НХЛ. «Рейнджерс» принимают «Вегас», «Каролина» играет с «Сан-Хосе», «Флорида» – с «Лос-Анджелесом»

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«Рейнджерс» принимают «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Каролина» играет с «Сан-Хосе», «Флорида» – с «Лос-Анджелесом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Каролина – Сан-Хосе 2:1 (3 период)
Дата проведения
28 января, 03.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 16 Линдблум (Лоренц, Свечников)
1:1 – 18 де Хаан (Котканиеми, Кохлан)
2:1 – 42 Ахо (Ноусен)

 

Флорида – Лос-Анджелес 2:3 (перерыв)
Дата проведения
28 января, 03.00, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 14 Копитар (Кемпе, Байфилд)
0:2 – 18 Кемпе (Лизотт)
0:3 – 30 Арвидссон (Дано, Андерсон)
1:3 – 34 Ломберг (Э.Стаал, Казинс)
2:3 – 37 Монтур (Верхэге, Ткачак)

 

Айлендерс – Детройт 2:0 (3 период)
Дата проведения
28 января, 03.00, «UBS Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 25 Ли (Нелсон, Палмиери)
2:0 – 45 Нелсон ()

 

Рейнджерс – Вегас 2:1 (3 период)
Дата проведения
28 января, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 17 Крайдер (Трочек)
2:0 – 20 Трочек (Линдгрен, Гудроу)
2:1 – 25 Кессел (Карлссон, Каррье)

 

Торонто – Оттава 2:4 (перерыв)
Дата проведения
28 января, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Шабо (Бреннстрем, Штюцле)
1:1 – 8 Андерсон (Холл, Керфут)
1:2 – 22 Ткачак (Штюцле, Хэмоник)
2:2 – 23 В. Нюландер (Марнер, Таварес)
2:3 – 30 Брассар (Сэндерсон, Жиру)
2:4 – 37 Батерсон (Пинто)

 

Даллас – Нью-Джерси 1:0 (1 период)
Дата проведения
28 января, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 11 Делландреа (Джонстон, Бенн)

 

Сиэтл – Калгари
Дата проведения
28 января, 06.00, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Коламбус
Дата проведения
28 января, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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35 комментариев

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забил на оборону
Ответ Беня_Финитас
У Рейнджерс сегодня Pride Night . Надо обязательно посмотреть как менты будут изображать педогасов . )
Посмотрели? И как?
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Be1983kot18leta@gmail.com
Опять сценарий боссов НХЛ 🤯 .
Копи и Кемпе ,даже фамилии почти одинаковые
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Be1983kot18leta@gmail.com
Кемпе в меньшинстве.
Второй
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Be1983kot18leta@gmail.com
Первый пошел.Копи
0
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Be1983kot18leta@gmail.com
Полупустой дворец..
Пиплы всё ещё на пляже застряли
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Be1983kot18leta@gmail.com
Штанга
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Cbj Fan
Интересно, если Фоуди забьет свой первый гол в регулярке или Марченко отдаст передачу. 😎
Если из последневной жизни, на этот раз травмировались Ньюквист с Бланкенбургом. Пишут, что Бланкс со дня на день, но так уже писали о многих. Кажется, если команда сливать не хочет, судьба поможет (надеюсь, нет).
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ну чё, Копли вперёд за ускользающей Везиной.Против 15-3 не попрешь
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ Беня_Финитас
прочухались . Бобёр уже матча 3 как не стоит . щас там какой-то студент из миннесоты в воротах .
Какой студент.Ему уже 30.
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0
0
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Беня_Финитас
У Рейнджерс сегодня Pride Night . Надо обязательно посмотреть как менты будут изображать педогасов . )
+2
-2
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Беня_Финитас
Ответ Беня_Финитас
какие победы Дьяволов ? играем бэк-ту-бэк , а вы вчерашний матч видели ? там звиздюлей надо всей команде давать , Охотюка в АХЛ . 23 броска Нэшвила за первый период , штуки три выхода в ноль с Блэквудом ( а всего за матч раз 7-8 ) . второй период только нормуль отыграли и то не весь и частично 3-й . поглядим , может настроятся .
не я один такой брюзга и старпёр . Нико Хишер назвал вчерашнее выступление " UNACCEPTABLE " . Я так перевожу как НЕПРИЕМЛЕМОЕ .
0
-2
-2
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Беня_Финитас
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
Bobrovsky (lower body) was placed on the injured reserve list by Florida, according to David Dwork of Local 10 Miami.
прочухались . Бобёр уже матча 3 как не стоит . щас там какой-то студент из миннесоты в воротах .
0
-3
-3
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Be1983kot18leta@gmail.com
Bobrovsky (lower body) was placed on the injured reserve list by Florida, according to David Dwork of Local 10 Miami.
0
0
0
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Костя Кот
Ответ Суворов Антон
Сегодня Детройт.. Прямые конкуренты за местА в плей-офф так сказать.. Верю в команду и схемы тренера Ламберта! Айлендерс!
Ты с детства заточен на ерурду бредовую? Комплектация такая?
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0
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ Беня_Финитас
так может он за Нэшвилл ?? может он от кантри прётся ?? )) но эти тоже не играют ))
Или поклонник группы Мираж ?
Помните из всех утюгов звучало
Музыка нас связала ))
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Беня_Финитас
Ответ Пинающий Достоинства
И содрогнётся планета, И отдаст Марченко передачу
анти-Барзал еще норму свою не выработал . не , не сегодня . )
0
-2
-2
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Беня_Финитас
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
Над кем ? Сегодня не играет Сент Луис
так может он за Нэшвилл ?? может он от кантри прётся ?? )) но эти тоже не играют ))
0
-2
-2
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Беня_Финитас
Ответ Sergio19882007
2+1 от Джека Хьюза и победа Дьяволов)
какие победы Дьяволов ? играем бэк-ту-бэк , а вы вчерашний матч видели ? там звиздюлей надо всей команде давать , Охотюка в АХЛ . 23 броска Нэшвила за первый период , штуки три выхода в ноль с Блэквудом ( а всего за матч раз 7-8 ) . второй период только нормуль отыграли и то не весь и частично 3-й .
поглядим , может настроятся .
+1
-3
-2
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sk0208827
Шаранговичу хет-трик!
+2
-2
0
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Be1983kot18leta@gmail.com
https://projects.fivethirtyeight.com/2023-nhl-predictions/
Даже ESPN положила на схемы с большим прибором 😱
0
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ ogent
Посмотрим схемы Ламберта в действии.....
even if they exist but they don’t ,they suck anyway 🤣
0
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ Дмитрий Олешко
Калгори,Ванкувер можно добавить,к Айлам,Флориде и музыкантам!
А это про ставки ..
Ну спешу вас разачаровать у Флориды скорее всего будет вратарь который от Питтсбургга пропустил 7 голов и кто в здравом уме ставит на бла бла бла схемы Ламберта если они за последние 10 игр выиграли 1 😂
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Дмитрий Олешко
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
Над кем ? Сегодня не играет Сент Луис
Калгори,Ванкувер можно добавить,к Айлам,Флориде и музыкантам!
0
-1
-1
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Дмитрий Олешко
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
Над кем ? Сегодня не играет Сент Луис
Все играют завтра!
0
-1
-1
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Sergio19882007
2+1 от Джека Хьюза и победа Дьяволов)
+2
-1
+1
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