Месси – лучший футболист в 2022 году, Мбаппе – 2-й, Бензема – 3-й, Холанд – 4-й, Модрич – 5-й (The Guardian)

признан лучшим футболистом 2022 года по версии The Guardian.

В рейтинге газеты за 2021 год форвард сборной и « » занял 2-е место.

На 2-м месте рейтинге 2022 года нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе, 3-й – Карим Бензема из « ». На 4-м месте («Манчестер Сити»), 5-й – 37-летний Лука Модрич («Реал»).

В топ-10 также входят Кевин де Брюйне (6-е место, «Манчестер Сити»), Роберт Левандовски (7-е, «Барселона»), Винисиус Жуниор, Тибо Куртуа (8-е и 9-е, оба – «Реал») и Мохамед Салах (10-е, «Ливерпуль»).