НХЛ. «Вашингтон» примет «Нэшвилл», «Тампа» сыграет с «Виннипегом», «Детройт» – с «Флоридой», «Айлендерс» против «Калгари»

Теги результаты Айлендерс Тампа-Бэй Вашингтон Флорида Нэшвилл Детройт Чикаго Калгари Анахайм Сан-Хосе Аризона НХЛ Виннипег Хоккей

«Вашингтон» примет «Нэшвилл» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Детройт» сыграет с «Флоридой», «Тампа» – с «Виннипегом», «Калгари» будет противостоять «Айлендерс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Детройт – Флорида
Дата проведения
7 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео

 

Вашингтон – Нэшвилл
Дата проведения
7 января, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

 

Виннипег – Тампа-Бэй
Дата проведения
7 января, 04.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

 

Чикаго – Аризона
Дата проведения
7 января, 04.30, «United Center (hoc)»
Онлайн матча Видео

 

Калгари – Айлендерс
Дата проведения
7 января, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Сан-Хосе
Дата проведения
7 января, 06.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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17 комментариев

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Be1983kot18leta@gmail.com
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Ответ Grigoriy_Kulikov
Фамилию смени кастрюле головый.
Игнорируйте шизоида .
Ему скоро сделают укол из кейла и он сам исчезнет
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Bartez1986
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Саша, у Шмурнова новогодние праздники не задались. А мы и рады. Продолжай
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Grigoriy_Kulikov
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Ответ Суворов Антон
Также выражаю полную поддержку Александру Шмурнову и Канадским Украинцам - Александр ПутинТим Овечкин бери чемодан и в Москву! На Родину! Нужно КХЛ поднимать!
Фамилию смени кастрюле головый.
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Osik92
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Хет-трик трик
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Ударв
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По следам Пивасенина: Саня готовит утку на Рождество, потому что законная супруга занята с детьми, поэтому может сегодня и не сыграть
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Суворов Антон
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Яша Калифорнийский ждёт противостояния Династия Айлендерс vs Вашингтонские..

Яша не жди.. 6 игр принципиальных будет.. НаБОНАНим мы Вашингтонских и отцепим от плей-офф..!
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ZlomSpb
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Ответ smiakishev
Сашке отдохнуть на 0+1, а то это зарево из латинской америке уже мешает спать
всем гАреть (с). Пусть забивает:))
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Splin
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Ответ Вадим Скорин
После 35 + лет Овечкин забил 103 шайбы, у Шейна Доуна 104, у Брэндана Шэнахэна 105. Дома " Нэшвиллу " Овечкин забил 7 шайб, надо добавлять, чего ему и пожелаю, " Вашингтону " победить.
Нельзя сравнивать того же Ови и Шэнахана
+1
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Суворов Антон
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Также выражаю полную поддержку Александру Шмурнову и Канадским Украинцам - Александр ПутинТим Овечкин бери чемодан и в Москву! На Родину!

Нужно КХЛ поднимать!
+1
-4
-3
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smiakishev
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Хотя не, против Нэшвилла нет победных, 1+0 и GWG, пусть дальше горит, отдохнуть можно и с Коламбусом через пару дней
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smiakishev
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Сашке отдохнуть на 0+1, а то это зарево из латинской америке уже мешает спать
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Вадим Скорин
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После 35 + лет Овечкин забил 103 шайбы, у Шейна Доуна 104, у Брэндана Шэнахэна 105. Дома " Нэшвиллу " Овечкин забил 7 шайб, надо добавлять, чего ему и пожелаю, " Вашингтону " победить.
+3
0
+3
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Суворов Антон
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Сегодня Калгари.. Хорошая у них команда.. Но они попадут под разъярённых Айлендерс!

Будет нелегко..

Но есть уверенность во вратаре, защите и схемах тренера Ламберта!
+1
-3
-2
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Дима Миронов
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Победы Нэшвиллу и Ови голов
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Пилипенко Дмитрий
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Авечкин, больше не надо забивать ! Я загадал это но Рождество !
+2
-3
-1
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e1ther - e1ther
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Let’s go Caps!!!
вот ведь бывает,притопил за питтушков из Пенсильвании в ЗМ,и админ заметил,и сразу,три дня бани,но я отмылся,честно)))
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ZlomSpb
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Саня, ждем продолжения серии.
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