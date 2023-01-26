Australian Open. 1/2 финала. Хачанов сыграет с Циципасом, Джокович – с Полом

Теги Новак Джокович Australian Open результаты ATP Карен Хачанов Томми Пол Стефанос Циципас Теннис

Карен Хачанов сыграет со Стефаносом Циципасом в полуфинале Australian Open. Начало в 6:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовый онлайн.

Новак Джокович встретится с Томми Полом.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

16 – 29 января 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 76 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Полуфинал

Карен Хачанов (Россия) Стефанос Циципас (Греция)
Дата проведения
27 января, 06.30
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Томми Пол (США)
Дата проведения
27 января, 11.30
Онлайн матча

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44 комментария

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Kycok Dobra
Армения вперед!
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Сергей Носков
Ответ Stas Salesov
Колоритные у Джоковича все-таки болельщики. Чего стоит только дама с пилоткой https://i.ibb.co/HBKN2Qk/16747168741207403314.jpg
Разве не у всех дам пилотки?
0
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Магнат
В Пола буки совсем не верят. Даже в Карацева в том полуфинале больше верили. Странно.
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Nika13
и нафиг на вечер ставить матч, результат которого уже решен, лучше бы дали насладиться борьбой между кареном и циципасом ((
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maalry
Томми Пол, за тебя, дорогой.
Кареше удачи)
+2
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+2
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trumpet
Ответ zzzeeerrrooo
Томми не так слаб как его выстывляют сет может зацепить Надаля Карася Карена Синнера Чилича Зверева в прошлом сезоне он обыграрывал
Без вопросов. Томми с прошлой весны очуметь как прибавил. Не Руне, но тем не менее. Речь о том, что несмотря на. Матч с Рублевым свидетельствует.
+1
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Razrubsis
Недавно казалось, что Карен уже всё, а сейчас он в полуфинале. Конечно, Циципас фаворит, но я не думаю что матч для него будет лёгким. Жду минимум четыре сета.
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Helga Kl
Ответ Зорькин
А почему плюсом, что они ещё не встречались? Потому что тебе так хочется? :)) Просто даже интересно как ты логически можешь объяснить этот плюс.
Нет никакой логики у него, он на нашем форуме тырит и типа сам додумался. Уже не первый раз. Мы ж недавно обсуждали все эти пункты
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Nikolay Stavrogin
Ответ Подача от ДжонниБоя
Нормальное начало но ближе к концу ты оподливился.Ничего личного вадуся
Передайте кто-нибудь вадусе (в чс добавил)), если Пол халявный соперник, почему он тогда идёт на серии 11 побед вамосов, в т.ч надаль, алькарас, буста, батут и фокина.
И возникает вопрос, кто тогда все вышеперечисленные для Ноле, если их всех Пол разрывает?)
+3
-2
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TennisForever
Как же везет сербу,жаль,что грек ему не попался.
Удивлюсь,если “травмированного обыграет амер))
+1
-2
-1
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Зорькин
Ответ Stas Salesov
Томми заранее в раздевалке не проиграет, как предыдущие товарищи, это вот точно. И в принципе есть с чем до тех же таев добираться, на один сет может наиграть, а там поглядим на залеченную травму Волче.. Считаю плюсом, что они еще не встречались
А почему плюсом, что они ещё не встречались?
Потому что тебе так хочется? :))
Просто даже интересно как ты логически можешь объяснить этот плюс.
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Подача от ДжонниБоя
Ответ Stas Salesov
Томми заранее в раздевалке не проиграет, как предыдущие товарищи, это вот точно. И в принципе есть с чем до тех же таев добираться, на один сет может наиграть, а там поглядим на залеченную травму Волче.. Считаю плюсом, что они еще не встречались
чем до таев добираться?
ты аналитик уровня дна
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-1
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Подача от ДжонниБоя
Ответ Зорькин
Если Карен хочет выйти в финал, то надо давить БХ Ципы. У Синнера получилось полностью нейтрализовать этот удар у Грека, в 4 и 5 сетах Цип вообще перестал с БХ попадать в корт, он полностью погасил с него агрессию и просто выкидывал маломощную соплю на хавкорт. Но Яннику этого показалось мало и он тупо самоубился в пятом сете. Из всего турнира видел только последние три сета противостояния грека и итальянца. Стёпа не впечатлил совсем. Думаю у Карена есть шанс.
Циципас в хорошей форме
Карен до Свиданья
как обычно против ТОП-10
+2
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+2
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Зорькин
Ответ Stas Salesov
От этого он не перестал быть сербом и фаном Джока)
В семье не без урода.
У Рафазаи таких полно. :))
+2
-2
0
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Подача от ДжонниБоя
Ответ VaD
- Папа, папа, а с кем ты завтра будешь играть в полуфинале АО? - С Полом, сынок - Папа, папа, а с кем ты играл в полуфинале в прошлый раз? - С Карацевым, сынок - Папа, папа, а с кем ты играл в полуфинале в 2019 году? - С Пуем, сынок - Папа, папа, но ты же говорил, что это у Надаля халявные сетки - Эмммм, мэээээ, ээээм... Так, быстро пошёл в угол!!!
Нормальное начало
но ближе к концу ты оподливился.Ничего личного вадуся
+7
-1
+6
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Stas Salesov
Ответ Хозяин патриотов
Удачи Томми Полу в матче против сербского коррупционера. Главное теннисное зло должно быть отправлено домой!
Томми заранее в раздевалке не проиграет, как предыдущие товарищи, это вот точно. И в принципе есть с чем до тех же таев добираться, на один сет может наиграть, а там поглядим на залеченную травму Волче.. Считаю плюсом, что они еще не встречались
+1
-1
0
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Stas Salesov
Ответ Зорькин
У болельщика с последней буквой English’a кстати американский паспорт.
От этого он не перестал быть сербом и фаном Джока)
+1
-1
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Подача от ДжонниБоя
Ответ zzzeeerrrooo
Томми не так слаб как его выстывляют сет может зацепить Надаля Карася Карена Синнера Чилича Зверева в прошлом сезоне он обыграрывал
Карен и Чилич тут при чем в этой бригаде?!
Надаль уже был никакой в конце сезона в зале
Пол середняк
+1
0
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Зорькин
Ответ Stas Salesov
Колоритные у Джоковича все-таки болельщики. Чего стоит только дама с пилоткой https://i.ibb.co/HBKN2Qk/16747168741207403314.jpg
У болельщика с последней буквой English’a кстати американский паспорт.
+1
0
+1
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Подача от ДжонниБоя
Ответ Guillermo
Буду конечно очень удивлен победе Карена
кучу факторов против Хачанова

