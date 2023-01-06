Дакар-2023. Этап 6. Аль-Аттия выиграл у Леба, Петерансель сошел, Сайнс-старший попал в аварию, Лусиано Бенавидес победил в классе мотоциклов

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В Саудовской Аравии проходит шестой этап ралли-рейда «Дакар-2023» (Хаиль – Эр-Рияд).

Нассер Аль-Аттия выиграл заезд и оторвался от конкурентов из-за проблем у «Ауди». Стефан Петерансель сошел после аварии, его коллега Карлос Сайнс-старший также потерял время из-за инцидента.

Победу в классе мотоциклов одержал Лусиано Бенавидес, лидер общего зачета Скайлер Хоус завершил этап вторым.

Ралли Дакар
6 января 2023 года
Этап 6
 
Мотоциклы
 
1. Лусиано Бенавидес (Аргентина, «Хускварна») – 3:14.38
2. Скайлер Хоус (США, «Хускварна») +1.03
3. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +2.28
 
Положение после этапа 6
 
1. Скайлер Хоус (США, «Хускварна») – 26:32.18
2. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +3.32
3. Кевин Бенавидес (Аргентина, «КТМ») +7.00
 
Квадроциклы
 
1. Мануэль Андухар (Аргентина, «Ямаха») – 4:08.25
2. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») +4.17
3. Франсиско Морено Флорес (Аргентина, «Ямаха») +7.26
 
Положение после этапа 6
 
1. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») – 32:58.54
2. Франсиско Морено Флорес (Аргентина, «Ямаха») +42.57
3. Пабло Копетти (США, «Ямаха») +1:23.43
 
Внедорожники
 
1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 3:13.12
2. Себастьян Леб (Франция, BRX) +3.29
3. Хенк Латеган  (ЮАР, «Тойота») +8.52
 
Положение после этапа 6
 
1. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») – 24:00.48
2*. Хенк Латеган  (ЮАР, «Тойота») +1:06.50
3*. Лукаш Мораеш (Бразилия, «Тойота») +1:13.19
4*. Себастьян Леб (Франция, BRX) +1:57.10
 

* – текущие позиции

Соревнования в других категориях продолжаются.

Аль-Аттия выиграл 5-й этап, Петерансель вышел на 2-е место в общем зачете, Лопрайс и Хоус лидируют в своих классах

Маршрут ралли и расписание этапов

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