Грассль о работе с Тутберидзе: «Чувствую давление и осуждение. Больно все это слышать, но я все равно рад, что принял это решение»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Италии мужское катание Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Даниэль Грассль Фигурное катание

Итальянский фигурист Даниэль Грассль прокомментировал выступление на чемпионате Европы-2023 в Эспоо, где лидирует после третьей разминки.

Грассль недавно начал работу с Этери Тутберидзе.

«Конечно, после короткой было сложно. Я был очень разочарован – потому что на тренировках у меня все получается. Я знал, что здесь мне придется тяжело – потому что чувствую все это давление и ажиотаж, даже осуждение моего решения сменить место тренировок. Мне очень больно все это слышать, но я все равно рад, что принял это решение. Я чувствую, что становлюсь сильнее, более зрелым.

Я рад, что сегодня нашел в себе силы бороться – а дорога к Олимпиаде длинная, я все время стараюсь думать об этом. Я уже мыслями в новом сезоне, да, впереди еще чемпионат мира и командный чемпионат мира, но мой путь – это длинная дистанция, я смотрю в будущее.

Где я продолжу дальше тренироваться? Честно – пока не знаю, что я решу. Но я точно очень счастлив, что решился что-то изменить в своей жизни. Это правильное для моей карьеры решение, я хочу прогрессировать и идти вперед. Для меня это был бесценный, удивительный опыт. Конечно, каких-то видимых изменений и улучшений за три недели добиться сложно, нужно больше времени.

Это, наверное, самый сложный турнир в моей жизни. Я не знал, как меня примет публика – я очень боялся реакции зрителей. Но знаете, легко судить и осуждать, когда вы не знаете ничего про спортсмена, что им движет и что у него внутри. Но я должен думать про себя и свои интересы. Да, у любого фигуриста бывают взлеты и падения – но я верю, что я поднимусь и смогу собрать себя вновь.

В Москве мы старались работать и над техникой прыжков, и над скольжением, но времени было мало. Я верю, что если я смогу больше времени там тренироваться, я вырасту во всех аспектах своего катания. Даниил Глейхенгауз очень помогает мне со скольжением, но вообще со мной работает весь штаб «Хрустального», они всегда все вместе на моих тренировках, все помогают, подсказывают и что-то исправляют», – приводит слова Грассля корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

Дебют Грассля в команде Тутберидзе: что изменилось в его катании и почему новые тренеры не рядом после проката?

