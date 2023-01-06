Роналду пожелал удачи «Аль-Насру» в первом матче в 2023 году
Криштиану Роналду пожелал удачи партнерам по «Аль-Насру» в первом матче в 2023 году.
«Удачи, команда», – написал 37-летний португалец в социальной сети.
В пятницу «Аль-Наср» в 12-м туре чемпионата Саудовской Аравии сыграет против «Аль-Таи». Роналду не попал в заявку на матч.
Потом начинаются истерики!
Роналду стоя аплодировал голу Аль-Насра
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Роналду пожелал удачи Аль-Насру
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Роналду не попал в заявку Аль-Насра
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Ребят, та сделайте вы уже на главной онлайн как с последним днём трансферного окна. Не мучайте людей. Среди этого Роналдупомешательства теряются действительно важные новости.
Так Роналду всё-таки помидор, а не фрукт)
Это не либеральная Европа
Даже на НГ ничего не выложил ,да и цитатки Стэтхэма из паблика ВК перестал использовать
что там контракт говорит?