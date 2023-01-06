Умер Джанлука Виалли. У экс-форварда «Юве» и Италии был рак поджелудочной железы

Теги Сампдория Челси Ювентус премьер-лига Англия сборная Италии по футболу серия А Италия Джанлука Виалли Кремонезе Джанлука Ди Марцио Футбол

Умер бывший форвард сборной Италии Джанлука Виалли.

Экс-футболист «Сампдории», «Ювентуса», «Челси» и «Кремонезе» скончался в 58 лет. Он боролся с раком поджелудочной железы с 2017 года.

В середине декабря 2022 года Виалли покинул должность главы делегации сборной Италии, заявив: «Цель – направить все силы на борьбу с заболеванием».

Виалли выиграл Евро-2020 вместе с Италией. Будучи игроком, он завоевал бронзу Евро-1988 и бронзу ЧМ-1990.

В «Сампдории» Виалли выиграл 6 трофеев, в том числе чемпионат Италии и Кубок обладателей кубков. С «Юве» он завоевал 5 трофеев, в том числе Лигу чемпионов и Кубок УЕФА. В «Челси» он взял 4 трофея, включая Суперкубок УЕФА.

Джанлука тренировал «Челси» и «Уотфорд». С лондонцами он выиграл 5 трофеев.

Виалли – ментальный лидер Италии. Он дважды победил рак благодаря семье, медитациям и вдохновляющим историям

Видели, как трогательно рыдали Манчини и Виалли друг у друга на плечах? Их красивой дружбе – 40 лет

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153 комментария

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Nuraly Amirov
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Ответ Усатый КозлоБык ©
Опять рак треклятый 😞 Когда же учёные его победят? Спи спокойно, Джанлука 😭
Рак сложно победить в целом, т к это даже не болезнь, а опухоль, которая в разных органах развивается по разному. Хорошая новость в том, что мы научились диагностировать на ранней стадии и бороться почти со всеми видами. Плохая - рак молодеет
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Игорь Новиков
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Ответ Sobachkin
Вот именно, вместо борьбы с недугом, тратятся силы и деньги на .....
Если бы не на войны и прочий бред тратили деньги, объединились бы всем миром, а так...
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nikaid nik
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Вечная память...
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kbakha
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Ужас, так быстро сгорел. Только недавно сосредоточился на полноценном лечении. Земля пухом. Болел за Челси из-за него и Дзолы
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Мосгорсуд
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58, это ничто для мужика((( Великолепный игрок был, земля пухом, соболезнования родным((
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Dm Kznts
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Светлая память
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kostyan_31
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Легенды Италии 90х уходят один за одним от этой страшной болезни… Виалли из любимых игроков детства был, все казался таким брутальным вожаком в Юве, следил за ним потом и в Челси, радовался успехам… Эх, молодой совсем, как и Синиша… Царство небесное 🙏🏼
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Антон Шамардин
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Ответ guero
Включаю рен-тв, а там играет какая-то команда в синем и у нее играющий тренер. Лысый такой мужик. Год 98 или 99 был. Мне 12 лет. Челси - запомнил я. Запомнил из-за Джанлуки Виалли.
Было дело, видел такое же, тогда же, и лет мне было где-то 10-11
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Ербол Оспанов
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Душил Михайличенко в САМПДОРИИ, выжил его. Леша в расцвете был.
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2RIN
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Покойся с миром, Капитан
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Геннадий Тимченко
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Ответ mbauer
Человек, для которого русский явно не родной язык, написал от чистого сердца. Написал так, что все поняли. Важно иметь язык, но ещё важнее иметь сердце. Имей, пожалуйста
Он же написал, что т9... А тебе лишь бы говна на вентилятор накидать 🤮
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Sobachkin
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Ответ Игорь Новиков
Сперва Синиша, теперь Лука... Проклятая болезнь!!
Вот именно, вместо борьбы с недугом, тратятся силы и деньги на .....
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Sobachkin
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Что ж за.....! Михайлович....Пеле....Виалли....
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Новокули26
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Земля пухом Джанлука
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Madridistas
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Джанлука покойся с миром! 🇮🇹
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Vova Volcov
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Ответ А.Э.РАСИМ
Хочу быть хорошии заплакать. Хочу быть хорошим и горевать по этому случаю. Мне 53 года. Я всегда указал и очень любил Джанлукка Виалли. Великий вожак и лидер самого любимого Ювентуса из всех Ювентусов. Покойся с миром. Мы будем помнить.
Покойся с миром!
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Maksat S
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Совсем недавно была статья о его борьбе с раком.
Ушел Синиша теперь вот Джанлука.
Покойся с миром футболист !
Теперь без всяких мучений будете гонять круглого там на небесах…
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mitos
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Сампдория 90-х, Виалли, Манчини, Михайлович, Ломбардо, эх....светлая память !
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Гриззли
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Ответ Game Over
Матч за серебрянные медали? Это как?
Это так. Матч за третье место = матч за серебро, так было до 1998 года. Лишь на ЧМ 1998 года ввели три комплекта медалей, вместо четырех. С тех пор 4 место не получает ничего. Неужели вы ни разу не слышали про то, что сборная СССР бронзовый призер ЧМ? Хотя СССР ни разу в тройке не был...
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Бродяга-симпатяга
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Земля пухом. Нападающий от бога
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Boni Jek
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Тут я прочёл пару негативных комментариев по этому случаю, сердец нет у таких людей, и люди они вообще.
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guero
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Включаю рен-тв, а там играет какая-то команда в синем и у нее играющий тренер. Лысый такой мужик. Год 98 или 99 был. Мне 12 лет. Челси - запомнил я. Запомнил из-за Джанлуки Виалли.
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Сергей Кузнецов
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Очень грустно!!! Будем помнить...классный был нападающий....
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Alexandr Donskoy
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Увы, такова жизнь....вечная память
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v6vngyr2dh
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Михайлович, теперь Виалли…. весьма прискорбно… Покойся с миром
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