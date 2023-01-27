Месси – лучший футболист в 2022 году, Мбаппе – 2-й, Бензема – 3-й, Холанд – 4-й, Модрич – 5-й (The Guardian)

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Лионель Месси признан лучшим футболистом 2022 года по версии The Guardian.

В рейтинге газеты за 2021 год форвард сборной Аргентины и «ПСЖ» занял 2-е место.

На 2-м месте рейтинге 2022 года нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе, 3-й – Карим Бензема из «Реала». На 4-м месте Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), 5-й – 37-летний Лука Модрич («Реал»).

В топ-10 также входят Кевин де Брюйне (6-е место, «Манчестер Сити»), Роберт Левандовски (7-е, «Барселона»), Винисиус Жуниор, Тибо Куртуа (8-е и 9-е, оба – «Реал») и Мохамед Салах (10-е, «Ливерпуль»).

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196 комментариев

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Flow market Victor Mercedes
Ответ Kasilas__1
Это тебе лично каждый футболист сказал?
А для тебя кубок Пари матч или как там его назвали важнее ЧМ?)
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corazón blanco
Ответ SEM WILSON
Модрича за что пиарят? Бензема ладно хотя бы важные мячи забивает но не так как в прошлом году. Чем лучше Моудрич КДБ ? Вся игра идет через К.де Брюине что в сборной что команде. В этом плане Кевин разве что Меське ненамного уступает, стабилен,раздает ассисты изредка сам забивает разгоняет атаку. Хорват особенно впоследние время ни в чем неотличается от того же Марсело который уже покинул, вважных матчах его огнем несыщищь выделялся рядовых матчах год 4-5 раза а теперь и того нет. Или за прошлогодние заслуги пехнули его на 5 ю строчку? Давно я невидел его чтобы сказать что он блеснул,засверкал. Нет непомню!
Вам просто мешают Ваши клубные пристрастия оценить по достоинству игру Модрича.
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Станислав Л
Ответ Wild91688
Ему просто дарят эти призы,он полностью провалил первую половину года,в 6-ой лиге забил всего 6 голов и вылетел позорно из ЛЧ и именно он был одним из виновников
именно он был одним из виновников
_____________________________________________
докажи, или свистобол
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Yri Yrov
Ответ Филиация Сезонная
Ну это уже клиника
Нет просто чувак анализирует, кидая всякую дичь и смотрит на реакцию Мессифанов
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Wild91688
Ответ Flow market Victor Mercedes
И этого он добился за 8 месяцев дав фору 4 месяца, играл бы весь год и бил все пенки там даже Холланд бы заплакал
Какие 8 месяцев,ща полтора игры на ЧМ начали его включать во все рейтинги,а так ничего особенно он не показывал,темболее против топов,терялся как всегда
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Sevuska
Всё верно - Месси классно сыграл против сборной Австралии , да пенки очень технично бил . Чем же он не лучший!? 🤔😊
Наверно тем что таких не прострелил и не замкнул)
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Yri Yrov
Для меня ЗМ не существует, причем не только с предыдущего года.
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OneMind
Ответ Kasilas__1
Молодец, а теперь бегом в палату
Уже зовут? Просто судя по твоему нику, ты уже там находишься с раздвоением личности и всем говоришь, что ты Касильяс
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Имя Фамилия
Он месяца 4 только по отпускам катался.
И этого он добился за 8 месяцев дав фору 4 месяца, играл бы весь год и бил все пенки там даже Холланд бы заплакал
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Алексей Венедиктов
Ответ Сергей Григорьев
Мбаппе лучший!!!! Очередная фейк награда для Месси 🤣
Это пышные проводы на пенсию)
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SEM WILSON
