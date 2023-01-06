Умер бывший форвард сборной Италии Джанлука Виалли.

Экс-футболист «Сампдории», « », « » и « » скончался в 58 лет. Он боролся с раком поджелудочной железы с 2017 года.

В середине декабря 2022 года Виалли покинул должность главы делегации сборной Италии, заявив: «Цель – направить все силы на борьбу с заболеванием».

Виалли выиграл Евро-2020 вместе с Италией. Будучи игроком, он завоевал бронзу Евро-1988 и бронзу ЧМ-1990.

В «Сампдории» Виалли выиграл 6 трофеев, в том числе чемпионат Италии и Кубок обладателей кубков. С «Юве» он завоевал 5 трофеев, в том числе Лигу чемпионов и Кубок УЕФА. В «Челси» он взял 4 трофея, включая Суперкубок УЕФА.

Джанлука тренировал «Челси» и «Уотфорд». С лондонцами он выиграл 5 трофеев.

Виалли – ментальный лидер Италии. Он дважды победил рак благодаря семье, медитациям и вдохновляющим историям

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