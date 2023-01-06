ИИХФ примет решение по участию России на ЧМ и МЧМ в конце мая

Президент ИИХФ сообщил, что решение по участию России и Беларуси на ЧМ примут в конце мая.

«Решение об участии России и Беларуси в сезоне-2023/24 во всех чемпионатах мира по хоккею, включая и молодежный, будет принято на конгрессе ИИХФ в Финляндии в конце мая», – сказал Люк Тардиф.

Напомним, национальные сборные России и Беларуси были отстранены от турниров ИИХФ 2022 и 2023 года. У России также отобрали право на проведение МЧМ-2023 и ЧМ-2023.

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