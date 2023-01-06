Роналду стоя аплодировал голу «Аль-Насра» в ворота «Аль-Таи»
Криштиану Роналду посетил первый матч «Аль-Насра» в 2023 году.
37-летний португалец не попал в заявку на матч с «Аль-Таи», но присутствовал на трибунах.
Криштиану, в частности, стоя аплодировал первому голу «Аль-Насра» в ворота «Аль-Таи», который забил Талиска.
Я считаю у вас есть проблема в воспитание
Скорее всего в этом матче дебютирует легенда "Манчестера Юнайтед" Криштиану Ранальда. Выбор стоял между клубами ДНР и Аль-Насром, но все таки он выбрал Аль-Наср, надеюсь он там приживется. Какого-то января ждем пента трик с пенальти и пента трик с игры. Надеюсь легенда нас не подведет и принесет разгромную победу.