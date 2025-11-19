  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семин о словах Бубнова о «никому не нужной сборной»: «Сборная России – национальное достояние, это всегда звучит гордо. Сейчас непростой период, но совсем скоро мы вернемся»
40

Семин о словах Бубнова о «никому не нужной сборной»: «Сборная России – национальное достояние, это всегда звучит гордо. Сейчас непростой период, но совсем скоро мы вернемся»

Юрий Семин: сборная России – национальное достояние, мы вернемся в турниры.

Бывший тренер сборной России Юрий Семин не согласился со словами Александра Бубнова о национальной команде.

В ходе «Коммент.Шоу» бывший защитник сборной СССР заявил: «Сборная России никому не нужна. Сборная нужна только для официальных международных игр».

«Сложно воспринимать всерьез некоторые высказывания, которые мы слышим в программе «Коммент.Шоу». Сборная России все-таки – это национальное достояние. И сейчас там идет большая работа в такой непростой период для команды. РФС всегда в поиске соперников, всегда старается сделать матч интересным для зрителя, приглашает артистов, дает возможность пообщаться с легендами отечественного футбола. Это великолепно. Мало с чем можно сравнить посещаемость товарищеский матчей нашей сборной. Всегда приходят тысячи людей. И не только в Москве, но и в других городах России. В Волгограде был хороший матч, люди получили громадное удовольствие.

Естественно, нам могут не нравится отдельные результаты сборной России. Это естественно. Здесь главное понять, что нужно исправить, чтобы сделать лучше. В последних матчах мы не одержали победы, но они дали нам хороший импульс для того, чтобы понять, что нам делать дальше. Получили полезный опыт. Нынешнее поколение ребят должно участвовать в международных играх, должно пройти через национальную сборную и прочувствовать, что это такое. Сборная – всегда звучит гордо. Я верю в то, что совсем скоро, в ближайшем будущем, мы вернемся на международную арену. И будем готовы к этому», – заявил Семин.

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?25128 голосов
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoЮрий Семин
болельщики
товарищеские матчи (сборные)
logoРФС
Политика
Коммент.Шоу
logoАлександр Бубнов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семин о встрече с Дегтяревым: «У него большой интерес помочь российскому футболу. Министр хочет, чтобы он развивался, прекрасно знает всю статистику. Услышал от нас нюансы»
19 ноября, 14:24
Бубнов о Карпине: «Сбитый летчик. Когда он был сильным? Начиная с «Армавира» всем лапшу вешал – взяли, чтобы в первую лигу поднял, а он в третью вывел»
19 ноября, 08:40
«Надо РФС разогнать к чертям, а футболистам платить три копейки. Мяч даже пинать не могут, позор. В других видах спортсменов ругают, а с этих как с гуся вода». Александр Тихонов о 0:2 с Чили
18 ноября, 19:36
Главные новости
Прокуратура Тулузы начала проверку жеста Деннума в адрес Эбоно из «Гавра» на предмет расизма: «Нужно бороться с преступлениями, подрывающими ценности нашей республики»
вчера, 21:38
Садьо Мане: «Роналду – пример для подражания для каждого футболиста. Я никогда не видел таких игроков»
вчера, 20:59
«Росарио Сентраль» Ди Марии признан чемпионом лиги Аргентины – титул учредили сегодня на заседании исполкома
вчера, 20:54Фото
Руни о Кейне: «Напоминает Криштиану в молодости. Иногда он бьет под безумным углом, и ты думаешь: «Зачем?» Можно попросить пас – ему все равно, он пробьет снова»
вчера, 20:31
Жоан Лапорта: «Возвращение Месси в «Барселону» в качестве игрока нереалистично. Мы работаем над проектом для будущего, и если ты живешь прошлым, то почти не двигаешься вперед»
вчера, 20:19
Президент «Ливерпуля» Вернер: «Виртц поразительно талантлив. Возможно, он выиграет «Золотой мяч». Когда есть шанс взять такого игрока, надо его использовать»
вчера, 20:10
Сыграйте в игру детства и получите ретрофутболку любимой легенды!
вчера, 20:00Тесты и игры
«Локомотив» продаст или отдаст в аренду Сарвели, Салтыкова и Годяева («Чемпионат»)
вчера, 19:18
Мовсесьян об академии «Спартака»: «Хотим единую методику и играть в интеллектуальный футбол имени Черенкова. Чтобы переоделись – и все равно видно, кто из двух команд «Спартак»
вчера, 19:09
Губерниев о «Спартаке»: «Должны назначить российского тренера. Есть Шалимов, Юран, Карпин свободен. Но если Романов удержит шапку Мономаха и взойдет на трон, все может быть хорошо»
вчера, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Локо» умеет здорово играть вторым номером против фаворитов и может зацепиться за победу в матче с «Краснодаром». Наумов об игре РПЛ
20 минут назад
Ташуев о лимите на тренеров: «Среди иностранцев надо брать не кого попало, а тех, кто оставит след в нашем футболе»
35 минут назад
Руни считает, что Кейн будет величайшим английским игроком: «Просто исходя из его голов и выступлений. И он побьет рекорд по матчам за сборную»
вчера, 22:06
«Сити» скоро начнет переговоры с Фоденом о продлении контракта. В случае с Родри «горожане» сперва хотят посмотреть на его восстановление от травмы (Daily Mail)
вчера, 21:56
Лапочкин о назначении Карасева на игру «Спартак» – ЦСКА: «Кто, если не он? Сергей обрел форму, которой у него не было два года, последние игры провел на очень высоком уровне. И опыт огромный»
вчера, 21:43
Мостовой о Головине: «Не люблю давать советы, потому что их никто не слушает. Он пожертвовал хорошим футболом ради наград, но трофеев почти нет – и не будет, если останется в «Монако»
вчера, 21:14
Головин о 5:0 с Саудовской Аравией на ЧМ-2018: «На нас обвалился негатив, что мы плохо сыграли в контрольных матчах. И за одну игру мы развернули всю страну в противоположную сторону»
вчера, 19:59
Вингер «Брентфорда» Карвалью пропустит остаток сезона из-за травмы «крестов»
вчера, 19:46
«МЮ» почтил память экс-басиста The Stone Roses Гари Маунфилда, умершего в 63 года: «Клуб был частью его ДНК»
вчера, 19:33
Ули Хенесс: «Кейн на одном уровне с Гердом Мюллером и Левандовским, у него топовые показатели. И мне нравится, что поначалу Харри просто ждал мяча в штрафной, а теперь стал плеймейкером»
вчера, 18:15