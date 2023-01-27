Фанаты «Зенита» выпустили видео к 79-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Клуб написал: «Благодарим всех, кто дал нам возможность жить в лучшем городе мира»

« » и его болельщики высказались о годовщине снятия блокады Ленинграда.

«Сегодня мы отмечаем 79-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. В этот день мы вспоминаем и благодарим всех, кто дал нам возможность жить в лучшем городе мира», – сказано в сообщении «Зенита».

Фанаты сине-бело-голубых из объединения « » сняли видео в честь памятной даты. Оно посвящено Дороге жизни, которая с 12 сентября 1941 по март 1943 года связывала блокадный Ленинград со страной.

«Ледовая трасса многих спасла, и подвиг неоценим.

По дороге в Ижору через Кронштадт, и на Гогланд дальше к своим.

Шли караваны груженых машин и везли всё, что можно везти.

Ледовая трасса многих спасла, и позволила многих спасти», – сказано в описании к видео.