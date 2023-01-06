Роналду пожелал удачи «Аль-Насру» в первом матче в 2023 году

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду пожелал удачи партнерам по «Аль-Насру» в первом матче в 2023 году.

«Удачи, команда», – написал 37-летний португалец в социальной сети.

В пятницу «Аль-Наср» в 12-м туре чемпионата Саудовской Аравии сыграет против «Аль-Таи». Роналду не попал в заявку на матч.

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27 комментариев

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Vlados 86
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Неожиданно. Вот так вот вял и пожелал удачи? Кто бы мог подумать... Спасибо спортс, что освещаете это важнейшее событие в мире футбола.
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Muhammad Juraev
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Да он везде поначалу так "за команду"..
Потом начинаются истерики!
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Temp LC
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Ответ blaugrana_man
Главные новости: Роналду стоя аплодировал голу Аль-Насра . . Роналду пожелал удачи Аль-Насру . . . Роналду не попал в заявку Аль-Насра . . Ребят, та сделайте вы уже на главной онлайн как с последним днём трансферного окна. Не мучайте людей. Среди этого Роналдупомешательства теряются действительно важные новости.
Ты забираешь у них хлеб
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blaugrana_man
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Главные новости:

Роналду стоя аплодировал голу Аль-Насра
.
.
Роналду пожелал удачи Аль-Насру
.
.
.
Роналду не попал в заявку Аль-Насра
.
.

Ребят, та сделайте вы уже на главной онлайн как с последним днём трансферного окна. Не мучайте людей. Среди этого Роналдупомешательства теряются действительно важные новости.
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bijbajbo
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Один лучшие ЧМ выиграл, стал лучшим во всех рейтингах, другой аль Наср приветствует
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Рустам Атаев
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Все теперь крыжь официально легенда!Аль наср победил!)
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андрэ
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💪💪💪💪
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Игорь Климов
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Ответ уличный иуда
Мне даже как-то не верится до сих пор, что он перешел в лигу бедуинов…
Так ему тут самое место.
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Козябра
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аль насру, аль не насру...
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Three Days Grace
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Ответ Фанат Аль-Насра
После ЧМ Месси Роналдыч жестко приуныл в инсте,конечно Даже на НГ ничего не выложил ,да и цитатки Стэтхэма из паблика ВК перестал использовать
ты сын кэтрин майорги или че тебе этот португал сделал?)
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Пирс Морган
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Ответ nicknametoyou
а интересно.. действующий кэп Аль-Насра отдаст подвязку Роналду.. что там контракт говорит?
По контракту он ему вообще должен отдаться
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Пирс Морган
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Удачи, команда, я к Бадру
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Пирс Морган
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Ответ Фанат Аль-Насра
После ЧМ Месси Роналдыч жестко приуныл в инсте,конечно Даже на НГ ничего не выложил ,да и цитатки Стэтхэма из паблика ВК перестал использовать
Фаталити получил
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AC.Milan.Fan
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Пожелал удачи, и отправился балдеть на свою яхту 🤭😄
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SayMyName
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Пока что играет на том же уровне, что был в АПЛ в МЮ. Поддерживает взятый темп.
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Ллб
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Ответ nicknametoyou
а интересно.. действующий кэп Аль-Насра отдаст подвязку Роналду.. что там контракт говорит?
Подвязку?)
Так Роналду всё-таки помидор, а не фрукт)
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Barsa! bolshe chem klub
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Ответ nicknametoyou
а интересно.. действующий кэп Аль-Насра отдаст подвязку Роналду.. что там контракт говорит?
Роналду привык швырять повязки, а арабы могут не простить...

Это не либеральная Европа
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topeleven
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Ответ Фанат Аль-Насра
После ЧМ Месси Роналдыч жестко приуныл в инсте,конечно Даже на НГ ничего не выложил ,да и цитатки Стэтхэма из паблика ВК перестал использовать
Всё-таки никогда нельзя оценивать себя в сравнении с другими людьми. И вроде бы ты Криштиану Роналду, фактически миллиардер, один из лучших футболистов в истории, но огорчаешься из-за успехов другого...
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Barsa! bolshe chem klub
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Посыл тренеру...
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Фанат Аль-Насра
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После ЧМ Месси Роналдыч жестко приуныл в инсте,конечно
Даже на НГ ничего не выложил ,да и цитатки Стэтхэма из паблика ВК перестал использовать
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nicknametoyou
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а интересно.. действующий кэп Аль-Насра отдаст подвязку Роналду..
что там контракт говорит?
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AF007
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Худший игрок и человек мира. Черное пятно в истории футбола
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mishash
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Самое дорогое пожелание в истории - лямов 6 (в чемпионате СА 30 туров).
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Фанат Аль-Насра
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Без тебя команде и удача не нужна будет
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Тиджани Бабангида
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Началась отработка контракта. Пока как мотиватор
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