«Манчестер Юнайтед» выиграл 7 матчей подряд. Следующий соперник – «Чарльтон», после – «Манчестер Сити»

« » продлил победную серию до семи игр во всех турнирах.

Команда тренера обыграла « » (3:1) в матче третьего раунда Кубка Англии.

Манкунианцы не уступают в официальных играх с 10 ноября – тогда началась их действующая серия побед.

С тех пор «Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» (4:2), «Фулхэм» (2:1), «Бернли» (2:0), «Ноттингем Форест» (3:0), «Вулверхэмптон» (1:0), «Борнмут» (3:0) и «Эвертон».

Следующий матч команда проведет 10 января против «Чарльтона» в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги.

14 января у «Манчестер Юнайтед» запланирован матч против «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.