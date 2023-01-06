Фигурист Ригини: «Сначала русские всех обыгрывали, и все хотели закончить, а теперь без русских никто не хочет кататься»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России ISU сборная Италии пары мужское катание Иван Ригини (Бариев) Фигурное катание

Итальянский и российский фигурист Иван Ригини, начавший тренерскую карьеру, поделился мнением об отсутствии сборной России на международных турнирах.

– Есть ли у вас какая-то глобальная цель в работе тренером?

– Хочется поднять фигурное катание чуть-чуть, потому что фигуристов с каждым годом становится все меньше и меньше. Наш спорт мегасложный и ни фига не развитый.

Сначала русские спортсмены всех обыгрывали, и поэтому все хотели закончить, а теперь без русских спортсменов никто не хочет кататься.

Давайте посмотрим на последний чемпионат мира на категорию спортивных пар. 14 пар-участников – когда вообще такое было? Всегда приезжали 30, еще отбирались через квалификацию. А сейчас даже не стоит вопроса о том, отберешься ли ты в произволку.

Фигурное катание теряет популярность. ISU (Международный союз конькобежцев) не финансируется настолько, насколько мог бы, поэтому люди не знают, как сделать классные соревнования.

А сейчас русские перестали приезжать, и популярность вообще упала до нуля, начал пропадать ажиотаж. А чтобы он появился, нужно вносить работу, которая проявится с годами.

Европейское фигурное катание нужно поднимать – мне стало это интересно, потому что в целом в фигурном катании все очень не очень, – заявил Ригини.

Доклад о популярности фигурки: главные рынки – Япония и США, у Трусовой рекорды по просмотрам, а Косторная интереснее Щербаковой

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27 комментариев

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Alexander X
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пары и танцы - так себе виды... тут проблема не в ису, толку "заваливать деньгами", если постоянная проблема с поиском "партнёра"...
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Ирина Чернявская
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Ответ Лужин
Кто эти все, кто эти никто, и кто этот Иван Ригини?
Иван Ригини! По моему, всем понятно что это русско- итальянец) ярче не придумаешь!
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Elenavasilevna
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Русские не "перестали приезжать", русских отстранили от соревнований. Вообще ситуация патовая, особенно в Европе. Кроме России на таком уровне ФК не развивается не в одной стране. Понятно, что уровень соревнований ниже плинтуса, особого интереса к данному виду спорта не вызовет.
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верю_в_волшебство)
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"а теперь без русских спортсменов никто не хочет кататься" - это кто не хочет кататься?)
Особенно итальянские парники, наверное, печалятся
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RWMen
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Ответ duffy
Ответил безграммотный тролль. Почитайте об "астме лыжников", и заодно узнаете что в сбонрной РФ половина таких же астматиков с ингаляторами))
Ты что здесь забыл, попрошайка?
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RWMen
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Ответ закрыт по беспределу
На уровне ISU да, наверняка потери серьëзные. У нас-то внутри с популярностью порядок.
Популярность фигурного катания в РФ на уровне 1-2%, остальные даже не знают лучших фигуристов страны.
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Лужин
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Кто эти все, кто эти никто, и кто этот Иван Ригини?
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Der neue
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Ответ Alestern
Фигурное катание, хоккей и т.д. (где россияне традиционно сильны и интересны) постепенно потеряют свою популярность из за отсутствия в этих видах спорта россиян… С этим можно спорить, но факт остается фактом…
Российские фигуристы с огромными отрывом-лучшие в мире.Все нам завидуют!
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sava k
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Выделяйте у себя такие же мега-гранты из бюджета, как у нас Навке, и будете в шоколаде.
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Dinamik1
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Правильно на руских всех собак можно было вешать все равно защитить не кому.
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Alestern
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Фигурное катание, хоккей и т.д. (где россияне традиционно сильны и интересны) постепенно потеряют свою популярность из за отсутствия в этих видах спорта россиян… С этим можно спорить, но факт остается фактом…
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RWMen
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Дайте это прочесть Родниной, о популярности фигурки
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Syndycate
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Ждем письмо украинской федерации ISU, где его попросят уволить)
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#nikon
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Снижение конкуренции приводит к падению зрелищности, соответственно падает интерес. По этой причине могут и деньги из фигурного катания уходить.
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Бедоносец
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Ответ Лемур
- Сказала норвежская астматичка? =))
Скорее украинский диванный мастер спорта международного класса по метанию известных субстанций.
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Меган Лайф
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Ответ Дима Берин
А что случилось? Вроде же все хорошо было в Европе. А сейчас плохо почему то
А что именно в Европе плохо сейчас?
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duffy
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Ответ Лемур
- Сказала норвежская астматичка? =))
Ответил безграммотный тролль. Почитайте об "астме лыжников", и заодно узнаете что в сбонрной РФ половина таких же астматиков с ингаляторами))
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Лемур
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Ответ duffy
Ерунда какая. Уверена что никто о русских даже не вспоминает. А если и вспоминают то в стиле "хорошо что этих допингистов нет"
- Сказала норвежская астматичка? =))
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закрыт по беспределу
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На уровне ISU да, наверняка потери серьëзные.
У нас-то внутри с популярностью порядок.
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Залина Малина
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Инресное мнение! Очень много всего наговорил, но все равно советую почитать полное интервью
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Дима Берин
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Ответ JL JL
Ой, ну да, конечно же! И, то правда, никто не хочит кататься. Прибавьте к этому, что вся Европа заморожена, почти голод, холод, все ходют заиндевелые с потухшим взглядом. Соревнования отменяются. Да что там говорить! Туалетной бумаги нет!
А что случилось? Вроде же все хорошо было в Европе. А сейчас плохо почему то
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JL JL
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Ой, ну да, конечно же! И, то правда, никто не хочит кататься. Прибавьте к этому, что вся Европа заморожена, почти голод, холод, все ходют заиндевелые с потухшим взглядом. Соревнования отменяются. Да что там говорить! Туалетной бумаги нет!
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Anna Morgan
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Во-первых, действительно ли фк потеряло популярность и относительно какого периода? Т.е. в 90-х в начале 00-х оно было популярно , а сейчас - нет? Но причем тут фигуристы из России?
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Abd
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В мире только в ЖО РФ впереди последние несколько лет.
МО Япония и США рулят.
Пары и танцы...
Европе и до этого фигурное были так себе.
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Владимир
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Всё очень, не очень 😁
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