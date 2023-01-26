Australian Open. 1/2 финала. Хачанов сыграет с Циципасом, Джокович – с Полом
Карен Хачанов сыграет со Стефаносом Циципасом в полуфинале Australian Open. Начало в 6:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовый онлайн.
Новак Джокович встретится с Томми Полом.
Мельбурн, Австралия
16 – 29 января 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 76 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Полуфинал
- Дата проведения
- 27 января, 06.30
- Дата проведения
- 27 января, 11.30
Кареше удачи)
И возникает вопрос, кто тогда все вышеперечисленные для Ноле, если их всех Пол разрывает?)
Удивлюсь,если “травмированного обыграет амер))
Потому что тебе так хочется? :))
Просто даже интересно как ты логически можешь объяснить этот плюс.
ты аналитик уровня дна
Карен до Свиданья
как обычно против ТОП-10
У Рафазаи таких полно. :))
но ближе к концу ты оподливился.Ничего личного вадуся
Надаль уже был никакой в конце сезона в зале
Пол середняк
1)Forehand
2)Общем уровне (Наивысший Рейтинг 3 vs 8)
3)Циципас на Нормальном уровне играет против Игроков ТОП-20 (26-20)
4)Хачанов плохо Играет против ТОП-10 (0-21 с августа 2019 года,6-47 по сетам)
5)Личные встречи в официальных матчах 5-0 в пользу Циципаса (5-1 если считать выставку на траве),на харде 3-0 в пользу Циципаса,в этих матчах 6-0 по сетам
6)Хачанов Плохо Играет против One-Handed Backhand
7)Хачанов Плохо играет Semi-Finals
8) Хачанов С ТОПами чередует провальные отрезки с конкурентными,в итоге в определенных сетах борьба,в других сетах провал,не ровные матчи
9)Циципас Хорошо Играет с Высокими игроками Over 6’4"(193cm)
Циципас 3-0/3-1 должен закрывать ХАчанова
У Синнера получилось полностью нейтрализовать этот удар у Грека, в 4 и 5 сетах Цип вообще перестал с БХ попадать в корт, он полностью погасил с него агрессию и просто выкидывал маломощную соплю на хавкорт.
Но Яннику этого показалось мало и он тупо самоубился в пятом сете.
Из всего турнира видел только последние три сета противостояния грека и итальянца.
Стёпа не впечатлил совсем.
Думаю у Карена есть шанс.
- С Полом, сынок
- Папа, папа, а с кем ты играл в полуфинале в прошлый раз?
- С Карацевым, сынок
- Папа, папа, а с кем ты играл в полуфинале в 2019 году?
- С Пуем, сынок
- Папа, папа, но ты же говорил, что это у Надаля халявные сетки
- Эмммм, мэээээ, ээээм... Так, быстро пошёл в угол!!!
Он всегда хорошо выступал на шлемах, а в топ 30 болтается из-за неудачных выступлений на турнирах среднего калибра. Играл бы мастерсы и 500ники как шлемы, был бы близко к 10ке, или даже в ней.
Я конечно желаю Карену удачи и победы, но то, как он раз за разом проигрывал безвольно игрокам 10ки уже отбило всю веру в него.
Пока что вангую, что он не справится с фх Цыпы, но его бх определенно сильная сторона, он должен давить Цыпу под лево и переводить потом по линии.