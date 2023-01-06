Дакар-2023. Этап 6. Аль-Аттия выиграл у Леба, Петерансель сошел, Сайнс-старший попал в аварию, Лусиано Бенавидес победил в классе мотоциклов

В Саудовской Аравии проходит шестой этап ралли-рейда «Дакар-2023» (Хаиль – Эр-Рияд).

Нассер Аль-Аттия выиграл заезд и оторвался от конкурентов из-за проблем у «Ауди». Стефан Петерансель сошел после аварии, его коллега Карлос Сайнс-старший также потерял время из-за инцидента.

Победу в классе мотоциклов одержал Лусиано Бенавидес, лидер общего зачета Скайлер Хоус завершил этап вторым.

Ралли Дакар

6 января 2023 года

Этап 6

Мотоциклы

1. Лусиано Бенавидес (Аргентина, «Хускварна») – 3:14.38

2. Скайлер Хоус (США, «Хускварна») +1.03

3. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +2.28

Положение после этапа 6

1. Скайлер Хоус (США, «Хускварна») – 26:32.18

2. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +3.32

3. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +7.00

Квадроциклы

1. Мануэль Андухар (Аргентина, «Ямаха») – 4:08.25

2. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») +4.17

3. Франсиско Морено Флорес (Аргентина, «Ямаха») +7.26

Положение после этапа 6

1. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») – 32:58.54

2. Франсиско Морено Флорес (Аргентина, «Ямаха») +42.57

3. Пабло Копетти (США, «Ямаха») +1:23.43

Внедорожники

1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 3:13.12

2. Себастьян Леб (Франция, BRX) +3.29

3. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +8.52

Положение после этапа 6

1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 24:00.48

2*. Хенк Латеган (ЮАР, «Тойота») +1:06.50

3*. Лукаш Мораеш (Бразилия, «Тойота») +1:13.19

4*. Себастьян Леб (Франция, BRX) +1:57.10

* – текущие позиции

Соревнования в других категориях продолжаются.

Аль-Аттия выиграл 5-й этап, Петерансель вышел на 2-е место в общем зачете, Лопрайс и Хоус лидируют в своих классах

Маршрут ралли и расписание этапов