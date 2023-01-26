Чемпионат Европы-2023. Сяо Хим Фа, Риццо, Васильев, Аймо, Грассль, Квителашвили, Эгадзе покажут произвольные программы

27 января на чемпионате Европы в Эспоо мужчины выступят с произвольными программами. После короткой программы лидирует француз Адам Сяо Хим Фа.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023

Эспоо, Финляндия

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 19.00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Вторая разминка

9. Морис Квителашвили (Грузия)

Третья разминка

13. Ника Эгадзе (Грузия)

14. Михаил Селевко (Эстония)

15. Никита Старостин (Германия)

16. Андреас Нордебак (Швеция)

17. (Италия)

18. Габриэле Франджипани (Италия)

Четвертая разминка

19. (Польша)

20. Лукас Бричги (Швейцария)

21. (Франция)

22. Денис Васильев (Латвия)

23. Маттео Риццо (Италия)

24. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

Положение после короткой программы

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 96,53

2. (Италия) – 86,46

3. (Латвия) – 84,81

4. Кевин Аймо (Франция) – 83,75

5. Лукас Бричги (Швейцария) – 79,26

6. Владимир Самойлов (Польша) – 78,26

7. Габриэле Франджипани (Италия) – 77,35

8. Даниэль Грассль (Италия) – 77,05

9. Андреас Нордебак (Швеция) – 75,98

10. Никита Старостин (Германия) – 74,70

11. Михаил Селевко (Эстония) – 73,74

12. Ника Эгадзе (Грузия) – 72,96...

16. Морис Квителашвили (Грузия) – 70,55

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2023 в Эспоо