Модрича за что пиарят? Бензема ладно хотя бы важные мячи забивает но не так как в прошлом году. Чем лучше Моудрич КДБ ? Вся игра идет через К.де Брюине что в сборной что команде. В этом плане Кевин разве что Меське ненамного уступает, стабилен,раздает ассисты изредка сам забивает разгоняет атаку. Хорват особенно впоследние время ни в чем неотличается от того же Марсело который уже покинул, вважных матчах его огнем несыщищь выделялся рядовых матчах год 4-5 раза а теперь и того нет. Или за прошлогодние заслуги пехнули его на 5 ю строчку? Давно я невидел его чтобы сказать что он блеснул,засверкал. Нет непомню!
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Wild91688
Меси самый расспиаренный футболист в истории,ему даже ЗМ вручают за то что он просто на леганесах отрывается,но не может игрок оторы пользовался допингом считается лучшим в истории
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Товарищ Бразаускас
Ответ Skepta
Я бы только за пас против голландцев отдал бы Месси золотой мяч. Такое отдавать может только он. Это другой уровень, никто и рядом не валялся, забейте хоть 100 голов за год.
Вот да!
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Flow market Victor Mercedes
Ответ art.shu05@gmail.com
Подумаешь выйграл Лч, забивая почти в каждом матче плей-офф. Вот попробуй бить пенки в каждом матче ЧМ
Ваш Реал давно в Ренальти надо переименовать или Рефери мадрид
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Алексей Венедиктов
Конечно, сжалились над лиллипутом просто. Лучший - Мбаппе без вопросов.
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Wild91688
Ответ Universal1000
Это кто топ? Реал чтоли? Не смеши мои тапки. Месси ЧМ и лучший игрок мира. Точка. Видишь? Все издания подряд это признают. Тупо все подряд. Скоро зе Бест подкатит.
Ему просто дарят эти призы,он полностью провалил первую половину года,в 6-ой лиге забил всего 6 голов и вылетел позорно из ЛЧ и именно он был одним из виновников
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Евгений Цыбулин
Ответ AnMe
Да какое величие При всем уважении к Мпаббе, но не понимаю ажиотаж вокруг него типа ГОАТ уже Топовый забивальщик спринтер, ок Но у него золотая сборная Он играет в 1 лиге, не уходит в конкурентную, боясь или фиг знает почему Ему уже 24 года Его стиль нравится больше чем у Холланда Но чтобы ГОАТ говорить… Понимаю, что с 35летним Месси конкурирует, но чтобы сравнивать с молодым Лео? Мбаппе? Это просто смех Это даже позорно сравнивать для любого адекватного, кто шарит в футболе
100%,по фактам разложили!
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Имя Фамилия
Что ты хотел от рейтинга, который возглавляет меси?
Он явно тебя замыкал во все щели
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Homelender_666
Ответ King_X
У вас ошибка в нике, слово "секта" не так пишется Но не критично, по тексту комментов читателю сразу всё понятно P. S. Посмотрел на дату регистрации. Зуев, ты что ли?))
Опять Зуев? Сколько у него фейков?
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Великий Алонсо
Роналду - лучший футболист в 2022 году. Месси замыкает топ-50.
Месси замыкает только очко Роналду, в остальном он №1
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Адепт Суперлиги
Мне интересно, у Великого Алонсо Пирс Морган головного мозга или у Пирса Моргана Великий Алонсо головного мозга?
+1
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Remix
Ответ Фанат Аль-Насра
Как болельщик Аль-Насра и Роналду признаю,что Месси лучше Роналду
😁
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Wild91688
Ответ AnMe
В 2010 его пытались заманить все в сборную Испании, которая выиграла ЧМ Но он отказал и остался верным Аргентине 4й шанс был даже Просто парень столько вытерпел и всё же добился своего
Хватит нести чушь,как бы он сыграл бы за Испанию если он уже 5 лет как играл за Аргов
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-2
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Игорь Климов
Ответ Cat Behemoth
The Guardian - это, конечно, супертоповое спортивное издание.
Хочу тебя сильно разочаровать, но Лео Месси является лучшим во всех футбольных рейтингах.
+3
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+3
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Kasilas__1
Ответ OneMind
Да
Молодец, а теперь бегом в палату
0
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0
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