НБА. «Мемфис» в гостях сыграет с «Миннесотой», «Голден Стэйт» примет «Торонто» и другие матчи

Теги результаты Кливленд Голден Стэйт Индиана Мемфис Майами Милуоки Миннесота Орландо Торонто НБА Оклахома-Сити Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.

Проигравший 4 матча подряд «Мемфис» в гостях сыграет с «Миннесотой». «Голден Стэйт» примет на своей площадке «Торонто».

НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Милуоки
Дата проведения
28 января, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Миннесота – Мемфис
Дата проведения
28 января, 03.30, «Target Center»
Онлайн матча

Майами – Орландо
Дата проведения
28 января, 04.00, «FTX Arena»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Кливленд
Дата проведения
28 января, 04.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Торонто
Дата проведения
28 января, 06.00, «Chase Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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7 комментариев

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BuTaJIbKa
Ответ Nightblackwolf
Никогда они не играли позже 6:00 по МСК, на моей памяти, хотя ЛАЛ к примеру в 6:30 играет, а ГСВ дома в 90% случаев ровно в 6..
знаю.
Но могли бы :)
У нас вообще в 5 утра начало... я в 6:20 встаю на рабочей неделе - аккурат на вторую половину
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Cubs-V
Б2Б Кавс. Серьезный соперник в гостях. 23-25.
Без Митча, будет сложно.
Задавить в обороне и под щитом в атаке.
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Nightblackwolf
Ответ BuTaJIbKa
ГСВ могли бы на часик попозже играть. суббота всё-таки
Никогда они не играли позже 6:00 по МСК, на моей памяти, хотя ЛАЛ к примеру в 6:30 играет, а ГСВ дома в 90% случаев ровно в 6..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BuTaJIbKa
Ответ Rjcnbr
Почему буквы в комментариях стали такими большими? Или это такой флешмоб в честь приближения к рекорду Карима, с каждым новым очков краба размер шрифта будут повышать на 1 пункт
я тоже сначала подумал, что зря почистил кэш в броузере
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BuTaJIbKa
ГСВ могли бы на часик попозже играть. суббота всё-таки
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nightblackwolf
Интересная афиша в 6 утра
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rjcnbr
Почему буквы в комментариях стали такими большими? Или это такой флешмоб в честь приближения к рекорду Карима, с каждым новым очков краба размер шрифта будут повышать на 1 пункт
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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