Гвардиола побеждает «Арсенал» чаще всего за карьеру – уже 18 раз

чаще всего за карьеру обыгрывает « ».

« » дома победил лондонцев (1:0) в 4-м раунде Кубка Англии.

Для 52-летнего каталонского тренера это 18-я победа над «Арсеналом».

В топ-5 команд, которые Пеп обыгрывает чаще всего, также входят «Бернли» (14 побед), «Челси» (13), «Манчестер Юнайтед» (12) и «Реал» (12).

Это была 25-я игра Гвардиолы против « » – больше всего за его карьеру. С «Челси» он играл 24 раза, с «МЮ» – 22, с «Реалом» – 21.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.