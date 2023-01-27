Месси – лучший футболист в 2022 году, Мбаппе – 2-й, Бензема – 3-й, Холанд – 4-й, Модрич – 5-й (The Guardian)
Лионель Месси признан лучшим футболистом 2022 года по версии The Guardian.
В рейтинге газеты за 2021 год форвард сборной Аргентины и «ПСЖ» занял 2-е место.
На 2-м месте рейтинге 2022 года нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе, 3-й – Карим Бензема из «Реала». На 4-м месте Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), 5-й – 37-летний Лука Модрич («Реал»).
В топ-10 также входят Кевин де Брюйне (6-е место, «Манчестер Сити»), Роберт Левандовски (7-е, «Барселона»), Винисиус Жуниор, Тибо Куртуа (8-е и 9-е, оба – «Реал») и Мохамед Салах (10-е, «Ливерпуль»).
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