«Тур де Ски». 5-й этап. Карлссон, Диггинс, Пярмякоски, Тириль и Хайди Венг, Далквист выступят в квалификации классического спринта

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6 января на пятом этапе «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме пройдет женский классический спринт.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Валь-ди-Фьемме, Италия

Женщины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 12.00, финала – 14.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

3. Хайди Венг (Норвегия)...

5. Кертту Нисканен (Финляндия)...

7. Лотта Венг (Норвегия)...

9. Катарина Хенниг (Германия)...

11. Тириль Венг (Норвегия)...

13. Криста Пярмякоски (Финляндия)...

15. Фрида Карлссон (Швеция)...

17. Рози Бреннан (США)...

19. Тереза Штадлобер (Австрия)...

21. Силье Теодорсен (Норвегия)...

23. Надин Фендрих (Швейцария)...

26. Анна Дювик (Швеция)

27. Лаура Гиммлер (Германия)

28. Матильде Мирвол (Норвегия)

29. Джесси Диггинс (США)

30. Майя Далквист (Швеция)

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2022/23

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2 комментария

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F242
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Ответ Андрей Костоломченко
"Неинтересные" и "предсказуемые" мужские гонки имеют лидера с 12 секундами преимущества, а "интригующие" и "захватывающие" женские лыжи имеют лидера с 1.30 отрыва от второго места. А точно не сюрреализм?? Терезу Йохауг бы просто покрывали на чем свет стоит)
Так из четырех лучших лыжниц этой горы одна закончила, вторую недопустили, третья где-то форму забыла и Эбба где не знаю. У мужчин вообще борьбы нет, завтра заберет товарищ спринт и на этом усе, ему хватит и напрягаться не надо. Может конечно Пелле собьет его в четвертьфинале, но надежды на это мало.
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Андрей Костоломченко
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"Неинтересные" и "предсказуемые" мужские гонки имеют лидера с 12 секундами преимущества, а "интригующие" и "захватывающие" женские лыжи имеют лидера с 1.30 отрыва от второго места. А точно не сюрреализм?? Терезу Йохауг бы просто покрывали на чем свет стоит)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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