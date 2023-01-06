В память о Виалли все матчи уик-энда в Италии начнутся с минуты молчания

Теги Интер Рома Милан Лацио Ювентус сборная Италии по футболу серия А Италия Наполи Джанлука Виалли Д2 Италия Д3 Италия Федерация футбола Италии Д4 Италия Футбол

В Италии на выходных почтят память Джанлуки Виалли.

Экс-футболист «Сампдории», «Ювентуса», «Челси» и сборной Италии скончался в 58 лет. Он боролся с раком поджелудочной железы с 2017 года.

Итальянская федерация футбола сообщила, что все игры, который пройдут в этот уик-энд, начнутся с минуты молчания.

Виалли – ментальный лидер Италии. Он дважды победил рак благодаря семье, медитациям и вдохновляющим историям

Видели, как трогательно рыдали Манчини и Виалли друг у друга на плечах? Их красивой дружбе – 40 лет

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арт-блесны
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Печально! Не стало ещё одного яркого и любимого футболиста....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Жаник Абуов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ инок
Правильное решение. Ушел из жизни великий игрок...
Очлеориащоыикоиа
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Правильное решение. Ушел из жизни великий игрок...
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сын маминой подруги
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Одно из первых воспоминаний об ЛЧ (хронологически) – дуэт Виалли-Раванелли, с которым "Ювентус" в последний раз взял награду.
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Boni Jek
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Даже не обсуждается....
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий