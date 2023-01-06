В память о Виалли все матчи уик-энда в Италии начнутся с минуты молчания
В Италии на выходных почтят память Джанлуки Виалли.
Экс-футболист «Сампдории», «Ювентуса», «Челси» и сборной Италии скончался в 58 лет. Он боролся с раком поджелудочной железы с 2017 года.
Итальянская федерация футбола сообщила, что все игры, который пройдут в этот уик-энд, начнутся с минуты молчания.
Виалли – ментальный лидер Италии. Он дважды победил рак благодаря семье, медитациям и вдохновляющим историям
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