Норвежские биатлонисты занимают весь подиум на Кубке мира третью гонку подряд

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии Тарьей Бо Ветле Шостад Кристиансен Йоханнес Дале Стурла Хольм Лагрейд Биатлон

Третью гонку подряд все призовые места на этапе Кубка мира по биатлона занимают норвежские спортсмены. 

Сегодня Йоханнес Бо выиграл спринт на КМ в словенской Поклюке. Он опередил брата Тарьейя Бо, третьим финишировал Стурла Лагрейд

17 декабря на третьем этапе Кубка мира во французском Анси Лагрейд стал победителем гонки преследования, вторым был Ветле Шостад Кристиансен, третьим – Йоханнес Бо. 

18 декабря в Анси прошел масс-старт, победу в котором одержал Йоханнес Дале, вторым стал Лагрейд, третьим – Йоханнес Бо.

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40 комментариев

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yasvetik
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Ответ Бартоломью Робертс
Самое интересное, что у обеих Йоханнесов (Бо и КлэБо) рвущих всех соперников на мелкую ветошь, не было нормальной межсезонной подготовки. А может она и не нужна них...(совсем)?
Кто вам это сказал? У Бе была нормальная предсезонка, он сам говорил, что усердно тренил
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Виктор Ш.
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Ответ Ivan Ivanov
кто недовольный? пересмотрите. он там машет флагом и радостно обнимается.
Я интервью с ним хорошо помню)
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Юрий Костыгин
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Если так сезон пройдёт, то IBU вслед за FIS придётся какие-нибудь ограничители придумывать - сокращать дистанции, увеличивать штрафные круги, суперспринтов добавлять и т.д.
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Nina Hagen
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Лучший!
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Ivan Ivanov
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Ответ Виктор Ш.
Им и так весело, количество титулов важнее. Не то что когда Устюгов недовольный в эстафете финишировал на ОИ, типа «не помог» команде, все без него решили.
кто недовольный? пересмотрите. он там машет флагом и радостно обнимается.
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гилберт
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Ну так Большунова не допустили.
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Onion
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На этапе по биатлона. Так и живём...
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Verhovn
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Ответ Dead88 Poets
И что русские биатлонисты быстрее побегут ?)
Так норги сдохнут если у них препараты отобрать. Они же все официально больные😄
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Иван Иванов
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Ответ Александр Иванов
Все у кого мнение хоть немного отличается от одной части людей,это боты? Не могу просто понять прикол заносить всех в эту категорию
Точно такой коммен видел в ВК час назад. Ага.
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Cube Litening C:68X
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Ответ sava k
Ну, если Зильберман русская фамилия, то да, умерла.
Так это ж Серебряков..😁
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Verhovn
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Ответ Евгений Иванов
Как- будто с нашими было бы по -другому
Было бы по-другому. А как ты проверишь?)
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Иван Алейников
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Ответ Dead88 Poets
И что русские биатлонисты быстрее побегут ?)
Главные конкуренты норгов это Франция, ну или иногда Германия/Италия в зависимости от дисциплины. Но не российские спортсмены, к сожалению. По крайней мере в последние годы.
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NoWar
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Ответ Рав. Зильберман
Без русских конкуренция умерла
Если бы конкуренция умерла, то Йося не бегал бы как лось укушенный.
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Sport Gr
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Ответ Jhon Jhon
Я в ахye сколько ботов на спортс и вообще в рунете, наверно %70 уже
У Дудя здесь много таких
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Иван Алейников
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Ответ Александр Иванов
Все у кого мнение хоть немного отличается от одной части людей,это боты? Не могу просто понять прикол заносить всех в эту категорию
Какое мнение так называемых «ботов»? Чтоб понимать хотя б
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Александр Иванов
Все у кого мнение хоть немного отличается от одной части людей,это боты? Не могу просто понять прикол заносить всех в эту категорию
Ты что, в РФ 2022, все адекватные и со своим мнение, все те у кого есть критическое мышление и нет проблем с причинно следственной связью - это боты
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Анатолий К
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Да нормально, сильные норги всех рубят. Лишь бы остальные не обиделись и не перестали участвовать. Надо 4-5 команд норвежских допустить, интереснее будет.
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Vicing Charlsson
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Мужской биатлон к сожалению мёртв,Россияне выступают или нет, без разницы.
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Александр Иванов
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Ответ Jhon Jhon
Я в ахye сколько ботов на спортс и вообще в рунете, наверно %70 уже
Все у кого мнение хоть немного отличается от одной части людей,это боты? Не могу просто понять прикол заносить всех в эту категорию
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sava k
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Ответ Рав. Зильберман
Без русских конкуренция умерла
Ну, если Зильберман русская фамилия, то да, умерла.
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Dead88 Poets
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Ответ вовочка6762
Когда же у Норвегии отберут таблетки от астмы ?
И что русские биатлонисты быстрее побегут ?)
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Бартоломью Робертс
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Ответ Андоррский почтальон
Обоих. Просто поправлю.
Благодарю.
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Пилипенко Дмитрий
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Красавцы ! Вперёд норги ! Молодцы ! Прекрасно видеть соревнования в таком составе, без лишних людей
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Рав. Зильберман
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Без русских конкуренция умерла
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Андоррский почтальон
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Ответ Бартоломью Робертс
Самое интересное, что у обеих Йоханнесов (Бо и КлэБо) рвущих всех соперников на мелкую ветошь, не было нормальной межсезонной подготовки. А может она и не нужна них...(совсем)?
Обоих. Просто поправлю.
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