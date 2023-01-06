Александр Юдин: «Без России МЧМ ненастоящий. Канада должна прятать глаза от стыда после этого фальшивого золота»

считает фальшивым золото МЧМ-2023.

Сборная Канады победила Чехию (3:2 ОТ) в финале молодежного чемпионата мира.

«С утра вижу в новостях, как теннисистки и певички из Канады поздравляют свою сборную с победой на МЧМ. Чтобы гордиться такой победой, надо действительно быть девочкой из Тик-Тока и ничего не понимать в хоккее. Ну, а хоккейная Канада должна просто прятать глаза от стыда после этого золота. Потому что оно фальшивое.

Судьба МЧМ решалась не на льду, а в кабинетах и в судейских комнатах. Если у хоккейного мира осталась хоть капля совести, то прошедший турнир надо бы вычеркнуть из всех справочников и вообще о нем не вспоминать.

Сначала отстранили Россию. Без нашей сборной МЧМ – на 100% ненастоящий. Особенно если учесть, что у великолепного поколения с , , и другими ребятами были бы все шансы на золото. В честной борьбе наши парни могли бы запросто обыграть эту Канаду. Бедарду заранее, еще до финала, решили дать MVP. А он в главном матче турнире набрал ноль очков. Это против австрийцев с немцами парень был героем, но на серьезном уровне как‑то очень быстро потух.

Если Канада такая великая – почему же доигрались в финале до овертайма? Хотя соперниками были чехи – сборная, которая никогда бы не добралась до игр за золото, если б в МЧМ участвовала сборная России.

У МЧМ‑2023 неполноценный состав участников и неполноценный чемпион, не постеснявшийся пролезть в финал за счет отмены двух чистых шайб соперника. Такой победы постыдились бы и канадцы поколения Горди Хоу, и канадцы поколения Гретцки, и даже канадцы поколения Кросби. Увы, сейчас там совсем другие понятия о чести, достоинстве и спортивном мужестве.

Неудивительно, что соперничать с русскими просто испугались. И показательно, что именно канадцы с чехами были среди главных сторонников отстранения России от участия в топ-турнирах. Банально боялись встретиться с нашими парнями на льду», – заявил экс‑защитник сборной России.

Чехи едва не сотворили сенсацию в финале МЧМ. Спаслись в третьем периоде, но проиграли в овертайме – золото у Канады