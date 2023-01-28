Гвардиола побеждает «Арсенал» чаще всего за карьеру – уже 18 раз

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал Пеп Гвардиола рекорды Футбол

Пеп Гвардиола чаще всего за карьеру обыгрывает «Арсенал».

«Манчестер Сити» дома победил лондонцев (1:0) в 4-м раунде Кубка Англии.

Для 52-летнего каталонского тренера это 18-я победа над «Арсеналом».

В топ-5 команд, которые Пеп обыгрывает чаще всего, также входят «Бернли» (14 побед), «Челси» (13), «Манчестер Юнайтед» (12) и «Реал» (12).

Это была 25-я игра Гвардиолы против «Арсенала» – больше всего за его карьеру. С «Челси» он играл 24 раза, с «МЮ» – 22, с «Реалом» – 21.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

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9 комментариев

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Висита Эльмурзаев
Ответ Человек1991
Над реалкой 12 побед ) хотя Пеп уже 10 лет не в Лалиге) а если бы не судейки, то побед было 16-18 из 21 матча. А больше всего побед над топами АПЛ, потому что помимо матчей в самой АПЛ, ещё в кубках и суперкубках Сити часто обыгрывал Челси,Арсенал и МЮ.
в еврокубках часто обыгрывал Челси? в 2009 году две ничьи(одна с помощью Эвребе), в 2012 ничья и победа Челси. в 2013 ничья и победа по пенальти.
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0
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Buharoid
Ответ Gravdaar Iyaad
Реал неоднократно вышвыривал пипу из Лиги Чемпионов Причем 2 раза на стадии полуфинала Хых
Неоднократно это как раз эти два раза и есть. Больше не было. Ну и два раза от Пепа и отлетал в 2011 и 2020.
+3
0
+3
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Gravdaar Iyaad
Ответ rigobersong
риал для Пепа клуб уровня Бернли:)🤣🤣🤣
Реал неоднократно вышвыривал пипу из Лиги Чемпионов
Причем 2 раза на стадии полуфинала
Хых
+1
-4
-3
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Человек1991
Над реалкой 12 побед ) хотя Пеп уже 10 лет не в Лалиге) а если бы не судейки, то побед было 16-18 из 21 матча. А больше всего побед над топами АПЛ, потому что помимо матчей в самой АПЛ, ещё в кубках и суперкубках Сити часто обыгрывал Челси,Арсенал и МЮ.
+3
-2
+1
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Jaxongir Shodiev
Ооо, как фана Арсенала у меня жутко подгорает, поскольку перед глазами все еще стоит картина, как в 2012 году Бузакка (видимо родственник Эвребе) даёт вторую желтую Ван Перси за удар после свистка. Счёт на тот момент (где-то 60ая минута) был 1:1 и Арсенал проходил дальше. Но вот это удаление и после Барса забивает 2 гола. Конечно же Гвардиола великий тренер, но вот свою вторую ЛЧ (да и первую) он взял благодаря серьёзным судейским ошибкам.
+1
-5
-4
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Биодудь
Ответ ManUtd8082
Сегодняшний матч показал что Арсенал не так уж далёк по уровню от Сити. Артета молодец. Ждём возвращения противостоянии Арсенала и МЮ на долгие годы
Сити далёк от своей лучшей формы
+7
0
+7
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Eden Hazard
Ответ ManUtd8082
Сегодняшний матч показал что Арсенал не так уж далёк по уровню от Сити. Артета молодец. Ждём возвращения противостоянии Арсенала и МЮ на долгие годы
Да там обе команды отдыхали.
+2
-2
0
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ManUtd8082
Сегодняшний матч показал что Арсенал не так уж далёк по уровню от Сити. Артета молодец. Ждём возвращения противостоянии Арсенала и МЮ на долгие годы
+4
-6
-2
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rigobersong
риал для Пепа клуб уровня Бернли:)🤣🤣🤣
+16
-13
+3
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