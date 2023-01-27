Алвес признает сексуальную связь с девушкой из клуба, но отрицает изнасилование. Дани путался в версиях, так как хотел скрыть измену от жены
Дани Алвес признался, что изменил жене.
Кроме того, бывший футболист «Барселоны» признает факт сексуальной связи с девушкой из клуба, но отрицает обвинения в изнасиловании.
Сегодня по делу Алвеса выступил его новый защитник Кристобаль Мартелл, которого считают престижным адвокатом в Испании. Мартелл запросил все заявления и доказательства против своего клиента, чтобы изучить дело досконально. Он готовится к апелляции, чтобы изменить меру пресечения.
Адвокат также объяснил журналистам, что Алвес несколько раз менял свои показания, поскольку хотел скрыть факт измены от своей жены. Marca отмечает, что таким образом Мартелл выстраивает новую линию защиты, пытаясь доказать, что сексуальная связь была по взаимному согласию.
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В свое время активного хождения по клубам в Москве помню были места, где депозит стола стоил немалую сумму. Такие столы были отгорожены от основной части клуба. Приходящие девицы всегда маячили в поле зрения такой зоны и буквально по щелчку пальцев туда залетали. Название этого клуба не помню.
То же самое было в других. Нанимаемым в различных агентствах моделям, которые в выходные радовали глаз гостям, было запрещено никак не реагировать на подзыв за стол к гостям.
Повторюсь, речь о простых клубах, не стриптиз.