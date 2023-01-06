посетил первый матч « » в 2023 году.

37-летний португалец не попал в заявку на матч с « », но присутствовал на трибунах.

Криштиану, в частности, стоя аплодировал первому голу «Аль-Насра» в ворота «Аль-Таи», который забил Талиска.