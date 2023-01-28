Гвардиола выиграл 7 из 8 матчей против «Арсенала» Артеты

проиграл всего один матч в противостоянии с .

В игре 4-го раунда Кубка Англии « » одержал на своем поле победу над « » (1:0). Это шестая победа «горожан» подряд над «канонирами».

Всего же «Сити» Гвардиолы из восьми матчей с «Арсеналом» Артеты выиграл семь и один раз проиграл.

Единственную победу над Гвардиолой Артета одержал в полуфинале Кубка Англии в сезоне-2019/20 (2:0).

Отметим, что в январе 2022 года «Ман Сити» победил «Арсенал» на « » (2:1) в рамках в отсутствие Артеты, который пропускал матч из-за положительного теста на коронавирус.

Артета работал ассистентом Гвардиолы в «Сити» с лета 2016 года по декабрь 2019-го.