Циципас впервые вышел в финал Australian Open
Стефанос Циципас победил Карена Хачанова в полуфинале Australian Open – 7:6(2), 6:4, 6:7(6), 6:3.
Для грека это 10-я победа подряд, он пока не проигрывал в нынешнем сезоне. У него четыре победы на United Cup и шесть на «Большом шлеме».
Циципас впервые вышел в финал на Australian Open и второй раз на ТБШ в целом. Он добрался до этой стадии на «Ролан Гаррос»-2021 и уступил Новаку Джоковичу, ведя 2:0 по сетам.
В воскресенье Циципас поборется за титул с Джоковичем или Томми Полом.
Хачанов остановился в 1/2 Australian Open. 23-е подряд поражение от топ-10, 6-е – от Циципаса
пора уже выиграть эту чашку
ради такого случая я даже финал гляну;)
он старательный и работящий)
Главное первую подачу надо держать в районе 75% тогда шансы будут.
А вот то, что на АО был 4 раза в полуфинале и сейчас вышел в финал, а на ЮСО не был в 4 круге, это да, странно)
А на USOpen он как правило уже в кондиции от переигровки в течении года.