Алвес признает сексуальную связь с девушкой из клуба, но отрицает изнасилование. Дани путался в версиях, так как хотел скрыть измену от жены

Теги Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия Пумас Футбол

Дани Алвес признался, что изменил жене.

Кроме того, бывший футболист «Барселоны» признает факт сексуальной связи с девушкой из клуба, но отрицает обвинения в изнасиловании.

Сегодня по делу Алвеса выступил его новый защитник Кристобаль Мартелл, которого считают престижным адвокатом в Испании. Мартелл запросил все заявления и доказательства против своего клиента, чтобы изучить дело досконально. Он готовится к апелляции, чтобы изменить меру пресечения.

Адвокат также объяснил журналистам, что Алвес несколько раз менял свои показания, поскольку хотел скрыть факт измены от своей жены. Marca отмечает, что таким образом Мартелл выстраивает новую линию защиты, пытаясь доказать, что сексуальная связь была по взаимному согласию.

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96 комментариев

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Dexter Dallas
Ответ Сергей Максимюк
уже второй раз за день встречаю здесь это слово. с каких пор его можно использовать?
буквы е и а меняй на англ. хотя странно, что не удаляют.
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Dexter Dallas
eбaть, можно матами писать? новый владелец спортса смотрю дал выход для некоторых эмоций юзерам
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ФроммайхартЯкутск
Возможно ли такое у нас в России?
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Арман Мартиросян
Ответ Заяцволк
Странная логика ) Вообще-то если кто-то что-то знает, это совсем не означает, что он сам сталкивался и участвовал. Например, я знаю, что бледная поганка убивает, но очевидно это не означает, что я сам её ел, правда же ? )
Ну очевидно это был стёб, логику тут искать не надо) А что касается данного случая, то многие прям уверены, что Алвес не виноват, хотя по доступным нам новостям все указывает на обратное. Я понимаю, что девушка тут далеко не ангел, но никто на этом свете не заслуживает быть изнасилованным. И если в итоге докажут вину футболиста, то надеюсь сядет надолго, чтоб другие богатые и известные люди спустились на землю и знали, что им не все дозволено.
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Ира15577
Ответ brutton
Поражает твоя осведомленность,ты все знаешь про дамочку, походу со свечкой стоял
В клубе, на глазах у всех дамочка, если бы хотела, спокойно отбилась бы, если бы хотела!!! Она не знала, что ее злвут в туалет в 2 ч ночи!!! Просто умора!!!
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Nuraly Amirov
Ответ Lex
скорее даже не жену, а последствия развода с женой.
По стопам Саламыча
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server34
Ответ Макс Лютер
В один момент всю карьеру под хвост слил. В прямом и переносном смысле 🤦🏻‍♂️
Карьеру то как раз не слил. Карьера у него получилась на славу. А вот семейную жизнь и свой имидж похерил. Причём дело не только в жене, а как дети к тебе после такого будут относиться. Хотя все люди, конечно, разные. Есть люди, которые гордятся, что у их отца было 4 любовницы, а есть которые родному отцу морду набьют, если он мать обидел.
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brutton
Ответ Kaloyan Yalamov
Новый адвокат, новая версия. Все идет по круги своя. Потому и версии менялись не раз. По любому подстава есть, дамочка точно знала куда шла и зачем, но то ли что-то обломалось, то ли планы изначально были по круче. По любому, как минимум, еще год будем читать об этом.
Поражает твоя осведомленность,ты все знаешь про дамочку, походу со свечкой стоял
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VagaLdav
Ответ Altim
Я, кстати, с самого начала так и подумал, что просто от жены скрывает.
...скрывает от жены факт того, что он насильник.
Ты забыл дописать
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inf
Ответ Ярик01
Пусть косит на идиота, суд поверит только в это ...
так и косить не надо
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Максим Ачкасов
Ответ Real2020
Что за бред. Сколько же вас здесь защитников ебобо
С Менди тоже хул*ярд случаев бреда? Суд доказал обратное
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Захар Кривостоев
Ответ Sevuska
Уже весь спортсру знает все мельчайшие подробности того миньета 😊 И весь остальной мир .
