«Манчестер Юнайтед» выиграл 7 матчей подряд. Следующий соперник – «Чарльтон», после – «Манчестер Сити»

Теги Манчестер Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия календарь Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» продлил победную серию до семи игр во всех турнирах.

Команда тренера Эрика тен Хага обыграла «Эвертон» (3:1) в матче третьего раунда Кубка Англии.

Манкунианцы не уступают в официальных играх с 10 ноября – тогда началась их действующая серия побед.

С тех пор «Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» (4:2), «Фулхэм» (2:1), «Бернли» (2:0), «Ноттингем Форест» (3:0), «Вулверхэмптон» (1:0), «Борнмут» (3:0) и «Эвертон».

Следующий матч команда проведет 10 января против «Чарльтона» в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги.

14 января у «Манчестер Юнайтед» запланирован матч против «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.

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40 комментариев

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Токсик
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Приятно следить за командой. Наконец-то что-то строится спустя стольких лет. Но и сейчас Глейзеры не упустили шанс подн Аль-Наср ать. Команда страдает из-за отсутствия лавки, нужно срочно вливать деньги, а эти даже перед своим уходом зажали финансы. Если никого не подпишут в январе, то вылетим из четвёрки банально из-за усталости/травм.
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Aлександр Уланов
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От балласта избавились,сразу результаты!
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Donald J. Trump
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Ответ Дмитрий Чидакин
Был бы Криш поумнне и последовал призываем Тенхага, подстроившись под его схему - сейчас МЮ была бы грозная сила с козырем в рукаве. Но он выбрал себе скамейку азиатского середнека и погоняло Фрукт
Кринжиану не умный. Он - красивый
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fatei4
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На багаже роналду же едут!!!
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Donald J. Trump
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Ответ Fooler
Ещё не показатель. Сильных соперников не было. Да и фрукт бы и не сыграл в этих матчах,максимум 10 минут.
МЮ в этом сезоне уже обыграл Арсенал, Ливерпуль, Тотенхем
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Dm Kznts
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Ответ tackle by Moore
Ну да, ему уже 85 все-таки
Ахахаха
Интересно манси фишку срубит? ))
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Дмитрий Чидакин
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Был бы Криш поумнне и последовал призываем Тенхага, подстроившись под его схему - сейчас МЮ была бы грозная сила с козырем в рукаве. Но он выбрал себе скамейку азиатского середнека и погоняло Фрукт
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Джани Инфантильна
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Ответ Fooler
Ещё не показатель. Сильных соперников не было. Да и фрукт бы и не сыграл в этих матчах,максимум 10 минут.
Ты так пишешь будто МЮ еще не играл в этом сезоне с сильными соперниками)))лол))
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Джани Инфантильна
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Ответ Dm Kznts
Не лучшая игра МЮ. Много хаоса и нервозности. Тем ценнее победа. И главное что Антони забил, а то я боялся что у него симптомы Санчо появились. Не ясно почему Эрик практически состав не ротирует. В след матче желательно Фреда в основу с первой минуты с Мактомом. Казу отдых нужен.
Эрику нужно чтобы состав сыгрался и научился каким то комбинациям. С другой стороны МЮ большую часть матча играет пешком. Так что это не должно сильно истощать игроков.
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Hy u?
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Ответ kazbek.1
Все видели какие шикарные две длинные передачи исполнил Фред ? Даже он заиграл что ли
еще с первого сезона сульшера фред начал норм играть, а на спротсе после каждого матча пишут и удивляются...
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Джани Инфантильна
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Ответ Sergey Mikhaylenko
Ребята, я всё понимаю, хочется позлорадствовать) Ну хотя бы посмотрите перед этим, какие команды МЮ обыграл. Там почти все команды 15-20 места) Потом же сами плакать будете при первых неудачах и, скорее всего, будете говорить, что «кризис из-за фрукта, так как все деньги ушли на него») Я отчётливо понимаю, что писать что-то подобное хейтерам нет никакого смысла. Но уже поздно, написал)
МЮ с топ-соперниками даже лучше играет чем с аутсайдерами. Пока МЮ единственная команда обыгравшая Арсенал.Ты бы матчасть подучил сначала.Я понимаю что фанаты Кринжа совсем тупые. Но все же стоит хоть немного вникать в футбол а не смотреть весь матч на бицепсы Рона))
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tackle by Moore
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Ответ Ман Сити
Следующие 2 матча манки пропустят снова 6. При этом не факт что Чарльтон забьет)
Ну да, ему уже 85 все-таки
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RWGladiator
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Ответ Fooler
Ещё не показатель. Сильных соперников не было. Да и фрукт бы и не сыграл в этих матчах,максимум 10 минут.
Даже если бы не играл, гнилость бы перекинулась и испортила бы зеленые фрукты) Вовремя слился
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Токсик
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Ответ gustavo1097
В АПЛ появился второй лысый шарлатан. И всего лишь нужно было избавиться от сухофрукта
Наш Хайзенберг не шарлатан. Трудяга тот ещё
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Усатый КозлоБык ©
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Ответ Sergey Mikhaylenko
Ребята, я всё понимаю, хочется позлорадствовать) Ну хотя бы посмотрите перед этим, какие команды МЮ обыграл. Там почти все команды 15-20 места) Потом же сами плакать будете при первых неудачах и, скорее всего, будете говорить, что «кризис из-за фрукта, так как все деньги ушли на него») Я отчётливо понимаю, что писать что-то подобное хейтерам нет никакого смысла. Но уже поздно, написал)
У МЮ как раз-таки и были траблы с командами из подвала
Учи матчасть)
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Fooler
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Ответ Donald J. Trump
Гнилые фрукты надо вовремя выкидывать из дома. И вот результат
Ещё не показатель. Сильных соперников не было. Да и фрукт бы и не сыграл в этих матчах,максимум 10 минут.
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Sergey Mikhaylenko
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Ответ Мгер Цолакян
А помните, когда писали, что Роналду тащит мёртвый МЮ, 2-е место фарт и случайность, где бы был МЮ без голов Роналду?
Ребята, я всё понимаю, хочется позлорадствовать) Ну хотя бы посмотрите перед этим, какие команды МЮ обыграл. Там почти все команды 15-20 места)

