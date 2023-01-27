Фанаты «Зенита» выпустили видео к 79-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Клуб написал: «Благодарим всех, кто дал нам возможность жить в лучшем городе мира»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Ландскрона Футбол

«Зенит» и его болельщики высказались о годовщине снятия блокады Ленинграда.

«Сегодня мы отмечаем 79-ю годовщину освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. В этот день мы вспоминаем и благодарим всех, кто дал нам возможность жить в лучшем городе мира», – сказано в сообщении «Зенита».

Фанаты сине-бело-голубых из объединения «Ландскрона» сняли видео в честь памятной даты. Оно посвящено Дороге жизни, которая с 12 сентября 1941 по март 1943 года связывала блокадный Ленинград со страной.

«Ледовая трасса многих спасла, и подвиг неоценим.

По дороге в Ижору через Кронштадт, и на Гогланд дальше к своим.

Шли караваны груженых машин и везли всё, что можно везти.

Ледовая трасса многих спасла, и позволила многих спасти», – сказано в описании к видео.

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107 комментариев

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Лев Эллис
Ответ Жорег Борщофф
Просто тебе незнакомо понятие Родина судя по никнейму и аватару.
нет, просто тебе незнакомо, что действительно является Родиной, потому как ты воспитан под влиянием Партии, у которой было свое мировоззрение на этот счёт. а имя я ношу в честь великого русского поэта, выражавшегося на прекрасном, чистом, и мало кем в истории превзойденным русским языке, но тебе-то откуда это знать...
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maksipol
С такими прекрасными болельщиками и умнейшим Президентом нас ждут только победы и великое будущее!!!
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dimitrii36
Ответ Жорег Борщофф
Никакой взаимосвязи.
пока я жив и сердце мое бьется, северным в глаза, всё роса
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Жорег Борщофф
Ответ Лев Эллис
ты прав. в этом всём отражается лицемерие плюшевых фанатских организаций. ДИДЫВАЕВАЛИ - а то, что сейчас ни в чем невиновные ребята гибнут на мнимом и фальшивом фронте - для этого у них есть оправдания (партийные)
Просто тебе незнакомо понятие Родина судя по никнейму и аватару.
+1
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Verhovn
Ответ Жданов
Как сказал президент, лучше погибнуть в сво, чем умереть от алкоголизма и ДТП. Наимудрейшие слова, ведь других вариантов у россиян нет.
Что-то я не припомню таких высказываний от ВВП. Вы путаете..мягкое с тёплым)
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Лев Эллис
Ответ ХЫЫЫ
Это для того, что бы свободных соседей назвать нацистами и напасть. Ради этого хранят "память" как бренд.
ну это всё понятно, да. вот в наше время становится популярно нейро-лингвистическое программирование. так мало кто знает, что Партия занимается этим уже давно. как результат, малообразованному народу всё фошисты да назисты мерещатся.
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Жорег Борщофф
Ответ dimitrii36
тогда актуально было бы городу и Ленинград вернуть, хотя да, енто же совсем другое
Никакой взаимосвязи.
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Стасян Максимов
До мурашек…
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Monegasque
Ответ dimitrii36
да ты что, но оные творения так не муссировал sports
А чем вам Спортс не угодил? Спортс в большинстве своем занимает антивоенную позицию
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Мохнатый55
Ответ ульблюдок.
и сегодня бесконечный поклон тем, кто воюет с последователями нацизма вна украине. Хрен с ней с галичиной, но русские земли должны быть возвращены в лоно России.
Последователи нацизма не в Украине сидят, а в соседней стране.
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dimitrii36
Ответ Жданов
Как сказал президент, лучше погибнуть в сво, чем умереть от алкоголизма и ДТП. Наимудрейшие слова, ведь других вариантов у россиян нет.
тебе напомнить от чего Жданов умер
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Лев Эллис
