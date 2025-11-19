Семин о словах Бубнова о «никому не нужной сборной»: «Сборная России – национальное достояние, это всегда звучит гордо. Сейчас непростой период, но совсем скоро мы вернемся»

Юрий Семин: сборная России – национальное достояние, мы вернемся в турниры.

Бывший тренер сборной России Юрий Семин не согласился со словами Александра Бубнова о национальной команде.

В ходе «Коммент.Шоу» бывший защитник сборной СССР заявил : «Сборная России никому не нужна. Сборная нужна только для официальных международных игр».

«Сложно воспринимать всерьез некоторые высказывания, которые мы слышим в программе «Коммент.Шоу». Сборная России все-таки – это национальное достояние. И сейчас там идет большая работа в такой непростой период для команды. РФС всегда в поиске соперников, всегда старается сделать матч интересным для зрителя, приглашает артистов, дает возможность пообщаться с легендами отечественного футбола. Это великолепно. Мало с чем можно сравнить посещаемость товарищеский матчей нашей сборной. Всегда приходят тысячи людей. И не только в Москве, но и в других городах России. В Волгограде был хороший матч, люди получили громадное удовольствие.

Естественно, нам могут не нравится отдельные результаты сборной России. Это естественно. Здесь главное понять, что нужно исправить, чтобы сделать лучше. В последних матчах мы не одержали победы, но они дали нам хороший импульс для того, чтобы понять, что нам делать дальше. Получили полезный опыт. Нынешнее поколение ребят должно участвовать в международных играх, должно пройти через национальную сборную и прочувствовать, что это такое. Сборная – всегда звучит гордо. Я верю в то, что совсем скоро, в ближайшем будущем, мы вернемся на международную арену. И будем готовы к этому», – заявил Семин.