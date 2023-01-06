Норвежские биатлонисты занимают весь подиум на Кубке мира третью гонку подряд

Третью гонку подряд все призовые места на этапе Кубка мира по биатлона занимают норвежские спортсмены.

Сегодня Йоханнес Бо выиграл спринт на КМ в словенской Поклюке. Он опередил брата , третьим финишировал .

17 декабря на третьем этапе Кубка мира во французском Анси Лагрейд стал победителем гонки преследования, вторым был , третьим – Йоханнес Бо.

18 декабря в Анси прошел масс-старт, победу в котором одержал , вторым стал Лагрейд, третьим – Йоханнес Бо.