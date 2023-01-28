НБА. «Мемфис» в гостях сыграет с «Миннесотой», «Голден Стэйт» примет «Торонто» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.
Проигравший 4 матча подряд «Мемфис» в гостях сыграет с «Миннесотой». «Голден Стэйт» примет на своей площадке «Торонто».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 января, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 28 января, 03.30, «Target Center»
- Дата проведения
- 28 января, 04.00, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 28 января, 04.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 28 января, 06.00, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Но могли бы :)
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Без Митча, будет сложно.
Задавить в обороне и под щитом в атаке.