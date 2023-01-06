Зарема о словах Канчельскиса о женщинах в футболе: «Мне наплевать на его мнение. У меня были предложения в Англии и Франции по окончании MBA»

Теги Спартак премьер-лига Россия женский футбол Андрей Канчельскис девушки и спорт Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова отреагировала на слова Андрея Канчельскиса о женщинах в футболе.

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» упомянул супругу бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна и заявил о женщинах в футболе: «Это прекрасный пол, они должны заниматься другими делами».

«Мне наплевать на его мнение и высказывания. Самое ценное и определяющее для меня – это мнение команды и тренеров.

По окончании MBA у меня были предложения по работе в Англии и во Франции. Так что пусть не беспокоится за женщин в футболе», – сказала Салихова.

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80 комментариев

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СержМиранэн
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Уверен, что все они были непристойные
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Nor Mk
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На курорты звали
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Федот Евграфович
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Ответ Epicman
Федотка, ты свои фантазии нетрадиционные брось, в России с этим строго!
Вот вы так всегда, как только вас прижучат, так начинаете заднюю включать :)
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Uriah Heep
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Ответ Федот Евграфович
Ну... сейчас у нас время толерантности. Я вот люблю женщин! А вы нет. Вы исключительно о мужском :) Что сказать, каждому своё :)
Вы опять не о том. Я тоже люблю женщин, но не в футболе. Кстати, я с 6 лет за «Спартак», к которому (опять же личное мнение) госпожа Салихова не имеет никакого отношения, и говорить ей от имени «Спартака», мягко говоря, нескромно.
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Камиль Габитов
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Ух...Спартачи рады,наконец то пост про их мамку....
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Cemal Mustafaoglu
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Ответ Hong Kil
-Доктор, меня никуда не зовут, а подруги говорят, что после МВА их завалили предложениями из Англии и Франции, что делать? - Так и вы говорите...
что за доктор такой с которым такие вещи обсуждают?))
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SMART789
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шутка про эскорт предложения
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Epicman
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Ответ Федот Евграфович
Такие предложения только мальчики по комнате в общежитии делали тебе :)))))
Федотка, ты свои фантазии нетрадиционные брось, в России с этим строго!
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Федот Евграфович
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Ответ hett
Зарема это ты😍
Завистливый ты :)
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Федот Евграфович
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Ответ Uriah Heep
Кто Вам сказал, что я читаю Канчельскиса?! Что касается футбола, то люблю этот вид спорта. Играл на первенство Москвы, смотрю, читаю, пишу иногда. Но речь идёт исключительно о мужском футболе. Женский футбол и женщины в футболе, извините, не мое.
Ну... сейчас у нас время толерантности.
Я вот люблю женщин! А вы нет. Вы исключительно о мужском :) Что сказать, каждому своё :)
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Ходор
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Магистр делового администрирования,это Вам не это...
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pasha10
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Только этот ванючий сайт публикует это в ленте)
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hett
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Ответ Федот Евграфович
Тебе столько и за год не предложат. Так что сглотни и продолжай! :)))))
Зарема это ты😍
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Dizzod
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Ответ Konstar
MBA - married but available?
ф точку
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Федот Евграфович
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Ответ Виктор Ш.
На самом деле предложения вполне могли быть - но не для профессиональной карьеры, а чтобы подругу олигарха вербануть или просто в поле влияния чтобы они попали.
А ты не напомнишь нам о той женщине, что была при Обрамовиче в Челси. Она жена какого олигарха?
Если сам неудачник и ничего не достиг, то ненужно всех такими считать!
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Uriah Heep
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Ответ Федот Евграфович
Значит вы нам предлагаете читать самого авторитетного вашего эксперта по всем вопросам Андрея Канчельскиса ? :) Нет уж, лучше читать таки Зарему, чем вашего Канчельскиса :) Так что читайте его сами! :)))))
Кто Вам сказал, что я читаю Канчельскиса?! Что касается футбола, то люблю этот вид спорта. Играл на первенство Москвы, смотрю, читаю, пишу иногда. Но речь идёт исключительно о мужском футболе. Женский футбол и женщины в футболе, извините, не мое.
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Федот Евграфович
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Ответ hett
Даже интересно сколько ей предлагали за час😏
Тебе столько и за год не предложат. Так что сглотни и продолжай! :)))))
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Федот Евграфович
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Ответ Виктор Войнов
Надеюсь предложения были непристойные?))
Такие предложения только мальчики по комнате в общежитии делали тебе :)))))
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Старый, добрый
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Не знаю, что там у неё за МВА, но кроме МПХ ей в этой жизни вряд ли что-то предлагали.
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GromwuD
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почему так смешно?)))))
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Рашпель793
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Ну экспертница то эта точно не для футбола. Ушла с папиком и у Спартака сразу дела пошли.
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Федот Евграфович
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Ответ Sd Asd
Эскортнице корона явно голову натирает...
А тебе головку натирает, мальчику под столом? :)))))
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Федот Евграфович
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Ответ Uriah Heep
Не читайте госпожу Салихову в любое время суток. Абсолютно случайный персонаж в футболе, отлично, но не очень грамотно распиаренный.
Значит вы нам предлагаете читать самого авторитетного вашего эксперта по всем вопросам Андрея Канчельскиса ? :)
Нет уж, лучше читать таки Зарему, чем вашего Канчельскиса :) Так что читайте его сами! :)))))
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Uriah Heep
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Не читайте госпожу Салихову в любое время суток. Абсолютно случайный персонаж в футболе, отлично, но не очень грамотно распиаренный.
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Konstar
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MBA - married but available?
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