Саудовские клубы нацелились на Месси после перехода Роналду в «Аль-Наср». Они получат помощь в подписании топ-игроков из Европы (ESPN)
Саудовские клубы нацелились на Лионеля Месси.
Контракт 35-летнего форварда с «ПСЖ» действует до лета с возможностью продления еще на год. Если Месси все же не продлит соглашение с парижанами, за ним выстроится очередь из клубов высшей лиги Саудовской Аравии, сообщает ESPN.
После перехода Криштиану Роналду в «Аль-Наср» саудовские клубы хотят, чтобы чемпион мира в составе Аргентины также играл в их стране. Месси сможет рассчитывать на зарплату, соответствующую зарплате Роналду, которая составляет 200 млн долларов в год.
Саудовским профессиональным клубам разрешено регистрировать семь иностранных игроков, но лимит будет увеличен до восьми, чтобы привлечь в лигу больше иностранных игроков.
Источники ESPN сообщили, что саудовские клубы получат помощь в подписании лучших игроков из Европы. Кто именно будет оказывать помощь, не уточняется.
Ранее сообщалось, что «Аль-Хилаль» и «Аль-Иттихад» хотят подписать Месси и готовы платить 350 млн евро за сезон.
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Но до чемпионата мира Месси туда не поедет.
Скорее он будет играть в Аргентине, и готовиться к чемпионату мира.