Потом же сами плакать будете при первых неудачах и, скорее всего, будете говорить, что «кризис из-за фрукта, так как все деньги ушли на него»)

Я отчётливо понимаю, что писать что-то подобное хейтерам нет никакого смысла. Но уже поздно, написал)
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Ман Сити
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Следующие 2 матча манки пропустят снова 6. При этом не факт что Чарльтон забьет)
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Yri Yrov
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Ответ Donald J. Trump
Гнилые фрукты надо вовремя выкидывать из дома. И вот результат
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Dm Kznts
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Не лучшая игра МЮ. Много хаоса и нервозности.
Тем ценнее победа.
И главное что Антони забил, а то я боялся что у него симптомы Санчо появились.
Не ясно почему Эрик практически состав не ротирует.
В след матче желательно Фреда в основу с первой минуты с Мактомом.
Казу отдых нужен.
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Терминатор///Айлбибекович
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Темные времена настали для МЮ после того,как их бросил на произвол судьбы тащер 7 )).
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QWertY
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Ответ kazbek.1
Все видели какие шикарные две длинные передачи исполнил Фред ? Даже он заиграл что ли
Фред уже третий матч выходит и ощутимо усиливает команду
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Тюменский медвежонок
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Лэмпард "досвидания"... очень слабый тренер
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M.U fan
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Тфу тфу тфу не дай бог сглазить
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kazbek.1
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Все видели какие шикарные две длинные передачи исполнил Фред ? Даже он заиграл что ли
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