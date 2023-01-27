Хачанов заработал на Australian Open $657 тысяч долларов

Теги ATP Карен Хачанов призовые Теннис

Карен Хачанов проиграл в полуфинале Australian Open Стефаносу Циципасу.

За выступление в Мельбурне россиянин заработал 925 тысяч австралийских долларов, то есть около 657 тысяч американских долларов.

Теперь призовые Хачанова за карьеру составляют 12,9 миллиона.

Хачанов остановился в 1/2 Australian Open. 23-е подряд поражение от топ-10, 6-е – от Циципаса

Хачанов построил карьеру на деньги дяди. Тот заработал миллиарды на «М.Видео» и мебели и создал под Карена турнир

Почему теннисистам так много платят? Как Джокович выиграл уже $165 млн? И почему игроки по-прежнему недовольны?

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27 комментариев

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заляпут
Надеюсь пожертвует половину нашим бойцам в СВО ! Нашим героям !
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Karl Franz F. Brandt
Ответ Lada_ok
45707490 рублей
Вы думаете, всё достанется ему? Он и половины этих денег не увидит. У него огромная команда, налоги.

Сколько стоят перелёты, гостиницы. Большинство теннисистов даже не средний класс по Западным меркам (от 30 ракетки и ниже).
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Антон Тимофеев
Ответ Alla Tishkova
Может не такой уж и средний игрок?
Ну, если судить по лучшим достижениям, то Карен игрок хоть и не топ-10, то на топ-15 может потянуть. На отдельных турнирах. Относительно средний игрок, но, скажем так, на своем пике с претензией на топ-10 или около того))) А это уже прилично. Да, пожалуй, я немного резок. Скажем так, не топ, но игрок выше среднего. Вторая десятка. На пике - близко к топ-10, на дне - в районе топ-30.

Впрочем, лет 5-7 у Хачанова еще есть, вот тогда и оценим уже более точно.
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Матвей Суицидин
Ответ maSha
Какая-то странная новость. Почему акцент на Хачанове? Разве Пол не столько же получит? Или это "прицельная" радость за успешного соотечественника?)
А тебе не плевать сколько Пол заработал?
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Матвей Суицидин
Ответ Дмитрий
А сколько в Арцах отправит?
Послания из Австралии дороже денег)
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Lada_ok
45707490 рублей
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Alla Tishkova
Ответ Антон Тимофеев
Ну, вопрос спорный. Таланта у Карена не так чтобы много. Тем не менее, довольно средний игрок имеет в своей карьере Мастерс, 3 титула АТП-250, финал ОИ и 2 полуфинала Шлема с 2 четвертьфиналами на других Шлемах, т.е. в 8-ку проходил вообще на всех Шлемах(Рг-19, Уим-21, Юсо-22, АО-23). 8-ое место в рейтинге. Хорошая карьера. Надо признать, что двумя последними полуфиналами Шлемов Карен неплохо улучшил свои достижения. Довольно солидно теперь смотрится для условного игрока топ-20 или топ-30. Еще бы 3-4 титула взять, пусть даже и АТП-250. В списке самых крутых перцев за всю Открытую Эру Карен чуточку подвинется: со 173 места(16 очков) на 164(18 очков). Столько же, например, у Доминика Хрбаты и Фабио Фоньини. Впрочем, свою карьеру Хачанов ещё не закончил... https://www.ultimatetennisstatistics.com/goatList 19 очков -Шуттлер, 20 очков -Штепанек, 22 очка - Карлович, РБА, ПКБ, 23 очка - Вердаско, Лопес... Вот, обогнать хотя бы их - уже будет неплохо.
Может не такой уж и средний игрок?
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muslim95
Ответ Sergio19882007
ара отправит все в арцах или как это там называется?) или его поддержка ограничивается рисунками на камере)
Он как Медведев: Денег нет , но вы держитесь!
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Sergio19882007
ара отправит все в арцах или как это там называется?) или его поддержка ограничивается рисунками на камере)
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Sport Gr
Ответ Дмитрий
А сколько в Арцах отправит?
Сколько посчитает нужным и отправит
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Товарищ Майор.
Ответ Shelby4444
455млн ₽ ?
45 млн рублей
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Shelby4444
455млн ₽ ?
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grand_maman
Каренчик, спасибо за турнир)
Здоровья, дорогой, и успехов в туре.
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Антон Тимофеев
Ответ Великий Алонсо
Путь старается. Криштиану сам поднял себя с низов и стал лучшим футболистом планеты, а Хачанов мажорик, причём далеко не самый талантливый
Ну, вопрос спорный. Таланта у Карена не так чтобы много. Тем не менее, довольно средний игрок имеет в своей карьере Мастерс, 3 титула АТП-250, финал ОИ и 2 полуфинала Шлема с 2 четвертьфиналами на других Шлемах, т.е. в 8-ку проходил вообще на всех Шлемах(Рг-19, Уим-21, Юсо-22, АО-23). 8-ое место в рейтинге. Хорошая карьера.

