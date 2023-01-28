Гвардиола побеждает «Арсенал» чаще всего за карьеру – уже 18 раз
Пеп Гвардиола чаще всего за карьеру обыгрывает «Арсенал».
«Манчестер Сити» дома победил лондонцев (1:0) в 4-м раунде Кубка Англии.
Для 52-летнего каталонского тренера это 18-я победа над «Арсеналом».
В топ-5 команд, которые Пеп обыгрывает чаще всего, также входят «Бернли» (14 побед), «Челси» (13), «Манчестер Юнайтед» (12) и «Реал» (12).
Это была 25-я игра Гвардиолы против «Арсенала» – больше всего за его карьеру. С «Челси» он играл 24 раза, с «МЮ» – 22, с «Реалом» – 21.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Причем 2 раза на стадии полуфинала
Хых