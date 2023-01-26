Чемпионат Европы-2023. Сяо Хим Фа, Риццо, Васильев, Аймо, Грассль, Квителашвили, Эгадзе покажут произвольные программы

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27 января на чемпионате Европы в Эспоо мужчины выступят с произвольными программами. После короткой программы лидирует француз Адам Сяо Хим Фа.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023

Эспоо, Финляндия

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 19.00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Вторая разминка

9. Морис Квителашвили (Грузия)

Третья разминка

13. Ника Эгадзе (Грузия)

14. Михаил Селевко (Эстония)

15. Никита Старостин (Германия)

16. Андреас Нордебак (Швеция) 

17. Даниэль Грассль (Италия) 

18. Габриэле Франджипани (Италия)

Четвертая разминка

19. Владимир Самойлов (Польша) 

20. Лукас Бричги (Швейцария)

21. Кевин Аймо (Франция) 

22. Денис Васильев (Латвия) 

23. Маттео Риццо (Италия)

24. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

Положение после короткой программы

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 96,53

2. Маттео Риццо (Италия) – 86,46

3. Денис Васильев (Латвия) – 84,81

4. Кевин Аймо (Франция) – 83,75

5. Лукас Бричги (Швейцария) – 79,26

6. Владимир Самойлов (Польша) – 78,26

7. Габриэле Франджипани (Италия) – 77,35

8. Даниэль Грассль (Италия) – 77,05

9. Андреас Нордебак (Швеция) – 75,98

10. Никита Старостин (Германия) – 74,70

11. Михаил Селевко (Эстония) – 73,74

12. Ника Эгадзе (Грузия) – 72,96...

16. Морис Квителашвили (Грузия) – 70,55

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2023 в Эспоо

7 комментариев

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m-mezon
Чистых прокатов желаю, конечно, всем. Персонально Адаму Сяо Хим Фа - показать свою программу. Есть что показывать, есть чем показывать, хочется праздника для глаз. Кевин, Денис и Маттео - когда не бьются об четверные, тоже замечательные. С КП понравился еще Самойлов. Рада, что попал в последнюю разминку. И Даниэлю и Морису решить те задачи, которые они себе поставили на этом ЧЕ.
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Iuasamotu
Как правило европейские мужчины в произвольной программе выступают гораздо сильнее, чем в КП. Поэтому нынешнее турнирное положение можно считать весьма условным. Удачи, Кевину Аймо
0
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зоя Кудряшова
Жаль, что не посмотрим.
0
-2
-2
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Katerina Sunny
Дане вспомнить, что умеет прыгать квады и всё прыгнуть в ПП.
Мише прыгнуть не только квады, но и все прыжки в ПП.
Денису откатать чисто ПП.
Владимиру прыгнуть максимальный свой контент и откатать чисто ПП.
+3
-1
+2
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Зоя Кудряшова
Ответ Товарищ Майор.
#ГрассльНаш)
Ну да ваш. Только флаг у него итальянский.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gemma157
Победы Адаму 🥇
Медалей Маттео и Кевину
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Товарищ Майор.
#ГрассльНаш)
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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