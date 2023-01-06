ИИХФ примет решение по участию России на ЧМ и МЧМ в конце мая

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею молодежная сборная России молодежный чемпионат мира Сборная Беларуси по хоккею молодежная сборная Беларуси ЧМ по хоккею Р-Спорт Люк Тардиф Хоккей

Президент ИИХФ сообщил, что решение по участию России и Беларуси на ЧМ примут в конце мая.

«Решение об участии России и Беларуси в сезоне-2023/24 во всех чемпионатах мира по хоккею, включая и молодежный, будет принято на конгрессе ИИХФ в Финляндии в конце мая», – сказал Люк Тардиф.

Напомним, национальные сборные России и Беларуси были отстранены от турниров ИИХФ 2022 и 2023 года. У России также отобрали право на проведение МЧМ-2023 и ЧМ-2023.

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9 комментариев

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Пользователь Гугла
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А украинцы вообще в хоккей играют, у них есть сборная
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вовочка6762
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Похоже к маю Украину добъют ...
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Рокко Сиффредди
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Ответ Dinamik1
Решение примут в Вашингтоне когда захотят.
Это решение о4евидно уже сейчас.
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Сергей Орлов
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Не допустят, конечно, к бабке не ходи.
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Dinamik1
Решение примут в Вашингтоне когда захотят.
Авечкин будет принимать решение ?
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Рорри Меркурия
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Решение зависит от успехов наших мужиков в СВО
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Bashibuzuck
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До мая надо еще дожить
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Dinamik1
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Решение примут в Вашингтоне когда захотят.
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И так ясно что отказ будет
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