Надо признать, что двумя последними полуфиналами Шлемов Карен неплохо улучшил свои достижения. Довольно солидно теперь смотрится для условного игрока топ-20 или топ-30. Еще бы 3-4 титула взять, пусть даже и АТП-250.

В списке самых крутых перцев за всю Открытую Эру Карен чуточку подвинется: со 173 места(16 очков) на 164(18 очков). Столько же, например, у Доминика Хрбаты и Фабио Фоньини. Впрочем, свою карьеру Хачанов ещё не закончил...
https://www.ultimatetennisstatistics.com/goatList
19 очков -Шуттлер, 20 очков -Штепанек, 22 очка - Карлович, РБА, ПКБ, 23 очка - Вердаско, Лопес... Вот, обогнать хотя бы их - уже будет неплохо.
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0
+4
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LEX757
Ответ yrok77
Тут кто то говорил что-то против?
Считаю данную новость некорректной, зачем лесть в чужой кошелек?Информация находится в общем доступе кому интересно посмотрят,так как я интересуюсь теннисом меня сослуживцы спрашивают почему теннисисты много зарабатывают, примерно так им отвечаю.
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sashati
Ответ Великий Алонсо
Путь старается. Криштиану сам поднял себя с низов и стал лучшим футболистом планеты, а Хачанов мажорик, причём далеко не самый талантливый
Это зря сказано, не комильфо в теннисе.
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ChefJhonnyMorgan
Красавчик 👍
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инок
Сколько заработал денег, все его. Теннисист по сути - предприниматель, а не работник по найму.
+7
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tigermv
Красавчик! Достойно выступил! 👍🏼
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yrok77
Ответ LEX757
Ему не вся сумма не достаётся ,он платит налог ,свей команде ( тренер ,тренер по физ. подготовке ,массажист и т.д.) человек заработал своим потом,никто никому не мешал заниматься теннисом и зарабатывать такие деньги.
Тут кто то говорил что-то против?
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maSha
Какая-то странная новость. Почему акцент на Хачанове? Разве Пол не столько же получит? Или это "прицельная" радость за успешного соотечественника?)
+8
-9
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Великий Алонсо
Ответ Bartez1986
Хачанов старается хотя бы. В отличие от перезрелой клубники
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Дмитрий
Ответ LEX757
Ему не вся сумма не достаётся ,он платит налог ,свей команде ( тренер ,тренер по физ. подготовке ,массажист и т.д.) человек заработал своим потом,никто никому не мешал заниматься теннисом и зарабатывать такие деньги.
А сколько в Арцах отправит?
+9
-16
-7
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LEX757
Ему не вся сумма не достаётся ,он платит налог ,свей команде ( тренер ,тренер по физ. подготовке ,массажист и т.д.) человек заработал своим потом,никто никому не мешал заниматься теннисом и зарабатывать такие деньги.
+41
-6
+35
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Bartez1986
Ответ Великий Алонсо
Примерно столько зарабатывает Криштиану в день по новому контракту
Хачанов старается хотя бы. В отличие от перезрелой клубники
+5
-6
-1
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