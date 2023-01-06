Чеферин – единственный кандидат на выборах президента УЕФА

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига УЕФА Александер Чеферин Футбол

У Александера Чеферина не будет конкурентов на выборах президента УЕФА.

Союз европейских футбольных ассоциаций сообщил о том, что до дедлайна лишь 55-летний словенец зарегистрировал свою кандидатуру.

Выборы президента состоятся на 47‑м конгрессе УЕФА 5 апреля 2023 года в Лиссабоне.

Чеферин возглавляет УЕФА с 2016 года.

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52 комментария

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Брулин
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Все по плану в УЕФА , Чеферин всех устраивает , деньги зарабатывает , со всеми делится .
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Молодой Френки
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Смешно.
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Perfetto
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Ответ Андоррский почтальон
В Германии. Там у Меркель пять сроков было.
Да,, но всё по -закону, под себя она ничего не меняла. Могла и остаться, но ушла
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Александр Русанов
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Все российские ноу-хау решили украсть - от формата кубка и медиалиг до выборов. Европейцы столько боролись с советскими компартиями, что в итоге стали ими же.
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trashbox
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Ответ Слава Дробышевкий
ну еще в Беларуси тоже
Какие же вы... нелюбопытные
5 кандидатов было на выборах президента Белоруссии
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2020)
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trashbox
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Ответ Cruel Snake
Единственный кандидат в президенты. Так не только у нас
У кого из вас ?
У нас, в РФ, на последних выборах президента в 2018 году было 8 зарегистрированных кандидатов
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2018)
А как у вас, я не знаю где - это ваши проблемы.
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Яя
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Ответ OldRedWhite
+/ Хорррош ! ))) А , если серьёзно , то ковид с его голосованием по почте лишили Трампа победы ! Возможно мы бы сейчас жили в другом мире …
дело в подтасовках а не голосовании по почте.
Процент подтасовок в Беларуси и Штатах , конечно разный, но подход к выборам в принципе, схож.

И Мира другого мы бы не увидели . Все было бы (+/-) так же. Для не умеющих думать самостоятельно ( это я не о вас) Меркель с Макроном в один голос сказали все эти Минск -1 и Минск-2 были для подготовки украинской армии.
Года с 16 я писал, что война неизбежна ( и мы вроде с вами это как то обсуждали) но народ лишь ругался и жаловался адм инам
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Haman
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Ответ Roman Araslanov
Где то я это уже видел…)
В той же Швейцарии. Рене Фазель был президентом ИИХФ 27 лет подряд (1994-2021) :)
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Гекдениз Кардениз
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После фоток с гробом Пеле цинично выбирать этого ублюдка
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Sergej Klassen
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Ответ Андоррский почтальон
В Германии. Там у Меркель пять сроков было.
Меркель была канцлером, а не президентом. Kanzler - это, премьер-министр.
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OldRedWhite
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Ответ Яя
В Беларуси другое. Там, как в Штатах, президентом стал кандидат проигравший выборы.
+/ Хорррош ! )))
А , если серьёзно , то ковид с его голосованием по почте лишили Трампа победы !
Возможно мы бы сейчас жили в другом мире …
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Alexander Kochet
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Где я видел подобное уже? А да, старый педофил-террорист в ресей вечно один кандидат
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liv6
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как-то не демократично
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nicholas_urfe.
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Ответ Stivi M.D.
Средний срок работы президентов УЕФА 8-10 лет, кто-то даже успел 17 лет посидеть, а ура-патриоты уже спешат открыть рот, не зная матчасти🤡
матчасть чего?
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Яя
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Ответ afganskymak
Выборы в коммерческой организации и в государстве...одно и тоже. Как сравнение цензуры на ютубе и на уровне государства в России.
Да знаем мы )))
это другое !
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afganskymak
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Ответ Яя
Вот наши доморощенные "демократы" сейчас раскудахтаются. Когда у нас были такие выборы, ор стоял просто истеричный. Хотя может это другое ???
Выборы в коммерческой организации и в государстве...одно и тоже. Как сравнение цензуры на ютубе и на уровне государства в России.
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-= Masteryuga =-
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ВВП запустил тренд... А еще вякают на нашу авторитарность, лицемеры
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Сергей Николаенко
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Чеферин - это УЕФА, УЕФА - это Чеферин!
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Уся Ваткин
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есть Чеферин - есть УЕФА
нет Чеферина - нет УЕФА
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Флоренти́но Пéрес
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Чефетин, Чефешенко.
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Sevuska
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Все на выборы 🗳️!
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Ваня Колобов
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А говорят только в России отсутствие выбора😆
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Stivi M.D.
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Средний срок работы президентов УЕФА 8-10 лет, кто-то даже успел 17 лет посидеть, а ура-патриоты уже спешат открыть рот, не зная матчасти🤡
+2
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Vadim Slutsky
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Надо добавить: единственный ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ кандидат...
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old folk
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Ответ Андоррский почтальон
В Германии. Там у Меркель пять сроков было.
Тоже была единственным кандидатом, а конкурентов в тюрьму сажала?😉
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-6
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