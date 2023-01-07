Умер Джанлука Виалли, у Чеферина не будет конкурентов, победы «МЮ» и «ПСЖ», Роналду аплодировал голу «Аль-Насра» и другие новости

1. Легендарный итальянский футболист и тренер Джанлука Виалли умер в 58-летнем возрасте. С 2017 года он боролся с раком – был период, когда, казалось, что он победил болезнь. В память о Виалли все матчи уик-энда в Италии начнутся с минуты молчания.

2. Александер Чеферин будет единственным кандидатом на выборах президента УЕФА. По мнению Колоскова, правление словенца – не худший вариант для России.

3. «МЮ» прошел «Эвертон» в Кубке Англии (3:1), одержав седьмую победу подряд во всех турнирах. Не смутила «Юнайтед» даже комичная ошибка Де Хеа. Рэшфорд продлил голевую серию уже до пяти матчей.

4. «ПСЖ» без Месси, Мбаппе и Неймара в концовке дожал «Шатору» в Кубке Франции.

5. До сих пор непонятно, когда Криштиану Роналду дебютирует за «Аль-Наср», накануне он пропустил матч своего нового клуба против «Аль-Таи», но пожелал команде удачи и поддержал ее на стадионе – а гол Талиски (его дубль принес «Аль-Насру» победу) встретил стоячей овацией. Появилась информация, что место в заявке для португальца может освободиться после ухода Абубакара – им, кстати, интересуется «МЮ». А одноклубником Криша летом может стать Эден Азар.

6. НХЛ. «Вашингтон» уступил «Нэшвиллу» (2:3), Овечкин не забил впервые за 5 матчей, Тренин забросил 5-ю шайбу в сезоне. «Тампа» проиграла «Виннипегу» (2:4), несмотря на гол Кучерова. Все результаты дня – здесь.

7. Норвежец Йоханнес Бо одержал победу в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке. Норвежские биатлонисты занимают весь подиум на Кубке мира третью гонку подряд.

8. В лыжах тоже доминирует Норвегия: Йоханнес Клэбо победил в спринте классическим стилем на пятом этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, Лотта Венг выиграла женский спринт.

9. НБА. 39 очков Розира помогли «Шарлотт» справиться с «Милуоки» и другие результаты.

10. ИИХФ примет решение об участии России на ЧМ и МЧМ в конце мая. На следующем конгрессе также определят, сможет ли Новосибирск принять МЧМ.

11. В КХЛ СКА пропустил 5 голов от «Салавата Юлаева» (но Ротенберг рад, что его команда всегда собирает полные трибуны), «Спартак» проиграл «Торпедо», потерпев 8-е поражение за 9 последних матчей, а «Ак Барс» одержал 5-ю победу за 6 последних игр. Все результаты дня – здесь.

12. ЦСКА объявил о трансфере защитника «Пари НН» Ильи Агапова. В «Челси» переходит 18-летний бразилец Андрей Сантос. «МЮ» арендовал вратаря Батленда у «Кристал Пэлас» до конца сезона.

13. Нассер Аль-Аттия выиграл 6-й этап ралли-рейда «Дакар-2023».

Цитаты дня

Зарема о словах Канчельскиса о женщинах в футболе: «Мне наплевать на его мнение. У меня были предложения в Англии и Франции по окончании MBA»

Александр Юдин: «Без России МЧМ ненастоящий. Канада должна прятать глаза от стыда после этого фальшивого золота»

Итальянский фигурист Ригини: «Сначала русские всех обыгрывали, и все хотели закончить, а теперь без русских никто не хочет кататься»

Карло Анчелотти: «Гвардиола – отличный тренер, привнесший что-то новое в футбол. А себя я считаю человеком, которому повезло оказаться в лучшем клубе мира»

Президент «Коринтианс» о Роналду: «Сделал предложение и надеялся, что он не примет его. «Аль-Наср» предложил зарплату в 20 раз больше»