Зарема о словах Канчельскиса о женщинах в футболе: «Мне наплевать на его мнение. У меня были предложения в Англии и Франции по окончании MBA»

отреагировала на слова о женщинах в футболе.

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» упомянул супругу бывшего владельца « » Леонида Федуна и заявил о женщинах в футболе: «Это прекрасный пол, они должны заниматься другими делами».

«Мне наплевать на его мнение и высказывания. Самое ценное и определяющее для меня – это мнение команды и тренеров.

По окончании MBA у меня были предложения по работе в Англии и во Франции. Так что пусть не беспокоится за женщин в футболе», – сказала Салихова.