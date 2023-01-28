Гвардиола выиграл 7 из 8 матчей против «Арсенала» Артеты

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал Кубок английской лиги Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола проиграл всего один матч в противостоянии с Микелем Артетой.

В игре 4-го раунда Кубка Англии «Манчестер Сити» одержал на своем поле победу над «Арсеналом» (1:0). Это шестая победа «горожан» подряд над «канонирами».

Всего же «Сити» Гвардиолы из восьми матчей с «Арсеналом» Артеты выиграл семь и один раз проиграл.

Единственную победу над Гвардиолой Артета одержал в полуфинале Кубка Англии в сезоне-2019/20 (2:0).

Отметим, что в январе 2022 года «Ман Сити» победил «Арсенал» на «Эмирейтс» (2:1) в рамках АПЛ в отсутствие Артеты, который пропускал матч из-за положительного теста на коронавирус.

Артета работал ассистентом Гвардиолы в «Сити» с лета 2016 года по декабрь 2019-го.

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6 комментариев

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Adamdfdgds
Ответ Висита Эльмурзаев
будет победа Сити на классе
На классе Сити в очередной раз в ЛЧ отлетит)
0
-1
-1
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Висита Эльмурзаев
Ответ Kalahun
Ух что будет на Эмирейтс )
будет победа Сити на классе
+2
-1
+1
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инок
Игра достойных друг друга соперников. Сити и Пепа
с победой!
0
0
0
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Skepta
Давайте ещё Пеп физруков выносить не будет.
Только с физруклоппом проблемы бывают, а так ни о чем.
+3
-6
-3
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Kalahun
Ух что будет на Эмирейтс )
+7
-2
+5
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bibendum
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