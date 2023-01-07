«Манчестер Юнайтед» выиграл 7 матчей подряд. Следующий соперник – «Чарльтон», после – «Манчестер Сити»
«Манчестер Юнайтед» продлил победную серию до семи игр во всех турнирах.
Команда тренера Эрика тен Хага обыграла «Эвертон» (3:1) в матче третьего раунда Кубка Англии.
Манкунианцы не уступают в официальных играх с 10 ноября – тогда началась их действующая серия побед.
С тех пор «Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» (4:2), «Фулхэм» (2:1), «Бернли» (2:0), «Ноттингем Форест» (3:0), «Вулверхэмптон» (1:0), «Борнмут» (3:0) и «Эвертон».
Следующий матч команда проведет 10 января против «Чарльтона» в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги.
14 января у «Манчестер Юнайтед» запланирован матч против «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.
Интересно манси фишку срубит? ))
Учи матчасть)
Потом же сами плакать будете при первых неудачах и, скорее всего, будете говорить, что «кризис из-за фрукта, так как все деньги ушли на него»)
Я отчётливо понимаю, что писать что-то подобное хейтерам нет никакого смысла. Но уже поздно, написал)
Тем ценнее победа.
И главное что Антони забил, а то я боялся что у него симптомы Санчо появились.
Не ясно почему Эрик практически состав не ротирует.
В след матче желательно Фреда в основу с первой минуты с Мактомом.
Казу отдых нужен.