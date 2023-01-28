НХЛ. «Рейнджерс» принимают «Вегас», «Каролина» играет с «Сан-Хосе», «Флорида» – с «Лос-Анджелесом»
«Рейнджерс» принимают «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Каролина» играет с «Сан-Хосе», «Флорида» – с «Лос-Анджелесом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 января, 03.00, «PNC Arena»
- Дата проведения
- 28 января, 03.00, «FLA Live Arena»
- Дата проведения
- 28 января, 03.00, «UBS Arena»
- Дата проведения
- 28 января, 03.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 28 января, 03.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 28 января, 04.30, «American Airlines Center»
- 1:0 – 11 Делландреа (Джонстон, Бенн)
- Дата проведения
- 28 января, 06.00, «Climate Pledge Arena»
- Дата проведения
- 28 января, 06.00, «Rogers Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Копи и Кемпе ,даже фамилии почти одинаковые
Второй
Пиплы всё ещё на пляже застряли
Если из последневной жизни, на этот раз травмировались Ньюквист с Бланкенбургом. Пишут, что Бланкс со дня на день, но так уже писали о многих. Кажется, если команда сливать не хочет, судьба поможет (надеюсь, нет).
Помните из всех утюгов звучало
Музыка нас связала ))
поглядим , может настроятся .
Даже ESPN положила на схемы с большим прибором 😱
Ну спешу вас разачаровать у Флориды скорее всего будет вратарь который от Питтсбургга пропустил 7 голов и кто в здравом уме ставит на бла бла бла схемы Ламберта если они за последние 10 игр выиграли 1 😂