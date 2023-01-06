НХЛ. «Вашингтон» примет «Нэшвилл», «Тампа» сыграет с «Виннипегом», «Детройт» – с «Флоридой», «Айлендерс» против «Калгари»

«Вашингтон» примет «Нэшвилл» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Детройт» сыграет с «Флоридой», «Тампа» – с «Виннипегом», «Калгари» будет противостоять «Айлендерс».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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