Роман Ротенберг: «На матчах СКА на выезде всегда полные трибуны. Это хороший показатель – значит, наш хоккей всем нравится»

после матча с « » (1:5) высказался о посещаемости игр СКА.

«Наша задача, чтобы как можно больше людей ходили на хоккей, чтобы как можно больше детишек ходили в хоккейные школы.

Хочу отметить, что на матчах СКА на выезде всегда полные трибуны. Благодарны болельщикам в городах, где мы играем.

Это хороший показатель – значит, наш хоккей всем нравится. А мы будем делать все, чтобы побеждать в каждом матче», – сказал главный тренер .