Чеферин – единственный кандидат на выборах президента УЕФА
У Александера Чеферина не будет конкурентов на выборах президента УЕФА.
Союз европейских футбольных ассоциаций сообщил о том, что до дедлайна лишь 55-летний словенец зарегистрировал свою кандидатуру.
Выборы президента состоятся на 47‑м конгрессе УЕФА 5 апреля 2023 года в Лиссабоне.
Чеферин возглавляет УЕФА с 2016 года.
5 кандидатов было на выборах президента Белоруссии
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2020)
У нас, в РФ, на последних выборах президента в 2018 году было 8 зарегистрированных кандидатов
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2018)
А как у вас, я не знаю где - это ваши проблемы.
Процент подтасовок в Беларуси и Штатах , конечно разный, но подход к выборам в принципе, схож.
И Мира другого мы бы не увидели . Все было бы (+/-) так же. Для не умеющих думать самостоятельно ( это я не о вас) Меркель с Макроном в один голос сказали все эти Минск -1 и Минск-2 были для подготовки украинской армии.
Года с 16 я писал, что война неизбежна ( и мы вроде с вами это как то обсуждали) но народ лишь ругался и жаловался адм инам
А , если серьёзно , то ковид с его голосованием по почте лишили Трампа победы !
Возможно мы бы сейчас жили в другом мире …
это другое !
нет Чеферина - нет УЕФА