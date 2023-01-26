Australian Open. 1/2 финала. Хачанов сыграет с Циципасом, Джокович – с Полом

Карен Хачанов сыграет со Стефаносом Циципасом в полуфинале Australian Open. Начало в 6:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовый онлайн.

Новак Джокович встретится с Томми Полом.

Мельбурн, Австралия

16 – 29 января 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 76 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Полуфинал