Ответ ФроммайхартЯкутск
Спасибо Сталину и красноармейцам нужно говорить.
о, да. овцы говорят спасибо пастуху-маньяку. стокгольмский синдром на национальном уровне.
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ХЫЫЫ
Ответ Лев Эллис
вытри слюну, дурачок, нацистов с 45 года не существует, как политической организации.
Это для того, что бы свободных соседей назвать нацистами и напасть. Ради этого хранят "память" как бренд.
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Жданов
Ответ ульблюдок.
От сердечно-сосудистых в России умирает 1мил человек в год. От рака - 300тыс в год . На дорогах страны гибнет до 20 тыс каждый год. Тем 8-10 тыс россиян, погибшим в 23г в борьбе с нацизмом - Вечная Память и низкий поклон.
Как сказал президент, лучше погибнуть в сво, чем умереть от алкоголизма и ДТП. Наимудрейшие слова, ведь других вариантов у россиян нет.
+3
-3
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shtrek
У меня один дед возил хлеб по дороге жизни , другой умер в 33 года в ссылке под Омском . Был репрессирован просто потому что немец Поволжья, оставив жену и троих детей .страшное время . Не дай Бог .
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dimitrii36
Ответ Monegasque
Вы плохо осведомлены, фанаты Зенита делали ролики в том числе и по тематике СВО
да ты что, но оные творения так не муссировал sports
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Лев Эллис
Ответ dimitrii36
секта свидетелей 2008 года не сняла видео о событиях реального времени,а учитывая то, что в спонсорах газпром, то липового чемпиона можно отлучать от мирового спорта лет на сто...
ты прав. в этом всём отражается лицемерие плюшевых фанатских организаций. ДИДЫВАЕВАЛИ - а то, что сейчас ни в чем невиновные ребята гибнут на мнимом и фальшивом фронте - для этого у них есть оправдания (партийные)
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Monegasque
Ответ dimitrii36
секта свидетелей 2008 года не сняла видео о событиях реального времени,а учитывая то, что в спонсорах газпром, то липового чемпиона можно отлучать от мирового спорта лет на сто...
Вы плохо осведомлены, фанаты Зенита делали ролики в том числе и по тематике СВО
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+1
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dimitrii36
Ответ ульблюдок.
и сегодня бесконечный поклон тем, кто воюет с последователями нацизма вна украине. Хрен с ней с галичиной, но русские земли должны быть возвращены в лоно России.
ты сейчас только что на Аляску замахнулся
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ульблюдок.
Ответ angry horse
Светлая память погибшим и бесконечный поклон пережившим этот ужас🙏
и сегодня бесконечный поклон тем, кто воюет с последователями нацизма вна украине.
Хрен с ней с галичиной, но русские земли должны быть возвращены в лоно России.
+4
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meeshootkin
Ответ костянчик1918
Всё же по факту написал , или вам правда глаза режет ?
правда в наше время нарушает закон РФ.
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Лев Эллис
Ответ костянчик1918
Всё же по факту написал , или вам правда глаза режет ?
этому мелкому стукачёнышу правда всегда глаза режет))) он тут на всех жалуется и доносы строчит
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-2
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dimitrii36
Ответ Александр Кот
Красавцы. Актуально особенно в настоящее время!!
тогда актуально было бы городу и Ленинград вернуть, хотя да, енто же совсем другое
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Verhovn
Ответ ульблюдок.
От сердечно-сосудистых в России умирает 1мил человек в год. От рака - 300тыс в год . На дорогах страны гибнет до 20 тыс каждый год. Тем 8-10 тыс россиян, погибшим в 23г в борьбе с нацизмом - Вечная Память и низкий поклон.
Ну и ник ты выбрал сегодня🤣
Но по тексту согласен. Лови лайк.))
+1
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Лев Эллис
Ответ Mikael Rikhard
нацистов на кол
вытри слюну, дурачок, нацистов с 45 года не существует, как политической организации.
+4
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