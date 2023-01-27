Циципас впервые вышел в финал Australian Open

победил в полуфинале – 7:6(2), 6:4, 6:7(6), 6:3.

Для грека это 10-я победа подряд, он пока не проигрывал в нынешнем сезоне. У него четыре победы на United Cup и шесть на «Большом шлеме».

Циципас впервые вышел в финал на Australian Open и второй раз на ТБШ в целом. Он добрался до этой стадии на « »-2021 и уступил , ведя 2:0 по сетам.

В воскресенье Циципас поборется за титул с Джоковичем или .

Хачанов остановился в 1/2 Australian Open. 23-е подряд поражение от топ-10, 6-е – от Циципаса

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