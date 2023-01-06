Роналду стоя аплодировал голу «Аль-Насра» в ворота «Аль-Таи»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Аль-Таи Футбол

Криштиану Роналду посетил первый матч «Аль-Насра» в 2023 году.

37-летний португалец не попал в заявку на матч с «Аль-Таи», но присутствовал на трибунах.

Криштиану, в частности, стоя аплодировал первому голу «Аль-Насра» в ворота «Аль-Таи», который забил Талиска.

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72 комментария

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И ЭТО В 37 ЛЕТ!
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Экочёрт 4000
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Ответ Volgogradets
Да всем аль-насра
мессиглорам так аль-насрать на чемпионат СА и лично Роналдо, что они будут бегать в каждую соответствующую новость и там жиденько аль-срать
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Verhovn
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Ответ Контрольный выстрел
Он конечно чертовски богат, но по человечески его жалко - превращается в клоуна. )
Он сам всё обгадил. У меня к нему не было неприязни, до его вью Моргану. Да и сестрёнки постарались к имиджу. Может ему и всё равно на мнение "плебеев", но ведь из этого и складывается образ обсуждаемого в целом.
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Что с рылом?
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Ответ Даня Чебыкин
как ни странно, но эти якобы 200 мультов только усиливают фарс.
Зависть твою это усиливает. Один и считай карьеру завершил и 200 лямов получает при этом. А ты и карьеру не начинал и на дошик накопить не в силах.
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Spartakus1984
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Он хоть понял в какой форме играте его команда?
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Даня Чебыкин
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Ответ vintus don
Ну теперь должен принять Ислам и сделать обрезание .
низзя обрезание, ботокс вытечет
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Константин Кв
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За 200 лямов он и лезгинку сплясать должен был!
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Даня Чебыкин
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Ответ Lordk
200 лямов в год — это жалкое окончание карьеры футболиста?? Странное мнение.
как ни странно, но эти якобы 200 мультов только усиливают фарс.
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Vlados 86
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Ждал эту новость. Спасибо, что в главные вывели!
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Sergey
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Ответ Nerazzurri-88
И?
Ну вот если бы он вообще не отпраздновал, ух бы ему тут
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Контрольный выстрел
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Он конечно чертовски богат, но по человечески его жалко - превращается в клоуна. )
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Vaksinator
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новость дня
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llolishe
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Когда понял что стату легко можно набить
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Адилбек Туманшаев
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И это в 38 лет
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Я Гражданин Мира
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Ответ Терминатор///Айлбибекович
Сомнительной ориентации.
Вы проста оскарбляете тех больещиков которые искренне любить Роналду как великого футболиста.
Я считаю у вас есть проблема в воспитание
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Пас на пустые для Роналду
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Ответ Кирилл Голивец
Вчера были в компании людей, с которыми спорили про то, какой психотипаж может симпатизировать Роналду)))) Пришли к выводу, что обычно это позеры, которых унижают в средней школе и они живут с мыслью чем-то громко отомстить миру) и человек с похожим менталитетом из селебов для них является ретранслятором этих ценностей. Вот, собственно и подтверждение
Мда, вот это у вас интеллектуальные разговоры.
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Verhovn
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Ответ Жалько Печалич
После этого присел, можно тоже новость запилить..
И пукнул. Это тоже вызовет интерес😃
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Muhammad Juraev
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Талиска посвдит кринжа на лавку
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Артём Назмутдинов
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А в раздевалку не ушёл?
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REALITY
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Естественно!!! Он с детства за Аль-Наср!
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vintus don
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Ну теперь должен принять Ислам и сделать обрезание .
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Пирс Морган
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Заголовок на дебютный матч берите:

Скорее всего в этом матче дебютирует легенда "Манчестера Юнайтед" Криштиану Ранальда. Выбор стоял между клубами ДНР и Аль-Насром, но все таки он выбрал Аль-Наср, надеюсь он там приживется. Какого-то января ждем пента трик с пенальти и пента трик с игры. Надеюсь легенда нас не подведет и принесет разгромную победу.
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EminenceGrise
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Ну все! Пора давать золотой мяч!
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Dmitry Shaolin
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Ответ Кирилл Голивец
Вчера были в компании людей, с которыми спорили про то, какой психотипаж может симпатизировать Роналду)))) Пришли к выводу, что обычно это позеры, которых унижают в средней школе и они живут с мыслью чем-то громко отомстить миру) и человек с похожим менталитетом из селебов для них является ретранслятором этих ценностей. Вот, собственно и подтверждение
скорее наоборот, у вас компания из тех, кого обижали в средней школе. А КР в большей части симпатизируют победители по жизни. Те, кто берет, что захочет. А вам остается только слюни пускать.
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-3
-3
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Михаил Енилин
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Ответ Максим Доплатюк
И переходим к важным новостям
К другим важным новостям☝🏻
+3
0
+3
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