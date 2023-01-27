признался, что изменил жене.

Кроме того, бывший футболист «Барселоны» признает факт сексуальной связи с девушкой из клуба, но отрицает обвинения в изнасиловании.

Сегодня по делу Алвеса выступил его новый защитник Кристобаль Мартелл, которого считают престижным адвокатом в Испании. Мартелл запросил все заявления и доказательства против своего клиента, чтобы изучить дело досконально. Он готовится к апелляции, чтобы изменить меру пресечения.

Адвокат также объяснил журналистам, что Алвес несколько раз менял свои показания, поскольку хотел скрыть факт измены от своей жены. Marca отмечает, что таким образом Мартелл выстраивает новую линию защиты, пытаясь доказать, что сексуальная связь была по взаимному согласию.