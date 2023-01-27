Циципас впервые вышел в финал Australian Open

Теги Australian Open ATP Карен Хачанов Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас победил Карена Хачанова в полуфинале Australian Open – 7:6(2), 6:4, 6:7(6), 6:3.

Для грека это 10-я победа подряд, он пока не проигрывал в нынешнем сезоне. У него четыре победы на United Cup и шесть на «Большом шлеме». 

Циципас впервые вышел в финал на Australian Open и второй раз на ТБШ в целом. Он добрался до этой стадии на «Ролан Гаррос»-2021 и уступил Новаку Джоковичу, ведя 2:0 по сетам.

В воскресенье Циципас поборется за титул с Джоковичем или Томми Полом.

Хачанов остановился в 1/2 Australian Open. 23-е подряд поражение от топ-10, 6-е – от Циципаса

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18 комментариев

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Valentin Kompaneytsev
Сергей Сергеевич, с которым мне предоставилась возможность встретиться в 1982 г. Был бы очень рад успехам внука Стефаноса.
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Valentin Kompaneytsev
Желаю Стефаносу Циципасу - внуку нашего знаменитого спартаковца Сергея Сергеевича Сальникова, стать победителем Australia Open.
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Furry
Ответ tanith
c ником хороший матч был то, ничего, проревет и там) он старательный и работящий)
привыкает потихоньку, практика)))
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Верховенский1990
Ответ Furry
на траве двигаться надо уметь, а такую тушу, сорри, таскать без привычки, без практики на покрытии%)). А К ЮСО он уже уставший подходит, и вообще - шальной шлем этот %)), не зря есть "проклятие 1-го шлема ЮСО" )
Согласен, да вообще молодежь на траве играет так себе, Уимблдон Новак выиграет и в 40 лет.
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lucky
Отлично, Стеф!)
пора уже выиграть эту чашку
ради такого случая я даже финал гляну;)
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tanith
Ответ Furry
на траве двигаться надо уметь, а такую тушу, сорри, таскать без привычки, без практики на покрытии%)). А К ЮСО он уже уставший подходит, и вообще - шальной шлем этот %)), не зря есть "проклятие 1-го шлема ЮСО" )
c ником хороший матч был то, ничего, проревет и там)
он старательный и работящий)
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Furry
Ответ Верховенский1990
На АО финал, на РГ был финал у Циципаса, а на Уимблдоне и Юс Опен не доходил даже до четвертьфинала, удивительно.
на траве двигаться надо уметь, а такую тушу, сорри, таскать без привычки, без практики на покрытии%)). А К ЮСО он уже уставший подходит, и вообще - шальной шлем этот %)), не зря есть "проклятие 1-го шлема ЮСО" )
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Sport Gr
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
На Уимблдоне и в США корты быстрее, хотя итоговый в зале ему покорился. Он прибавит на тех шлемах
Очень странно,что на Us Open Стеф еще не проходил дальше 3 круга,на хардовых турнирах перед ним-Цинциннати,Торонто у него очень хорошие результаты,думаю и там и на Уимблдоне у него будет прорыв и успехи в будущем.
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Мистер40-15
Степе большой удачи, опыт игры в финале есть, опыт игр с сербом тоже есть. Пора наконец обыграть Джоковича в его логове.
Главное первую подачу надо держать в районе 75% тогда шансы будут.
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Мистер40-15
Ответ Паскаль Шимбонда
Ну траву он никогда не любил.. А вот то, что на АО был 4 раза в полуфинале и сейчас вышел в финал, а на ЮСО не был в 4 круге, это да, странно)
Что интересно сам грек говорит что трава его любимое покрытие. Но играть на нем не умеет.)
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Верховенский1990
Это получается у грека будет 10-е поражение подряд от Императора, который в воскресенье на АО оформит долгожданную десиму, вот это совпадение, прям магия чисел.
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tanith
Ответ Зорькин
На траве со своими рычагами и со своим одноручным БХ он просто не успевает в точку удара. А на USOpen он как правило уже в кондиции от переигровки в течении года.
ну на 2ю неделю то можно проползти) ничего, проползет как-нибудь, с сетками не везло там часто. Энди 1круг, Кириос, Тиафу 1круг, Рублев 1круг.
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Паскаль Шимбонда
Ответ Верховенский1990
На АО финал, на РГ был финал у Циципаса, а на Уимблдоне и Юс Опен не доходил даже до четвертьфинала, удивительно.
Ну траву он никогда не любил..
А вот то, что на АО был 4 раза в полуфинале и сейчас вышел в финал, а на ЮСО не был в 4 круге, это да, странно)
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Зорькин
Ответ Верховенский1990
На АО финал, на РГ был финал у Циципаса, а на Уимблдоне и Юс Опен не доходил даже до четвертьфинала, удивительно.
На траве со своими рычагами и со своим одноручным БХ он просто не успевает в точку удара.
А на USOpen он как правило уже в кондиции от переигровки в течении года.
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Верховенский1990
На АО финал, на РГ был финал у Циципаса, а на Уимблдоне и Юс Опен не доходил даже до четвертьфинала, удивительно.
На Уимблдоне и в США корты быстрее, хотя итоговый в зале ему покорился. Он прибавит на тех шлемах
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Ale_x_@ndro
Ответ Верховенский1990
На АО финал, на РГ был финал у Циципаса, а на Уимблдоне и Юс Опен не доходил даже до четвертьфинала, удивительно.
Там похоже более быстрые корты.
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Кавабунга Шреддоголовый
Вот если бы Стёпа выиграл в трёх сетах, то матч был бы каким-то средним между выносом тела и равным боевым, но борьба была не постоянной, а кусками. А так получилась действительно хорошая схватка, но все равно с преимуществом Циципаса
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Верховенский1990
На АО финал, на РГ был финал у Циципаса, а на Уимблдоне и Юс Опен не доходил даже до четвертьфинала, удивительно.
+4
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