Фигурист Ригини: «Сначала русские всех обыгрывали, и все хотели закончить, а теперь без русских никто не хочет кататься»

Итальянский и российский фигурист Иван Ригини, начавший тренерскую карьеру, поделился мнением об отсутствии сборной России на международных турнирах.

– Есть ли у вас какая-то глобальная цель в работе тренером?

– Хочется поднять фигурное катание чуть-чуть, потому что фигуристов с каждым годом становится все меньше и меньше. Наш спорт мегасложный и ни фига не развитый.

Сначала русские спортсмены всех обыгрывали, и поэтому все хотели закончить, а теперь без русских спортсменов никто не хочет кататься.

Давайте посмотрим на последний чемпионат мира на категорию спортивных пар. 14 пар-участников – когда вообще такое было? Всегда приезжали 30, еще отбирались через квалификацию. А сейчас даже не стоит вопроса о том, отберешься ли ты в произволку.

Фигурное катание теряет популярность. ISU (Международный союз конькобежцев) не финансируется настолько, насколько мог бы, поэтому люди не знают, как сделать классные соревнования.

А сейчас русские перестали приезжать, и популярность вообще упала до нуля, начал пропадать ажиотаж. А чтобы он появился, нужно вносить работу, которая проявится с годами.

Европейское фигурное катание нужно поднимать – мне стало это интересно, потому что в целом в фигурном катании все очень не очень, – заявил Ригини.

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