«Тур де Ски». 5-й этап. Клэбо, Пеллегрино, Гульберг, Холунн, Крюгер, Рете, Иверсен выступят в квалификации классического спринта
6 января на пятом этапе «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме пройдет мужской классический спринт.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины
Спринт, классический стиль
Начало квалификации – 12.00, финала – 14.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)...
5. Вильям Поромаа (Швеция)...
7. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)...
9. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)...
11. Пол Гульберг (Норвегия)...
13. Дидрик Тенсет (Норвегия)...
15. Шюр Рете (Норвегия)...
17. Йоханнес Клэбо (Норвегия)...
19. Федерико Пеллегрино (Италия)...
21. Калле Халварссон (Швеция)
22. Рено Же (Франция)
23. Фридрих Мох (Германия)...
27. Франческо де Фабиани (Италия)
28. Ришар Жув (Франция)
30. Люка Шанава (Франция)...
42. Эмиль Иверсен (Норвегия)
43. Ховард Мусебю (Норвегия)
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