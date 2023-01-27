Хачанов заработал на Australian Open $657 тысяч долларов

проиграл в полуфинале Australian Open Стефаносу Циципасу.

За выступление в Мельбурне россиянин заработал 925 тысяч австралийских долларов, то есть около 657 тысяч американских долларов.

Теперь призовые Хачанова за карьеру составляют 12,9 миллиона.

Хачанов остановился в 1/2 Australian Open. 23-е подряд поражение от топ-10, 6-е – от Циципаса

Хачанов построил карьеру на деньги дяди. Тот заработал миллиарды на «М.Видео» и мебели и создал под Карена турнир

Почему теннисистам так много платят? Как Джокович выиграл уже $165 млн? И почему игроки по-прежнему недовольны?

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