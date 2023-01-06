Зарема о словах Канчельскиса о женщинах в футболе: «Мне наплевать на его мнение. У меня были предложения в Англии и Франции по окончании MBA»
Зарема Салихова отреагировала на слова Андрея Канчельскиса о женщинах в футболе.
Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» упомянул супругу бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна и заявил о женщинах в футболе: «Это прекрасный пол, они должны заниматься другими делами».
«Мне наплевать на его мнение и высказывания. Самое ценное и определяющее для меня – это мнение команды и тренеров.
По окончании MBA у меня были предложения по работе в Англии и во Франции. Так что пусть не беспокоится за женщин в футболе», – сказала Салихова.
Я вот люблю женщин! А вы нет. Вы исключительно о мужском :) Что сказать, каждому своё :)
Если сам неудачник и ничего не достиг, то ненужно всех такими считать!
Нет уж, лучше читать таки Зарему, чем вашего Канчельскиса :) Так что читайте его сами! :)))))