Норвежские биатлонисты занимают весь подиум на Кубке мира третью гонку подряд
Третью гонку подряд все призовые места на этапе Кубка мира по биатлона занимают норвежские спортсмены.
Сегодня Йоханнес Бо выиграл спринт на КМ в словенской Поклюке. Он опередил брата Тарьейя Бо, третьим финишировал Стурла Лагрейд.
17 декабря на третьем этапе Кубка мира во французском Анси Лагрейд стал победителем гонки преследования, вторым был Ветле Шостад Кристиансен, третьим – Йоханнес Бо.
18 декабря в Анси прошел масс-старт, победу в котором одержал Йоханнес Дале, вторым стал Лагрейд, третьим – Йоханнес Бо.
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