НХЛ. «Вашингтон» примет «Нэшвилл», «Тампа» сыграет с «Виннипегом», «Детройт» – с «Флоридой», «Айлендерс» против «Калгари»
«Вашингтон» примет «Нэшвилл» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Детройт» сыграет с «Флоридой», «Тампа» – с «Виннипегом», «Калгари» будет противостоять «Айлендерс».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 7 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 7 января, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 7 января, 04.00, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 7 января, 04.30, «United Center (hoc)»
- Дата проведения
- 7 января, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
- Дата проведения
- 7 января, 06.00, «Honda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Ему скоро сделают укол из кейла и он сам исчезнет
Яша не жди.. 6 игр принципиальных будет.. НаБОНАНим мы Вашингтонских и отцепим от плей-офф..!
Нужно КХЛ поднимать!
Будет нелегко..
Но есть уверенность во вратаре, защите и схемах тренера Ламберта!
вот ведь бывает,притопил за питтушков из Пенсильвании в ЗМ,и админ заметил,и сразу,три дня бани,но я отмылся,честно)))