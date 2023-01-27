Хачанов заработал на Australian Open $657 тысяч долларов
Карен Хачанов проиграл в полуфинале Australian Open Стефаносу Циципасу.
За выступление в Мельбурне россиянин заработал 925 тысяч австралийских долларов, то есть около 657 тысяч американских долларов.
Теперь призовые Хачанова за карьеру составляют 12,9 миллиона.
Хачанов остановился в 1/2 Australian Open. 23-е подряд поражение от топ-10, 6-е – от Циципаса
Хачанов построил карьеру на деньги дяди. Тот заработал миллиарды на «М.Видео» и мебели и создал под Карена турнир
Почему теннисистам так много платят? Как Джокович выиграл уже $165 млн? И почему игроки по-прежнему недовольны?
Сколько стоят перелёты, гостиницы. Большинство теннисистов даже не средний класс по Западным меркам (от 30 ракетки и ниже).
Впрочем, лет 5-7 у Хачанова еще есть, вот тогда и оценим уже более точно.
Здоровья, дорогой, и успехов в туре.
Надо признать, что двумя последними полуфиналами Шлемов Карен неплохо улучшил свои достижения. Довольно солидно теперь смотрится для условного игрока топ-20 или топ-30. Еще бы 3-4 титула взять, пусть даже и АТП-250.
В списке самых крутых перцев за всю Открытую Эру Карен чуточку подвинется: со 173 места(16 очков) на 164(18 очков). Столько же, например, у Доминика Хрбаты и Фабио Фоньини. Впрочем, свою карьеру Хачанов ещё не закончил...
https://www.ultimatetennisstatistics.com/goatList
19 очков -Шуттлер, 20 очков -Штепанек, 22 очка - Карлович, РБА, ПКБ, 23 очка - Вердаско, Лопес... Вот, обогнать хотя бы их - уже будет неплохо.