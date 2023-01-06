Чеферин – единственный кандидат на выборах президента УЕФА

У Александера Чеферина не будет конкурентов на выборах президента УЕФА.

Союз европейских футбольных ассоциаций сообщил о том, что до дедлайна лишь 55-летний словенец зарегистрировал свою кандидатуру.

Выборы президента состоятся на 47‑м конгрессе УЕФА 5 апреля 2023 года в Лиссабоне.

Чеферин возглавляет с 2016 года.