Саудовские клубы нацелились на Месси после перехода Роналду в «Аль-Наср». Они получат помощь в подписании топ-игроков из Европы (ESPN)

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси лига 1 Франция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд деньги Футбол

Саудовские клубы нацелились на Лионеля Месси.

Контракт 35-летнего форварда с «ПСЖ» действует до лета с возможностью продления еще на год. Если Месси все же не продлит соглашение с парижанами, за ним выстроится очередь из клубов высшей лиги Саудовской Аравии, сообщает ESPN.

После перехода Криштиану Роналду в «Аль-Наср» саудовские клубы хотят, чтобы чемпион мира в составе Аргентины также играл в их стране. Месси сможет рассчитывать на зарплату, соответствующую зарплате Роналду, которая составляет 200 млн долларов в год.

Саудовским профессиональным клубам разрешено регистрировать семь иностранных игроков, но лимит будет увеличен до восьми, чтобы привлечь в лигу больше иностранных игроков.

Источники ESPN сообщили, что саудовские клубы получат помощь в подписании лучших игроков из Европы. Кто именно будет оказывать помощь, не уточняется.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хилаль» и «Аль-Иттихад» хотят подписать Месси и готовы платить 350 млн евро за сезон.

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39 комментариев

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Илья Банюк
Ответ rigobersong
Месси птица слишком высокого полета для чемпионата пустыни, должен еще в Европе поиграть, после Чемпионата мира насладиться во всю футболом топового уровня:) В пустыню и в 40 можно уехать, судя по тому дворовому футболку в котрый там играют, Месси и в этом возрасте будем там лучшим!:))
Ну что еще от тебе ожидать то?? А лига один не дворовый разве футбол?😉
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kodgong
Ответ never20
в сша преступность выше
смотря какой штат. + ему охрану машин 5 дадут))
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atomio
Китай как то так же помню лет 5 назад накачивал деньгами ветеранов. Потом понял что все это бессмысленно. Тут так же будет в итоге.
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Павел Мельников
Пока ПСЖ будет играть в сетке ЛЧ, Роналду будет внимательно следить за ним ))
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Аа Еее
Пешеход Месси поедет конечно,на потеху шейхам .
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Аа Еее
Ответ rigobersong
Месси птица слишком высокого полета для чемпионата пустыни, должен еще в Европе поиграть, после Чемпионата мира насладиться во всю футболом топового уровня:) В пустыню и в 40 можно уехать, судя по тому дворовому футболку в котрый там играют, Месси и в этом возрасте будем там лучшим!:))
Рассмешил, месси любить нефтедоллары,за деньги он у шейха дома уборку будет делать.
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хороший фрукт
Ответ Александра Александрова
По Роналду говорили что он баласт , а он оказался балластом в квадрате ) не тянет даже чемпионат верблюдов )
Хорошо что пирс морган не читает комменты тут, а то вам он показал бы кто балласт в футболе )
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Федя Букин
На самом деле это очень плохо для любителей европейского футбола, очень.😔
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never20
Ответ Arty K.
А Лионеля спросить они не хотят?!
это и есть вопросы так то
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never20
Ответ Михо
Поставит рекорд по голам в ЛЧ и можно переходить) хотя мне кажется не поедет к ним Лео, лучше уж в МЛС, денег меньше но жизнь привычнее и комфортнее
в сша преступность выше
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DpeMa111
Хоть мне и не нравится такая перспектива, но и осуждать не буду, хотя он итак миллиардер, может даже в футбол не играть, а рекламные миллионы будут капать до конца жизни
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ReneHoseman
Решать будут лео и семья, могут на сезон сгонять в командировку, вахтовым методом. Что они надумают, увидим. После чм руку/ноги развязаны. Отпустило. Кубок мира слишком хорошая вишенка на конец карьеры
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Alexandr Donskoy
Ответ rigobersong
Кто говорил?:) Ты явно меня последние лет 10 не читал:)🤣🤣🤣 Никогда не опирайся на мнения большинства и бездарностей, а опирайся на мнение уважаемых и прекрасных людей!:))
За что минусуют
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BuTaJIbKa
Ответ Arty K.
А Лионеля спросить они не хотят?!
за 350 его просто увезут с завязаными глазами :))
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Nightblackwolf
После пару игр Кринжанлду.. Они подумают, что это пустая трата денег..
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Рустам Атаев
Саудовские клубы нацелились на Месси после ПЕШЕХОДА роналду в Аль наср.
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Sevuska
Передайте для птицы Рыгоберки 👇👇👇

https://zoomagic.ru/catalog/messi-messi
+2
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Андрей Чучунков
Если такой Криштиану получает 200, то Месси в нынешной форме должен получать 800 за сезон
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benjamin92
Ответ Антон Залевский
Саудовская лига скоро выбьет РПЛ из топ 5
😄 когда это РПЛ Яв топ 5 записался?
+6
-3
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macigov
Саудовский принц совсем все не правильно понял в поговорке про Магомеда и гору
+2
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Osodj Djhshs
Ответ rigobersong
Месси птица слишком высокого полета для чемпионата пустыни, должен еще в Европе поиграть, после Чемпионата мира насладиться во всю футболом топового уровня:) В пустыню и в 40 можно уехать, судя по тому дворовому футболку в котрый там играют, Месси и в этом возрасте будем там лучшим!:))
Какому дворовому, ты хоть один матч видел?🤡🤔😂😂😂
+2
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А.Э.РАСИМ
Думаю, после чемпионата мира 2026 возможно все.
Но до чемпионата мира Месси туда не поедет.

Скорее он будет играть в Аргентине, и готовиться к чемпионату мира.
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Игорь Климов
Лео Месси как минимум ещё пару лет точно никуда не перейдёт из топ-5 Европы.
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Антон Залевский
Саудовская лига скоро выбьет РПЛ из топ 5
+8
-5
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Михо
Поставит рекорд по голам в ЛЧ и можно переходить) хотя мне кажется не поедет к ним Лео, лучше уж в МЛС, денег меньше но жизнь привычнее и комфортнее
+7
-2
+5
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