Кубок Содружества. Спринт. Носкова стартует 1-й, Казакевич – 4-й, Куклина – 5-й, Гореева – 9-й, Сливко – 13-й, Гербулова – 22-й, Алимбекова-Смольская – 23-й
27 января на пятом этапе PARI Кубка Содружества в Раубичах пройдет женская спринтерская гонка.
PARI Кубок Содружества по биатлону-2022/23
5-й этап
Раубичи, Беларусь
Женщины
Спринт
Начало – 11.00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена.
Старт-лист
1. Екатерина Носкова (Россия)
2. Наталия Шевченко (Россия)
3. Тамара Дербушева (Россия)
4. Ирина Казакевич (Россия)
5. Лариса Куклина (Россия)
6. Елизавета Каплина (Россия)...
9. Анастасия Гореева (Россия)...
11. Любовь Калинина (Россия)
12. Ирина Кручинкина-Шаклеина (Беларусь)
13. Виктория Сливко (Россия)...
17. Алина Кудисова (Россия)
18. Полина Шевнина (Россия)
21. Анастасия Шевченко (Россия)
22. Наталья Гербулова (Россия)
23. Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь)...
25. Анастасия Батманова (Россия)
26. Ксения Довгая (Россия)
28. Анастасия Егорова (Россия)
Расписание трансляций пятого этапа PARI Кубка Содружества по биатлону в Раубичах
для нормального формата гонок это всё одна группа
если будет каша, то для всех
Стрельба ее конище