновь.
В Москве мы старались работать и над техникой прыжков, и над скольжением, но времени было мало. Я верю, что если я смогу больше времени там тренироваться, я вырасту во всех аспектах своего катания. Даниил Глейхенгауз очень помогает мне со скольжением, но вообще со мной работает весь штаб «Хрустального», они всегда все вместе на моих тренировках, все помогают, подсказывают и что-то исправляют», – приводит слова Грассля корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.
Дебют Грассля в команде Тутберидзе: что изменилось в его катании и почему новые тренеры не рядом после проката?
Недолго пробыл Даниэль в Хрустальном, но изменения в лучшую сторону уже заметны, несмотря на то, что техника пока не стабильна...
Тем не менее, он единственный европеец в ФГП и 5 место на ЧЕ тоже не очень плохо.
Будет стандартный дуэт, я так думаю, а уже к следующему году посмотрят. Может, Коля 4с добьет в программу наконец.