1)Forehand
2)Общем уровне (Наивысший Рейтинг 3 vs 8)
3)Циципас на Нормальном уровне играет против Игроков ТОП-20 (26-20)
4)Хачанов плохо Играет против ТОП-10 (0-21 с августа 2019 года,6-47 по сетам)
5)Личные встречи в официальных матчах 5-0 в пользу Циципаса (5-1 если считать выставку на траве),на харде 3-0 в пользу Циципаса,в этих матчах 6-0 по сетам
6)Хачанов Плохо Играет против One-Handed Backhand
7)Хачанов Плохо играет Semi-Finals
8) Хачанов С ТОПами чередует провальные отрезки с конкурентными,в итоге в определенных сетах борьба,в других сетах провал,не ровные матчи
9)Циципас Хорошо Играет с Высокими игроками Over 6’4"(193cm)

Циципас 3-0/3-1 должен закрывать ХАчанова
+4
-1
+3
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Подача от ДжонниБоя
Ответ Stas Salesov
Колоритные у Джоковича все-таки болельщики. Чего стоит только дама с пилоткой https://i.ibb.co/HBKN2Qk/16747168741207403314.jpg
чего только стоишь ты)
+3
-1
+2
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Зорькин
Если Карен хочет выйти в финал, то надо давить БХ Ципы.
У Синнера получилось полностью нейтрализовать этот удар у Грека, в 4 и 5 сетах Цип вообще перестал с БХ попадать в корт, он полностью погасил с него агрессию и просто выкидывал маломощную соплю на хавкорт.
Но Яннику этого показалось мало и он тупо самоубился в пятом сете.
Из всего турнира видел только последние три сета противостояния грека и итальянца.
Стёпа не впечатлил совсем.
Думаю у Карена есть шанс.
+3
-3
0
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VaD
- Папа, папа, а с кем ты завтра будешь играть в полуфинале АО?

- С Полом, сынок

- Папа, папа, а с кем ты играл в полуфинале в прошлый раз?

- С Карацевым, сынок

- Папа, папа, а с кем ты играл в полуфинале в 2019 году?

- С Пуем, сынок

- Папа, папа, но ты же говорил, что это у Надаля халявные сетки

- Эмммм, мэээээ, ээээм... Так, быстро пошёл в угол!!!
+8
-12
-4
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Alexandr Sokolov
Джоку повезло, Хачан и Ципа могут все 5 сетов упороться, а он за 3 быстренько потренируется и отдохнет))
+7
-1
+6
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Dmitry Aqf
Ответ Egorov Evgeniy
Карен- машина для убийства циципасов! А если серьёзно:- считаю что против Такого Хачанова у Стёпы немного шансов. Карен здесь очень собран и стабилен, Степан талантлив ,но напыщенный индюк.
Против какого Хачанова? Будет серьезный соперник, будет видно, как раз завтра и посмотрим.
Он всегда хорошо выступал на шлемах, а в топ 30 болтается из-за неудачных выступлений на турнирах среднего калибра. Играл бы мастерсы и 500ники как шлемы, был бы близко к 10ке, или даже в ней.

Я конечно желаю Карену удачи и победы, но то, как он раз за разом проигрывал безвольно игрокам 10ки уже отбило всю веру в него.
Пока что вангую, что он не справится с фх Цыпы, но его бх определенно сильная сторона, он должен давить Цыпу под лево и переводить потом по линии.
+2
-1
+1
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