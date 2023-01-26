Кубок Содружества. Спринт. Носкова стартует 1-й, Казакевич – 4-й, Куклина – 5-й, Гореева – 9-й, Сливко – 13-й, Гербулова – 22-й, Алимбекова-Смольская – 23-й

Теги сборная России жен результаты сборная Беларуси жен Лариса Куклина Динара Алимбекова-Смольская Наталья Гербулова Виктория Сливко Тамара Дербушева (Воронина) Анастасия Егорова Ирина Кручинкина-Шаклеина Ирина Казакевич Елизавета Каплина Полина Шевнина Екатерина Носкова (Мошкова) Анастасия Шевченко Анастасия Батманова Анастасия Гореева Наталия Шевченко (Мекрюкова) Любовь Калинина Ксения Довгая Алина Кудисова Кубок Содружества Биатлон

27 января на пятом этапе PARI Кубка Содружества в Раубичах пройдет женская спринтерская гонка.

PARI Кубок Содружества по биатлону-2022/23

5-й этап

Раубичи, Беларусь

Женщины

Спринт

Начало – 11.00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена.

Старт-лист

1. Екатерина Носкова (Россия)

2. Наталия Шевченко (Россия)

3. Тамара Дербушева (Россия)

4. Ирина Казакевич (Россия)

5. Лариса Куклина (Россия)

6. Елизавета Каплина (Россия)...

9. Анастасия Гореева (Россия)...

11. Любовь Калинина (Россия)

12. Ирина Кручинкина-Шаклеина (Беларусь)

13. Виктория Сливко (Россия)...

17. Алина Кудисова (Россия)

18. Полина Шевнина (Россия)

21. Анастасия Шевченко (Россия)

22. Наталья Гербулова (Россия)

23. Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь)...

25. Анастасия Батманова (Россия)

26. Ксения Довгая (Россия)

28. Анастасия Егорова (Россия)

Расписание трансляций пятого этапа PARI Кубка Содружества по биатлону в Раубичах

12 комментариев

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Анатолий К
Кирсановой нет, Нетбай, ещё молодых быстрых кандидатов в сборную? Зато пешеходов привезли участвовать, по ТВ это сразу выделяется.
0
0
0
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Сергей Ниятбаев
Ответ 2533ПВ
Динара будет знать результат соперниц,но какая будет погода?Если как сегодня,то по каше будет тяжело.У Казакевич есть шанс,но больше одного раза мазать нельзя.Поболею за Носкову и Каплину.
Интересно будет посмотреть как рядом будут бежать Носкова и Н.Шевченко
+1
0
+1
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Авраам Линкольн
Смотреть стоит хоть? Ни одной гонки в этом сезон не смотрел, раньше смотрел только из-за конкуренции международной
0
-4
-4
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udod
Ответ 2533ПВ
Динара будет знать результат соперниц,но какая будет погода?Если как сегодня,то по каше будет тяжело.У Казакевич есть шанс,но больше одного раза мазать нельзя.Поболею за Носкову и Каплину.
да она уйдёт всего то 23-й, через 11.5 минут после первой
для нормального формата гонок это всё одна группа
если будет каша, то для всех
0
0
0
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RoyalSpirit:
Чтобы Казакевич чего-нибудь выиграла надо чтобы в биатлоне вообще отменили стрельбу :)) Или так - штрафные круги давать не за промахи, а за попадания :))
+5
0
+5
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закрыт по беспределу
Динара фаворит
0
-1
-1
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Биатлонная зима
Лара снова на коне будет
Стрельба ее конище
+3
0
+3
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тоторо
Ответ 2533ПВ
Динара будет знать результат соперниц,но какая будет погода?Если как сегодня,то по каше будет тяжело.У Казакевич есть шанс,но больше одного раза мазать нельзя.Поболею за Носкову и Каплину.
да че та жалки иру, вторая ногами после лизы на КР, а медаль всего 1 за весь сезон
+1
-1
0
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2533ПВ
Динара будет знать результат соперниц,но какая будет погода?Если как сегодня,то по каше будет тяжело.У Казакевич есть шанс,но больше одного раза мазать нельзя.Поболею за Носкову и Каплину.
+5
-2
+3
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starichok77
думаю до ЧЕ спринт закончится, участниц же немного
0
0
0
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тоторо
я коечно за горееву, но может тут казакевич наконец медаль возьмет?
+2
-2
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starichok77
Смольская по результатам пойдет))
+1
0
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