Также весь остальной мир кроме тебя знает как пишется слово «минет».
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Wasilij Petrow
Т.е. у следака пожертвовал собой, чтобы не травмировать жену. Прямо рыцарь.
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Заяцволк
Ответ Real2020
Ещё один ебобо. У таких всегда жертва виновата
Жертвы нет, по согласию же, просто состав преступления отсутствует. Жертва как раз Алвес, ну в части уголовного обвинения, так-то началось с того, что он сам неумно поступил.
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Заяцволк
Ответ Аркадий Аркадич
Как однажды сказал старина Шак: "Лучше б вызвал проститутку"
Недавно был у проститутки, она говорит "Анал +5000", я что-то вспомнил Алвеса, и испугался. Если возьму за 5000 доп, вдруг она подумает, что я богатый, и с меня можно содрать денег, тоже в суд подаст. Поэтому не стал, пусть лучше думает, что я бедный
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Real2020
Ответ Заяцволк
Это называется словом "логика", вам очевидно не знакомое ) Ну причинно-следственная связь. Если женщина сама идёт в туалет с мужиком, это означает, что всё происходит по взаимному согласию.
Ещё один ебобо. У таких всегда жертва виновата
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Степанова Диана
Ответ kochigar
Ох еблан..
Кратко, чётко и по делу - сразу видно педагог.
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Куй Покагорячев
Оберин Мортелл был бы лучшим адвокатом. Если что и раз на раз выскочить может
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waleri
Просто пока не сошлись в ценнике, идет банальный торг - сколько?
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Заяцволк
Ответ Арман Мартиросян
Смотрю вы эксперт по вопросам изнасилований. Сидели по этой статье?)
Странная логика ) Вообще-то если кто-то что-то знает, это совсем не означает, что он сам сталкивался и участвовал. Например, я знаю, что бледная поганка убивает, но очевидно это не означает, что я сам её ел, правда же ? )
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Заяцволк
Ответ Real2020
Что за бред. Сколько же вас здесь защитников ебобо
Это называется словом "логика", вам очевидно не знакомое ) Ну причинно-следственная связь. Если женщина сама идёт в туалет с мужиком, это означает, что всё происходит по взаимному согласию.
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Бавария 09
Ответ Потолковый Лампонюх™
Нормальные девушки в клуб не ходят. И тем более не идут в вип зону к миллионеру по первому предложению. Изнасилования не было. Она просто хочет дегег от Алвеса (хотя якобы говорит что нет). Но все равно их получит. Алвес так же виноват перед женой.
Изнасилования не было.....Чтобы говорить с такой уверенностью, надо для начала знать данные медэкспертизы. Вы их видели?
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AndreyBSC
Убежден, что игроки такого уровня не ходят в клубы для туристов. Отдыхают не у стоек, а в темном углу, где забронирован стол. Встречает гостей и сопровождает отдых менеджер. Который и консультирует по поводу понравившихся девушек. Уверен, что он их и подзывает.

В свое время активного хождения по клубам в Москве помню были места, где депозит стола стоил немалую сумму. Такие столы были отгорожены от основной части клуба. Приходящие девицы всегда маячили в поле зрения такой зоны и буквально по щелчку пальцев туда залетали. Название этого клуба не помню.
То же самое было в других. Нанимаемым в различных агентствах моделям, которые в выходные радовали глаз гостям, было запрещено никак не реагировать на подзыв за стол к гостям.
Повторюсь, речь о простых клубах, не стриптиз.
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Геннадий Тимченко
Ответ breeze1989
ничего он не боится. Адвокат придумал линию защиты и довел ее до Алвеса.
Скорее всего адвокат потребует от Алвеса недавать больше никаких показаний, а передаст тому текст на бумажке, который надо будет выучить (или хотя бы прочитать)
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Геннадий Тимченко
Ответ kochigar
Ох еблан..
Теперь адвокат досконально изучит доказательства и представит финальную версию событий, которая станет неожиданностью даже для Алвеса и, если будет слишком подробной, то сам Алвес её в течение ближайшей недели не сможет повторить хотя бы приблизительно🤣🤣🤣
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