НБА. «Мемфис» в гостях сыграет с «Миннесотой», «Голден Стэйт» примет «Торонто» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.

Проигравший 4 матча подряд « » в гостях сыграет с «Миннесотой». « » примет на своей площадке « ».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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