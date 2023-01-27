Саудовские клубы нацелились на Месси после перехода Роналду в «Аль-Наср». Они получат помощь в подписании топ-игроков из Европы (ESPN)

Саудовские клубы нацелились на .

Контракт 35-летнего форварда с « » действует до лета с возможностью продления еще на год. Если Месси все же не продлит соглашение с парижанами, за ним выстроится очередь из клубов высшей лиги Саудовской Аравии, сообщает ESPN.

После перехода в « » саудовские клубы хотят, чтобы чемпион мира в составе Аргентины также играл в их стране. Месси сможет рассчитывать на зарплату, соответствующую зарплате Роналду, которая составляет 200 млн долларов в год.

Саудовским профессиональным клубам разрешено регистрировать семь иностранных игроков, но лимит будет увеличен до восьми, чтобы привлечь в лигу больше иностранных игроков.

Источники ESPN сообщили, что саудовские клубы получат помощь в подписании лучших игроков из Европы. Кто именно будет оказывать помощь, не уточняется.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хилаль» и «Аль-Иттихад» хотят подписать Месси и готовы платить 350 млн евро за сезон.

«Аль-Хилаль» реально хочет Месси: предлагает 300 млн в год и уже комментирует возможный трансфер