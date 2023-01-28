Гвардиола выиграл 7 из 8 матчей против «Арсенала» Артеты
Пеп Гвардиола проиграл всего один матч в противостоянии с Микелем Артетой.
В игре 4-го раунда Кубка Англии «Манчестер Сити» одержал на своем поле победу над «Арсеналом» (1:0). Это шестая победа «горожан» подряд над «канонирами».
Всего же «Сити» Гвардиолы из восьми матчей с «Арсеналом» Артеты выиграл семь и один раз проиграл.
Единственную победу над Гвардиолой Артета одержал в полуфинале Кубка Англии в сезоне-2019/20 (2:0).
Отметим, что в январе 2022 года «Ман Сити» победил «Арсенал» на «Эмирейтс» (2:1) в рамках АПЛ в отсутствие Артеты, который пропускал матч из-за положительного теста на коронавирус.
Артета работал ассистентом Гвардиолы в «Сити» с лета 2016 года по декабрь 2019-го.
с победой!
Только с физруклоппом проблемы бывают, а так ни о чем.