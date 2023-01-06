Роналду пожелал удачи «Аль-Насру» в первом матче в 2023 году

пожелал удачи партнерам по « » в первом матче в 2023 году.

«Удачи, команда», – написал 37-летний португалец в социальной сети.

В пятницу «Аль-Наср» в 12-м туре чемпионата Саудовской Аравии сыграет против «Аль-Таи». Роналду не попал в заявку на матч.