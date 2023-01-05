«Тур де Ски». 5-й этап. Карлссон, Диггинс, Пярмякоски, Тириль и Хайди Венг, Далквист выступят в квалификации классического спринта
6 января на пятом этапе «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме пройдет женский классический спринт.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины
Спринт, классический стиль
Начало квалификации – 12.00, финала – 14.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
1. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)
3. Хайди Венг (Норвегия)...
5. Кертту Нисканен (Финляндия)...
7. Лотта Венг (Норвегия)...
9. Катарина Хенниг (Германия)...
11. Тириль Венг (Норвегия)...
13. Криста Пярмякоски (Финляндия)...
15. Фрида Карлссон (Швеция)...
17. Рози Бреннан (США)...
19. Тереза Штадлобер (Австрия)...
21. Силье Теодорсен (Норвегия)...
23. Надин Фендрих (Швейцария)...
26. Анна Дювик (Швеция)
27. Лаура Гиммлер (Германия)
28. Матильде Мирвол (Норвегия)
29. Джесси Диггинс (США)
30. Майя Далквист (Швеция)
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