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35 комментариев

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Syndycate
Ответ Angry Dude
Чтоб было понятен уровень идиотизма: ИСУ были вынуждены отключить чат в своей трансляции после проката Грассля, когда там массово "посыпались" помидоры и "Бууууууу". А казалось местных тёток превзойти невозможно...
А ты думал тетки за бугром другие чтоли?)
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Ezhevika33
Ответ Asya Franke
Кому маловато? Там параллельно 3 (4) олимпийские чемпионки воспитаны. Так что для неосновной деятельности вообще отлично. У некоторых наших известных тренеров и таких-то результатов давно не было.
А при чем здесь женское одиночное?
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Elena Savanuk
Я верю, что этот парень многого сможет добиться в своей спортивной жизни, главное, чтобы здоровье позволило.
Недолго пробыл Даниэль в Хрустальном, но изменения в лучшую сторону уже заметны, несмотря на то, что техника пока не стабильна...
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Angry Dude
Чтоб было понятен уровень идиотизма: ИСУ были вынуждены отключить чат в своей трансляции после проката Грассля, когда там массово "посыпались" помидоры и "Бууууууу". А казалось местных тёток превзойти невозможно...
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Asya Franke
Ответ Ezhevika33
Маловато что-то за все годы.
Кому маловато? Там параллельно 3 (4) олимпийские чемпионки воспитаны. Так что для неосновной деятельности вообще отлично. У некоторых наших известных тренеров и таких-то результатов давно не было.
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Mary Ion
Ответ k4rmazin2007
По сравнению с выступлением на прошлогоднем ЧЕ колоссальный регресс. Там у него серебро было на полноценном ЧЕ с участием россиян
У него весь сезон идет не очень. Он прыгает от тренера к тренеру. За межсезонье определится и в след сезоне будет лучше.
Тем не менее, он единственный европеец в ФГП и 5 место на ЧЕ тоже не очень плохо.
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ashley
Если итальянская федерация не против, то почему бы и нет. А на осуждения побоку должно быть, у него жизнь и спорт.карьера одна, для всех хорошеньким не будешь. Если ему в ТШТ комфортно и работать по полной готов, то можно Даньке только удачи пожелать. При долгосрочном сотрудничестве может толк какой и будет.
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Сладкий пончик
Ответ Sportsfan
«Забавно» видеть буллинг в сторону спортсмена со стороны прогрессивных западных фанатов, оплотов терпимости и принятия всех. На реддите затравили, в трансляции затравили так, что аж комменты пришлось отключить. А еще говорят, что на постсоветском пространстве люди злые и дикие. Оказывается, люди везде одинаковые. Везде есть хорошие, а есть буллеры. Может хоть теперь перестанут в нас тыкать, какие мы нетолерантные и грубые, раз уж свои белые пальто наконец-то сняли.
Не перестанут
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Ольга Ручкина
Ответ Анна Беляева
Федерация его уже поддержала. Ну, думаю, сейчас и в Хрустальном подтянутся болельщики с шариками, чтобы ему было приятно. А то и правда мальчишку загнобили ни за что.
Я ему написала в IG, он даже ответил)) думаю, ему реально нужно почувствовать поддержку!
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Ezhevika33
Ответ Asya Franke
Ну так-то Воронов свои лучшие результаты в ТШТ показывал. И не очень он похож на молчаливую девочку.
Маловато что-то за все годы.
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Додик Аксель
Даниэль, бэнвэнуто ! Сил, терпения, удачи и успеха !
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alexnew
Ответ k4rmazin2007
По сравнению с выступлением на прошлогоднем ЧЕ колоссальный регресс. Там у него серебро было на полноценном ЧЕ с участием россиян
Вот поэтому и перешел, видимо. Как думаете? Или он в течение года деградировал под руководством Тутберидзе?
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Asya Franke
Ответ KMR
А кого ТШТ вывели в топы кроме молчаливых малолетних девочек?
Морис - бронзовый призер ЧЕ, Тарасову Морозова привели в чувство в прошлом сезоне
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Ezhevika33
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Sportsfan
«Забавно» видеть буллинг в сторону спортсмена со стороны прогрессивных западных фанатов, оплотов терпимости и принятия всех. На реддите затравили, в трансляции затравили так, что аж комменты пришлось отключить. А еще говорят, что на постсоветском пространстве люди злые и дикие. Оказывается, люди везде одинаковые. Везде есть хорошие, а есть буллеры. Может хоть теперь перестанут в нас тыкать, какие мы нетолерантные и грубые, раз уж свои белые пальто наконец-то сняли.
+9
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Asya Franke
Ответ KMR
А кого ТШТ вывели в топы кроме молчаливых малолетних девочек?
Ну так-то Воронов свои лучшие результаты в ТШТ показывал. И не очень он похож на молчаливую девочку.
+9
-3
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Сладкий пончик
Это очень смелый поступок, мое уважение.
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СемёнСемёныч
Мне понравился Грассель. Всё будет хорошо и отличные чистые прокаты будут. Очень тепло и с благодарностью отозвался о всём ТШ, молодец.
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KMR
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AlexFed
Ответ k4rmazin2007
По сравнению с выступлением на прошлогоднем ЧЕ колоссальный регресс. Там у него серебро было на полноценном ЧЕ с участием россиян
А кто спорит? По сравнению с тем что было год назад - регресс. По сравнению с тем что было недавно - прогресс. Надо же с чего то начинать.
+10
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Анна Беляева
Ответ Irina Kistler
По ответам мне показалось, что он уже определился, если только не затравят в своей федерации и не изменит решение.
Федерация его уже поддержала. Ну, думаю, сейчас и в Хрустальном подтянутся болельщики с шариками, чтобы ему было приятно. А то и правда мальчишку загнобили ни за что.
+17
-3
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Алиса без миелофона
Ответ Katerina Sunny
Даня, лучше сделать и пожалеть, чем продолжать мечтать, так и не попробовав. Перед ЧМ есть о чём подумать. Головоломка для Федерации Италии.
Не уверена, что есть головоломка, Франжипани в очередной раз подтвердил, что может безошибочно кататься один раз за сезон, а у Мемолы будет ЮЧМ, и Италия сейчас не в том положении, как в пхенчханский год, когда Риццо был и на ЧЕ, и на ОИ, и на ЮЧМ, и на ЧМ, ибо больше некому.
Будет стандартный дуэт, я так думаю, а уже к следующему году посмотрят. Может, Коля 4с добьет в программу наконец.
+6
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Anastasia1990_
Не сдавайся, Даниэль. Сейчас слишком часто отменяют людей, не радуй улюлюкающую толпу.
+33
-2
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шампион
Молодец! Хочет развиваться, ищет новый опыт и знания. А токсичные диванные эксперты видимо везде одинаковые.
+12
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k4rmazin2007
Ответ AlexFed
Молодец, по сравнению с выступлением на чемпионате Италии уже есть прогресс. Работаем дальше 😉
По сравнению с выступлением на прошлогоднем ЧЕ колоссальный регресс. Там у него серебро было на полноценном ЧЕ с участием россиян
+14
-6
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