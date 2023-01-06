Роман Ротенберг: «На матчах СКА на выезде всегда полные трибуны. Это хороший показатель – значит, наш хоккей всем нравится»
Роман Ротенберг после матча с «Салаватом» (1:5) высказался о посещаемости игр СКА.
«Наша задача, чтобы как можно больше людей ходили на хоккей, чтобы как можно больше детишек ходили в хоккейные школы.
Хочу отметить, что на матчах СКА на выезде всегда полные трибуны. Благодарны болельщикам в городах, где мы играем.
Это хороший показатель – значит, наш хоккей всем нравится. А мы будем делать все, чтобы побеждать в каждом матче», – сказал главный тренер СКА.
С другой стороны когда ещё экспериментировать и играть в открытый хоккей?!