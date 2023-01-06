Роман Ротенберг: «На матчах СКА на выезде всегда полные трибуны. Это хороший показатель – значит, наш хоккей всем нравится»

Теги Салават Юлаев СКА болельщики КХЛ Роман Ротенберг детский хоккей Хоккей

Роман Ротенберг после матча с «Салаватом» (1:5) высказался о посещаемости игр СКА.

«Наша задача, чтобы как можно больше людей ходили на хоккей, чтобы как можно больше детишек ходили в хоккейные школы.

Хочу отметить, что на матчах СКА на выезде всегда полные трибуны. Благодарны болельщикам в городах, где мы играем.

Это хороший показатель – значит, наш хоккей всем нравится. А мы будем делать все, чтобы побеждать в каждом матче», – сказал главный тренер СКА.

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
IVAN-67
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Shamarin
Ты после того как в очередной раз погоняешь на этот матч, не забудь заглянуть в турнирную таблицу. А потом посмотри в интернАте, что значит слово "дистанция")
Я видел как великого опускал СЮ , Витязь , ЦСКА дважды совсем недавно . Таблица регулярки это статистика. А нагнут мажорика судя по всему не взирая на два состава в ПО очень быстро без допинга.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shamarin
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ IVAN-67
Ой! Как же я просмотрел , как мажорика рылом на землю грешную опускали. Как там горячий финский парень себя вёл на тренерском посту не увидел . Обязательно пересмотрю. С праздником всех спортсменов и болельщиков России.
Ты после того как в очередной раз погоняешь на этот матч, не забудь заглянуть в турнирную таблицу. А потом посмотри в интернАте, что значит слово "дистанция")
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Некрасов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Открою секрет, Роман , кроме гл(т)уууупыххх людей, ты и ваш клуб никому не нравится !
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ми Ша
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Шиворот на выворот. Это,Рома,значит что все желают увидеть как твоя команда проигрывает
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lock0000
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Нравится может хоккей Торпедо, на него везде аншлаг, а кабинет люди ходят с надеждой, что болотным бу лки раздвинут. И сегодня это осуществилось.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Вавилов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кусок дур@ка
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
IVAN-67
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да уж, есть чему поучиться у приемника Тарасова((( НХЛ ждёт этого самородка((((
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Тимченко
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Полные трибуны ❓🤔 а ФАНуйди уже внедрён на хоккее❓
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kutavlik
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вообще-то все пришли поболеть за СЮ, а никак не за газпром, который ненавидят 90% болел и желают им только поражения: и в футболе, и в хоккее!!!!
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
IVAN-67
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ой! Как же я просмотрел , как мажорика рылом на землю грешную опускали. Как там горячий финский парень себя вёл на тренерском посту не увидел . Обязательно пересмотрю. С праздником всех спортсменов и болельщиков России.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
продавец-пипец
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да не "ваш хоккей" нравится!Вся Россия хочет видеть как в очередной раз роме-упырёнку очёчко разорвут на британский флаг!!!
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ruslanych
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Все хотят увидеть, как вротенбергский клуб вынесут, как в Уфе)
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Желтоусов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Просто везде местные болельщики жаждут победы своей команды именно над СКА с его Газпромом.
+30
-1
+29
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Голубой лев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хоккей бодрый, канеш. Но стабильность в районе плинтуса валяется.
С другой стороны когда ещё экспериментировать и играть в открытый хоккей?!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роберт Ганиев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вживую на Йозе пришли посмотреть)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ачиваков Марат
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В Уфе всегда полные требуны. А сегодня был особенный день, всем хотелось посмотреть, как Салават надерёт выСКАчек.
+46
-1
+45
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bartez1986
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да там просто тренеры со всего города приходят, чтобы в конспектах Йозе что-нибудь подсмотреть
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий